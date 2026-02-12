Ο κοινός πρόγονος που μοιράζονται οι μισοί άνδρες της Μέσα Μάνης: Πώς η πατριά έκανε την περιοχή γενετική νησίδα στην Ευρώπη

Ο καταξιωμένος Μέσα Μανιάτης γλύπτης, ζωγράφος και λογοτέχνης Μιχάλης Κάσσης μαζί με τον επικεφαλής της έρευνας, Λεωνίδα-Ρωμανό Νταβράνογλου. Copyright: Βίνια Τσοπέλα

Όσον αφορά τον όρο «γενετική νησίδα», η ερευνητική ομάδα αποσαφηνίζει πως χρησιμοποιείται διεθνώς για πληθυσμούς που, για ιστορικούς και γεωγραφικούς λόγους, παρέμειναν σχετικά απομονωμένοι για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. «Στην περίπτωση της Μέσα Μάνης, το εύρημα αυτό αντανακλά όσα ήταν ήδη γνωστά ιστορικά: μια περιοχή με έντονη γεωγραφική ιδιαιτερότητα, δυσπρόσιτο ανάγλυφο και διαχρονική αυτονομία. Η γεωγραφία της Μέσα Μάνης, σε συνδυασμό με την απουσία ισχυρής κεντρικής διοίκησης για αιώνες, συνέβαλε στη διατήρηση τοπικών κοινωνικών δομών και στην ανάπτυξη μιας ιδιαίτερης κουλτούρας», εξηγείΠρόκειται, σύμφωνα με τον ίδιο, για φαινόμενο ανθρώπινης προσαρμογής και ανθεκτικότητας σε απαιτητικές συνθήκες, χαρακτηριστικό πολλών ορεινών ή δυσπρόσιτων περιοχών παγκοσμίως.Η έρευνα, όπως τονίζεται, δεν επιχειρεί να ορίσει την ταυτότητα των Μέσα Μανιατών, «η ταυτότητα είναι πολιτισμική, ιστορική και βιωματική, όχι γενετική». Αυτό που προσφέρει η γενετική, όπως εξηγεί ο γιατρός, είναι ένα ακόμη επιστημονικό εργαλείο για την κατανόηση του παρελθόντος και την κάλυψη ιστορικών κενών που απασχολούν την ιστοριογραφία εδώ και περίπου δέκα αιώνες.Τα γενετικά δεδομένα λειτουργούν συμπληρωματικά και σε διάλογο με την ιστορία, την αρχαιολογία και τις προφορικές παραδόσεις, χωρίς να τις αντικαθιστούν ή να υπερέχουν αυτών. Στόχος της μελέτης όπως ξεκαθαρίζει ήταν αποκλειστικά η κατανόηση της ιστορίας του τόπου και η διερεύνηση των προφορικών παραδόσεων της Μάνης.Ο επικεφαλής της μελέτης,, τονίζει ότι η έρευνα δεν αφορά μόνο τους γενετιστές ή τους αρχαιογενετιστές. Τα τεκμήρια που προκύπτουν, μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά και να ενημερώσουν πεδία όπως η αρχαιολογία, η ιστορία και η γλωσσολογία, ανοίγοντας έναν ευρύτερο διάλογο για το παρελθόν της Μάνης.Στο ίδιο διεπιστημονικό πλαίσιο, ο κ. Νταβράνογλου εξηγεί γιατί η ερευνητική ομάδα επέλεξε τη Μάνη, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια περιοχή με μοναδικά κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά, όπως ο θεσμός της πατριάς, τα γυναικεία μοιρολόγια και η οργάνωση της κοινωνίας γύρω από ένα εθιμικό δίκαιο που διαμορφώθηκε μέσα από διεργασίες αιώνων και τη διαφοροποιούσε από την υπόλοιπη Ελλάδα. Υπενθυμίζει ότι ήδη από τα βυζαντινά χρόνια η Μάνη περιγραφόταν ως ιδιαίτερος πληθυσμός με ξεχωριστά πολιτισμικά γνωρίσματα, γεγονός που την κατέστησε «μυστήριο» για τους ιστορικούς επί τουλάχιστον δέκα αιώνες.Αναφερόμενος στις προκλήσεις της έρευνας, ο επίκουρος καθηγητής Νταβράνογλου, σημειώνει ότι σε επιστημονικό επίπεδο τα εργαλεία ήταν καινοτόμα αλλά πλέον προσβάσιμα, με τη βασική δυσκολία να αφορά τη χρηματοδότηση. Υπογράμμισε στη συνέχεια, τη συνεχή επαφή της ομάδας με την κοινότητα της Μάνης και τον σχεδιασμό ανοιχτής παρουσίασης των ευρημάτων το 2026 στην ίδια την περιοχή και σε συλλόγους Μανιατών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ πιστεύει ότι η υπεύθυνη επικοινωνία της έρευνας και η επιστροφή της γνώσης στην κοινωνία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση του επιστήμονα.Στο ίδιο πνεύμα, ο κ. Μαριόλης αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ομάδα κατά τα 2,5 χρόνια της ερευνητικής προσπάθειας, τονίζοντας ότι η περιορισμένη χρηματοδότηση, υπήρξε η μεγαλύτερη πρόκληση πρακτικής φύσεως. Όπως σημείωσε με περισσότερους διαθέσιμους πόρους θα μπορούσαν να απαντηθούν ακόμη περισσότερα ερευνητικά ερωτήματα, ωστόσο το ζήτημα της χρηματοδότησης δεν ανέκοψε την πορεία της έρευνας, αλλά ανέδειξε τα όρια μέσα στα οποία καλούνται συχνά να κινηθούν επιστημονικές πρωτοβουλίες υψηλής αξίας.Η σημασία των ευρημάτων αναγνωρίζεται και διεθνώς. Ανάλυση του University of Oxford χαρακτηρίζει τους κατοίκους της Μέσα Μάνης ως ένα μοναδικό «γενετικό χρονικό αποτύπωμα» στα Βαλκάνια, επισημαίνοντας τη σπανιότητα της μακροχρόνιας γενετικής συνέχειας σε πληθυσμό της ηπειρωτικής Ευρώπης.Η μελέτη, άλλωστε, δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Communications Biology επιβεβαιώνοντας τη διεθνή επιστημονική της βαρύτητα.Σε δημόσια ανάρτησή του, ο γιατρός Ανάργυρος Μαριόλης περιγράφει τη μελέτη ως «νησίδα φωτός» για τη σύγχρονη επιστήμη και τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης της Μάνης και του ελληνικού χώρου. Όπως σημειώνει, σύγχρονες γενετικές μέθοδοι μετατρέπουν σήμερα σιωπηλές ακολουθίες βάσεων σε ηχηρές μαρτυρίες ιστορικής συνέχειας.Η έρευνα αναδεικνύει τη Μάνη ως τόπο με βαθιές ρίζες στο παρελθόν, οι οποίες στέκουν αγέρωχες έως σήμερα. Παράλληλα, θέτει τις βάσεις για το επόμενο βήμα της επιστημονικής διερεύνησης, με σεβασμό προς τον άνθρωπο και με προοπτική άμεσου οφέλους για την υγεία του πληθυσμού. Ο ίδιος εκφράζει τις ευχαριστίες του προς όλη την ερευνητική ομάδα και ιδιαίτερα προς τον πρωτεργάτη της μελέτης, τον Λεωνίδα Ρωμανό Νταβράνογλου.