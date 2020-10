Ρωσία: Έτοιμη να «παγώσει» τα πυρηνικά της για να παραταθεί η συνθήκη START

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ανακοίνωσε σήμερα ότι θα είναι έτοιμη να παγώσει τον συνολικό της αριθμό των πυρηνικών κεφαλών που διαθέτει εφόσον οιπράξουν το ίδιο προκειμένου να παραταθεί η ισχύς της συνθήκης για τον περιορισμό των πυρηνικών εξοπλισμών για ένα χρόνο.Η ρωσική πρόταση, που διατυπώνεται δύο εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, αποσκοπεί στο να μειώσει την απόσταση που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών όσον αφορά την τύχη της συνθήκης New START, η ισχύς της οποίας εκπνέει τον Φεβρουάριο.Οιαπέρριψαν την προηγούμενη εβδομάδα την ρωσική πρόταση να παραταθεί η ισχύς της συνθήκης για ένα χρόνο χωρίς όρους, την οποία είχε κάνει ο Ρώσος πρόεδρος, λέγοντας ότι οποιαδήποτε πρόταση που δεν περιλαμβάνει το πάγωμα όλων των πυρηνικών κεφαλών θα ήταν «θνησιγενής».Ωστόσο, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, φαίνεται πως οι θέσεις των δυο χωρών στο θέμα αυτό συνέκλιναν ακόμη πιο πολύ.«Η Ρωσία προτείνει να παραταθεί η New START για ένα χρόνο και παράλληλα είναι έτοιμη μαζί με τις ΗΠΑ να αναλάβει την πολιτική δέσμευση, να ‘παγώσουν’ για την εν λόγω περίοδο τον αριθμό των πυρηνικών κεφαλών που διαθέτουν οι δύο πλευρές», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών στην οποία επισημαίνεται ότι «αυτή η θέση μπορεί να υλοποιηθεί αυστηρά και αποκλειστικά υπό την έννοια ότι το πάγωμα των πυρηνικών κεφαλών δεν θα συνοδεύεται από πρόσθετες απαιτήσεις εκ μέρους των ΗΠΑ».Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει στην ανακοίνωσή του ότι δεν έχει λάβει από την Ουάσιγκτον επίσημη απάντηση στην πρόταση του Ρώσου προέδρουΗ συνθήκη New START, η οποία υπεγράφη το 2010, θέτει περιορισμούς στα στρατηγικά πυρηνικά όπλα των δύο χωρών.Μόσχα και Ουάσιγκτον βρίσκονται σε διένεξη για την συνθήκη παρά τις μεταξύ τους συνομιλίες που διεξάγονται επί αρκετούς μήνες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καλέσει και την Κίνα να συμμετάσχει σε μια ευρύτερη συμφωνία που θα μπορούσε να αντικαταστήσει την συνθήκη New START, αλλά η Κίνα απέρριψε την πρόταση.Τον περασμένο χρόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από την συμφωνία-ορόσημο για τις Πυρηνικές Δυνάμεις μέσου βεληνεκούς (INF), που είχε υπογραφεί στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η οποία απαγόρευε την ανάπτυξη πυρηνικών και συμβατικών βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων Κρούζ με βεληνεκές 500- 5.500 χιλιομέτρων, ισχυριζόμενες ότι η Ρωσία παραβιάζει την συμφωνία.