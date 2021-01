ΗΠΑ: Η πρώτη ημέρα του Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο

Yesterday, I took the first of many steps toward building our nation back better.#JoeBiden #Biden pic.twitter.com/caEErSSEwl — Joebiden (@JoeBiden__46) January 21, 2021

, με το που ορκίστηκε χθες νέος πρόεδρος των, πήγε στονκάθησε στοσήκωσε… μανίκια και έπιασε δουλειά με την υπογραφή των διαταγμάτων που ακυρώνουν την πολιτική Τραμπ.Ο 46ος πρόεδρος της χώρας άρχισε να υλοποίει τις δεσμεύσεις του ξεκινώντας από την καταπολέμηση της πανδημίας του, την επιστροφή της χώρας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και στη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.Υπέγραψε μια σειρά εκτελεστικών εντολών και προεδρικών οδηγιών την Πέμπτη με στόχο την καταπολέμηση της χειρότερης κρίσης δημόσιας υγείας σε έναν αιώνα, συμπεριλαμβανομένων νέων απαιτήσεων για μάσκες σε αεροπλάνα, τρένα και λεωφορεία, ομοσπονδιακά κτίρια και ομοσπονδιακούς υπαλλήλους.Την υποχρέωση καραντίνας για ταξιδιώτες μετά την άφιξή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.Δίνει παράταση στο μορατόριουμ για τις εξώσεις και για την αποπληρωμή φοιτητικών ομοσπονδιακών δανείων ως συνδρομή στους ανθρώπους που έχουν πληγεί από την πανδημία.«Η ιστορία θα μετρήσει αν είμαστε σε θέση να κάνουμε αυτό το έργο», δήλωσε από το Οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου, με την Αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις και τον Δρ. Άντονι Φάουτσι, επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος του Covid-19 ιατρικός σύμβουλος, να βρίσκονται στο πλευρό του.Σε ένα έγγραφο 200 σελίδων που κυκλοφόρησε την Πέμπτη με τίτλο «Εθνική Στρατηγική για την Ανταπόκριση του Covid-19 και την Ετοιμότητα για της Πανδημία», η νέα κυβέρνηση περιγράφει το είδος της συγκεντρωτικής ομοσπονδιακής απόκρισης που οι Δημοκρατικοί ζήτησαν από καιρό και ότι ο πρώην πρόεδρος Ντοναλντ Τραμπ αρνήθηκε.Την πρώτη ημέρα της θητείας του, ο Μπαιντεν ανέτρεψε τη διαδικασία αποχώρησης των ΗΠΑ από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, υπογράφοντας εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο ακυρώθηκε η διαδικασία που είχε κινήσει ο Ντόναλντ Τραμπ το 2020.Αποφάσισε μάλιστα ότι τις ΗΠΑ θα εκπροσωπεί στον διεθνή οργανισμό ο Δρ. Άντονι Φάουτσι, κορυφαίος Αμερικανός ανοσολόγος.Ο Φάουτσι, ο οποίος είναι ο επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος του Μπάιντεν για την πανδημία του κορωνοϊού, ανακοίνωσε επίσης ότι ο πρόεδρος θα εκδώσει μια οδηγία την Πέμπτη, η οποία θα δείχνει την πρόθεση της χώρας να ενταχθεί στο COVAX Facility, μια παγκόσμια πρωτοβουλία για την ταχεία και δίκαιη πρόσβαση στα εμβόλια κατά της COVID-19 για όλους ανεξαρτήτως εισοδήματος.Ο Τζο Μπάιντεν υποσχέθηκε προεκλογικά ότι οι ΗΠΑ θα επανεντάσσονταν στη συμφωνία «την πρώτη ημέρα» της προεδρίας του.