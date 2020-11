Ο λογαριασμός του πάπα Φραγκίσκου στο Instagram έκανε like σε σέξι μοντέλο από τη Βραζιλία - Δείτε φωτογραφίες

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ɴᴀᴛᴀ ɢᴀᴛᴀ (@nataagataa)

At least I'm going to heaven https://t.co/w3nMYWVR6T — Natalia Garibotto (@NataaGataa) November 13, 2020

I can’t believe this is real. pic.twitter.com/rJ7sdzhXNs — Ian Miles Cheong (@stillgray) November 16, 2020

Homie’s got 83 years to catch up on pic.twitter.com/CTvRiruhon — Coach Hags (@HagsCity) November 13, 2020

Pope’s feeling a different kind of holy tonight https://t.co/mycZweeFsB — chloe naylor (@echochlo) November 15, 2020

The pope has good taste 😏 https://t.co/DSIaT42cZT — Don Keedic ✨ (@GekGemu) November 15, 2020

Έγινε από λάθος ή κάτι άλλο συνέβη; Το πιθανότερο είναι στονα αναζητήσουν κάποιον άλλον να διαχειρίζεται τους λογαριασμούς στατουμετά το σάλο που προκλήθηκε όταν... έφυγε ένα like από τοn παπικό λογαριασμό για την 27χρονηΝαταλία Γκαριμπότο.Αν και πολλοί πιστοί ισχυρίζονται ότι είναι «» το στιγμιότυπο που έχει αποτυπωθεί από screenshot και κάνει τον γύρο των social media που φαίνεται πως ο παπικός λογαριασμός στοδίνει την….ευλογία του στην φωτογραφία με το 27χρονονα ποζάρει ως σέξι μαθήτρια,Το απίστευτο συμβάνχρήστης και ακόλουθος της Γκαριμπότο, αναδημοσιεύοντας τουίτ της όπου το σέξι μοντέλοότι: “Τουλάχιστον θα πάω στον παράδεισο”.Προφανώς ένας από τους διαχειριστές του λογαριασμού τουείναι μεγάλος φαν της Γκαριμπότο και έκανε like απευθείας στη φωτογραφία, χωρίς να έχει μπει στον δικό του λογαριασμό με αποτέλεσμαΟ λογαριασμός Instagram του Πάπα Φραγκίσκου διαθέτει 7,3 εκατομμύρια οπαδούς, οπότε ήταν αναπόφευκτο κάποιοι από τους πιστούς να εντοπίσουν το «franciscus», που είναι ο επίσημος λογαριασμός του Προκαθήμενου της Καθολικής εκκλησίας στο Instagram, μεταξύ εκείνων που τους άρεσαν το…πικάντικο στιγμιότυπο.Πάντως στονδεν φαίνεται πλέον να αρέσει η συγκεκριμένη φωτογραφία. Οι αντιδράσεις όμως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν σταμάτησαν, με ορισμένους να ισχυρίζονται ότι ο ίδιος ο Πάπας είχε πέσει σε « παγίδα», ενώ υπήρχαν και αυτοί που το είδαν με χιούμορ και θυμήθηκαν δηλώσεις του Παπα Φραγκισκου υπέρ τωνκαι το ότι είναι "θεϊκές απολαύσεις" το φαγητό και το" με κάποιους χρήστες να αστειεύονται για το αν ο Ποντίφικας επανεξετάζει και το αμάρτημα του αυνανισμού στον Καθολικισμό.