Εισβολή στην Ουκρανία: Ξεκίνησε η επίθεση στο Κίεβο - Συγκρότημα διαμερισμάτων «χτυπήθηκε» από πτώση αεροπλάνου

Big explosion in Kiyv, Ukraine caught on live stream pic.twitter.com/uqMyKZKyWy — Lars Olav (@Larsolini) February 25, 2022

Whatever was shot down over Kyiv was pretty big pic.twitter.com/aV6a3VwPgX — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 25, 2022

More images of the interception over Kyiv pic.twitter.com/n8Pka2ioMx — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 25, 2022

BREAKING: Apartment complex in Kyiv hit by debris from falling plane; no word on casualties pic.twitter.com/yBuirRiVkP — WW3 Tracker (@WW3_Tracker) February 25, 2022

The first explosions have already occurred in Ukrainian capital #Kyiv. The @GeneralStaffUA shot down several aircraft! One of them fell in the #Darnitsa district. A residential building was on #fire. pic.twitter.com/OLOfu0Eity — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) February 25, 2022





Ισχυρές εκρήξεις σημειώνονται, από τα ξημερώματα της Παρασκευής (25/2), στην πρωτεύουσα της, τοΤουλάχιστον δύο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο του Κιέβου, μεταδίδουν το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, το πρακτορείο ειδήσεων Reuters και το Γαλλικό Πρακτορείο.Ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται μια ανάσα από την πόλη, την οποία φέρεται να έχουν περικυκλώσει στην προσπάθειά τους να την καταλάβουν.«Τα πλήγματα εναντίον του Κιέβου με πυραύλους Κρουζ ή βαλλιστικούς ξανάρχισαν. Άκουσα δύο ισχυρές εκρήξεις», ανέφερε μέσω Telegram ο Αντόν Γκεραστσένκο, ο ουκρανός υφυπουργός Εσωτερικών.Την επίθεση στο Κίεβο επιβεβαιώνει και η υφυπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Άννα Μαλάρ, η οποία σε μήνυμά της στο facebook αναφέρει: «Οι πρώτες μέρες είναι οι πιο δύσκολες γιατί αυτή τη στιγμή ο εχθρός είτε θα νιώσει το πλεονέκτημα είτε θα διαλυθεί σωματικά και ψυχικά. Ο ρωσικός στρατός έχει ήδη αισθανθεί τη δύναμη των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας. Αλλά είναι σημαντικό η αντίσταση να γίνει από όλους» .Συγκρότημα διαμερισμάτων στο Κίεβο χτυπήθηκε από συντρίμμια από πτώση αεροπλάνου. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.Συμφωνα με πληροφορίες το αεροσκάφος που καταρρίφθηκε ήταν ρωσικό.Εκρήξεις ακούστηκαν και τις πρώτες ώρες της ρώσικης επίθεσης όταν, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, επλήγη με πυραύλους Κρουζ στρατιωτική βάση στην πόλη Μπρόβαρι, κοντά στην πρωτεύουσα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι άνθρωποι.