«Θα δώσουμε μάχη εναντίον της κλιματικής αλλαγής όπως ποτέ μέχρι τώρα», υποσχέθηκε ο νέος πρόεδρος, υπογράφοντας το κείμενο, ένα από τα αρκετά εκτελεστικά διατάγματα που είχε προετοιμάσει η ομάδα του.Άλλο ένα από τη δέσμη των συνολικά 17 διαταγμάτων ανακαλεί την άδεια για την κατασκευή του αμφιλεγόμενου πετρελαιαγωγού Keystone XL. Το έργο αυτό, που σχεδιαζόταν να μεταφέρει πετρέλαιο από τον Καναδά στις ΗΠΑ, υποστηριζόταν από την Οτάβα, αλλά επικρινόταν έντονα από οικολόγους αφότου άρχισε το 2018• ακυρώθηκε για πρώτη φορά από τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα για λόγους περιβαλλοντικής προστασία, προτού το ξαναβάλει στις ράγες ο διάδοχός του, ο Ντόναλντ Τραμπ, για οικονομικούς λόγους.Για το συγκεκριμένο θέμα θα έχει και τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Καναδά Τζάστιν Τριντό, την πρώτη του επαφή με ξένο ηγέτη αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του.Σε ό,τι αφορά την μεταναστευτική πολιτική, καταργεί το προεδρικό διάταγμα για την μετανάστευση με το οποίο ο απερχόμενος πρόεδρος απαγόρευσε, τις πρώτες ημέρες της προεδρίας του, την είσοδο πολιτών μίας σειράς, κυρίως μουσουλμανικών, χωρών στις Ηνωμένες Πολιτείες.Όμως θα χρειαστούν μήνες, αν όχι περισσότερο, για να αρθούν οι φραγμοί που επιβλήθηκαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Παράλληλα, έστειλε στο Κογκρέσο σχέδιο νόμου που θα ανοίξει τον δρόμο ώστε να αποκτήσουν αμερικανική υπηκοότητα εκατομμύρια μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα παράτυπα. Σχεδιάζει να προχωρήσει σε περαιτέρω κινήσεις προσεχώς.Ο Μπάιντεν υπέγραψε χθες και διάταγμα με το οποίο τερματίστηκε η κατασκευή του τείχους στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού. Επίσης θα παρουσιάσει στο Κογκρέσο ένα σχέδιο μεταρρύθμισης της μεταναστευτικής πολιτικής της χώρας, χάρη στο οποίο θα μπορέσει να διευθετηθεί η κατάσταση των περίπου 700.000 «Ονειροπόλων», των παράτυπων μεταναστών που εισήλθαν στις ΗΠΑ όταν ήταν παιδιά και οι οποίοι ζουν έκτοτε εκεί.Ο Μπάιντεν φάνηκε να εξοικειώνεται κατευθείαν με το νέο του γραφείο, πράγμα φυσικό εξάλλου, αφού ως αντιπρόεδρος των ΗΠΑ την οκταετία 2009-2017 μπαινόβγαινε συχνά στην συγκεκριμένη αίθουσα. Ωστόσο ο νέος του ρόλος, εκτός από πλήθος καθήκοντα και ευθύνες φέρνει και προνόμια, όπως η δυνατότητα να προσαρμόσει τη διακόσμηση αυτού του ιστορικού χώρου όπως επιθυμεί ο ίδιος, προκειμένου να αντανακλά τον χαρακτήρα, το γούστο και τις προτεραιότητές του.Τι περιλαμβάνει όμως η νέα διακόσμηση του Οβάλ Γραφείου, που υποδέχτηκε τον Τζο Μπάιντεν; Ένα βίντεο που δημοσιεύει το Associated Press δείχνει τις αλλαγές που μπορεί να μην έγιναν αντιληπτές από πολλούς εχθές, όταν κυκλοφόρησαν οι πρώτες φωτογραφίες.