Ο κυκλώνας «Γιώτα» ενισχύθηκε στην κατηγορία 5 και «χτυπάει» τη Νικαράγουα - Δείτε βίντεο

Category 5 Hurricane #Iota is getting closer to Nicaragua. Hurricane-force winds should begin in a few hours, with landfall expected this evening. This is a life-threatening situation and please heed the advice of local officials. More on Iota at https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/8LRbA5illL — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 16, 2020

Nicaraguan officials evacuated residents over the weekend, bracing for a direct hit from Hurricane Iota which strengthened to a category 5 https://t.co/dIbo4dWMQe pic.twitter.com/b4PTpX3Foi — Reuters (@Reuters) November 17, 2020

Hurricane Iota hits Nicaragua with category 5.(RadioManatiRCDN) pic.twitter.com/kJYG1LEQxP — Global Climate Connection (@juliusmarcus77) November 16, 2020

Residents of Lloró, Colombia, have been forced to wade through waist-deep water to get to safety after Hurricane Iota brought heavy flooding to the region.



Read more about this story here: https://t.co/bpnrM124B4 pic.twitter.com/oKdq58ZJTl — SkyNews (@SkyNews) November 16, 2020

, στο απόγειο της καταστροφικής του δύναμης, έφτασε πάνω από το έδαφος λίγο πριν από τις 19:00 χθες Δευτέρα (τοπική ώρα· σήμερα στις 03:00 ώρα Ελλάδας) στην κεντρική Αμερική, στο βόρειο τμήμα των ακτών τηςστην Καραϊβική Θάλασσα, ανακοίνωσε ο διευθυντής του Ινστιτούτου Μετεωρολογίας της χώρας.Το λεγόμενο μάτι του Γιώτα,της υψηλότερης στην κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον, βρίσκεται «στα όρια της παραλίας του», χωριού που απέχει 41 χιλιόμετρα νότια της Μπίλουι, διευκρίνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στη Μανάγκουα ο Μάρσιο Βάκα, διευθυντής του Ινστιτούτου Μετεωρολογίας της Νικαράγουας (INETER).Ο κυκλώνας συνοδεύεται απόκαι κινείται με ταχύτητα 15 χιλιομέτρων την ώρα.Η Ονδούρα, η Γουατεμάλα και η Νικαράγουα εκκένωσαν την περασμένη εβδομάδα ορισμένες από τις περιοχές που πρόκειται να πληγούν, εξαιτίας των καταστροφών που προκάλεσε η τροπική καταιγίδα «Ήτα» τις προηγούμενες ημέρες.