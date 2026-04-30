Η αυτοκτονία του Χίτλερ με τη σύζυγό του Εύα Μπράουν και τα σκυλιά τους, οι τελευταίες ημέρες στο υπόγειο καταφύγιο και η διαθήκη του
Σαν σήμερα στις 30 Απριλίου του 1945 ο Αδόλφος Χίτλερ καταπίνει μια κάψουλα κυανίου με την Εύα Μπράουν, την οποία είχε παντρευτεί μία μέρα πριν
Στις 30 Απριλίου 1945, ο Αδόλφος Χίτλερ έδωσε τέλος στη ζωή του, κρυμμένος σε ένα υπόγειο καταφύγιο κάτω από το αρχηγείο του στο Βερολίνο. Μαζί του βρισκόταν η Εύα Μπράουν, την οποία είχε παντρευτεί μόλις μία ημέρα πριν. Εκείνη κατανάλωσε κυάνιο, ενώ ο ίδιος, αφού πήρε επίσης δηλητήριο, αυτοπυροβολήθηκε.
Η πράξη αυτή ήρθε σε μια στιγμή που η ήττα της ναζιστικής Γερμανίας ήταν πλέον αναπόφευκτη, με τις συμμαχικές δυνάμεις να έχουν εισβάλει στη χώρα από πολλαπλά μέτωπα. Λίγο μετά τον θάνατό του, η Γερμανία παραδόθηκε άνευ όρων, σηματοδοτώντας το τέλος του πολέμου στην Ευρώπη και την κατάρρευση του οράματος για ένα «Ράιχ 1.000 ετών».
Οι τελευταίες ημέρες στο υπόγειο καταφύγιοΑπό τον Ιανουάριο του 1945, ο Χίτλερ είχε αποσυρθεί στο υπόγειο καταφύγιό του, που βρισκόταν περίπου 8,5 μέτρα κάτω από την Καγκελαρία του Τρίτου Ράιχ. Ο χώρος ήταν υψίστης ασφαλείας, διέθετε 18 δωμάτια και ήταν πλήρως αυτάρκης σε βασικές ανάγκες όπως νερό και ρεύμα.
Παρά την κατάσταση, συνέχισε μέχρι τις τελευταίες στιγμές να δίνει εντολές και να δέχεται συνεργάτες του, μεταξύ των οποίων ο Χέρμαν Γκέρινγκ, ο Χάινριχ Χίμλερ και ο Γιόζεφ Γκέμπελς.
Μία ημέρα πριν από τον θάνατό του, προχώρησε στον γάμο με την Εύα Μπράουν, κλείνοντας έτσι έναν κύκλο που συνέπεσε με την τελική κατάρρευση του καθεστώτος του.
Η διαθήκη και οι τελευταίες εντολέςΣτην τελευταία του διαθήκη, ο Χίτλερ όρισε τον ναύαρχο Καρλ Ντόνιτς ως αρχηγό του κράτους, ενώ τη θέση του καγκελαρίου ανέλαβε ο Γιόζεφ Γκέμπελς.
Στη συνέχεια, αποσύρθηκε στον ιδιωτικό του χώρο μαζί με την Εύα Μπράουν. Εκεί, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι δύο τους κατανάλωσαν δηλητήριο, ενώ προηγουμένως είχαν δώσει δηλητήριο και στους σκύλους τους. Ο Χίτλερ ολοκλήρωσε την πράξη αυτοκτονίας του με το υπηρεσιακό του πιστόλι.
Το τέλος του σηματοδότησε όχι μόνο την προσωπική του πτώση, αλλά και την οριστική κατάρρευση μιας περιόδου που άφησε πίσω της τεράστιες καταστροφές, αίμα και ρατσισμό σε παγκόσμιο επίπεδο.