Όπως συνέβη σε κάθε αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία ων ΗΠΑ, ο Μπάιντεν έβαλε τις προσωπικές του πινελιές στον κύριο εργασιακό του χώρο. Το ίδιο εξάλλου είχαν κάνει και όλοι οι προκάτοχοί του. Στο νέο Οβάλ Γραφείο σημαντική θέση κατέχουν τρυφερές οικογενειακές φωτογραφίες, πορτραίτα πρώην προέδρων αλλά και γλυπτά σημαντικών προσωπικοτήτων του κινήματος πολιτικών δικαιωμάτων στις ΗΠΑ.Δύο από τις προτομές που εμφανίζονται στο βίντεο ανήκουν στον ηγέτη του προαναφερόμενου κινήματος, Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ, και στη Ρόζα Πάρκς. Επίσης διακρίνονται τουλάχιστον δύο ακόμη προτομές: Η μία απεικονίζει τον Αβραάμ Λίνκολν και η άλλη τον πρώην πρόεδρο Χάρι Τρούμαν. Ο Τρούμαν ήταν ο 33ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, από το 1945 έως το 1953 και, όπως ο Μπάιντεν, είχε υπηρετήσει προηγουμένως την χώρα του ως αντιπρόεδρος (της κυβέρνησης Ρούζβελτ). Όπως φαίνεται είναι ένα πρόσωπο που θαυμάζει ιδιαίτερα ο νέος ένοικος του Λευκού Οίκου.Ανάμεσα στις οικογενειακές φωτογραφίες του Μπάιντεν βρίσκουμε ακόμη μία προτομή: Απεικονίζει τον Σέζαρ Τσάβεζ, ακτιβιστή για τα δικαιώματα της εργατικής τάξης στη Λατινική Αμερική.Πάνω από το τζάκι βλέπουμε πορτραίτα πρώην προέδρων και εθνοπατέρων των ΗΠΑ. Σε μια βιβλιοθήκη είναι τοποθετημένο ένα σεληνιακό πέτρωμα, υπενθύμιση ίσως για τα επιτεύγματα των προηγούμενων γενεών, και κοντά του βρίσκεται ένα πορτραίτο του Βενιαμίν Φρανκλίνου.Δίνοντας μια γεύση των προτεραιοτήτων του, μετά την ενωτική ομιλία στηντου και ύστερα από την υπογραφή, ο Τζο Μπάιντεν εστίασε, στην πρώτη συνέντευξη Τύπου υπό την ιδιότητα του προέδρου, στην καταπολέμηση της πανδημίας.Καλώντας του Αμερικανούς να συμπεριφερθούν, τηρώντας τα μέτρα, αναφέρθηκε στο τεράστιο κόστος που άφησε πίσω της η προηγούμενη κυβέρνηση.«Τα πράγματα θα συνεχίσουν να χειροτερεύουν προτού γίνουν καλύτερα», τόνισε ο νέος πρόεδρος της Αμερικής.Υπογράμμισε ότιτον επόμενο μήνα, κρούοντας καμπανάκι για προσοχή.«Θα το ξεπεράσουμε, θα νικήσουμε αυτήν την πανδημία», είπε ακόμη ο Μπάιντεν.Τόνισε, δε, ότι το σχέδιό του βασίζεται στην «επιστήμη, όχι την πολιτική», ασκώντας κριτική στον προκάτοχό του.Με τον γνωστό τόνο που απέχει από την προκλητική διάθεση, που χαρακτήριζε τον Τραμπ, ο Μπάιντεν αναφέρθηκε στο χάος που έχει δημιουργήσει η πανδημία, λέγοντας πως αυτό, ωστόσο, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, υπάρχει φως.Μίλησε για τη σημασία της χρήσης μάσκας που θα σώσει πάνω από 50.000 ζωές εώς τον Απρίλιο, εάν τηρηθεί ευλαβικά το μέτρο, ενώ επανέλαβε πωςγια να εμβολιαστούν περισσότεροι Αμερικανοί.Ο Τζο Μπάιντεν προέτρεψε παράλληλα τους Αμερικανούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί γιαΠροσέθεσε, δε, ότι όλοι οι αφιχθέντες στις ΗΠΑ, ενώ θα πρέπει να ταξιδεύουν με αρνητικά τεστ.Προτεραιότητά του χαρακτήρισε το άνοιγμα των σχολείων και την διενέργεια περισσότερων τεστ.Αφήνοντας, τόνισε ο κόσμος θα ενημερώνεται από τους ειδήμονες για την κατάσταση, όχι από τον πρόεδρο.