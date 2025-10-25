Νέα ζωή στις ΗΠΑ για τον «Μπιλ από την Κάρπαθο» που έστησε τις υποκλοπές του 2004
Ο πρώην πράκτορας της CIA απολαμβάνει τη σύνταξή του στη Βαλτιμόρη - Η επιστροφή στην Ελλάδα είναι απαγορευτική αφού εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης εις βάρος του - Το κλειστό προφίλ στο Facebook, η φωτογραφία με την οικογένειά στην Αθήνα και το Διαφάνι
Σε μια γειτονιά της Βαλτιμόρης, κατά μήκους ενός δρόμου όπου τα σπίτια είναι σχεδόν πανομοιότυπα, ένας 75χρονος συνταξιούχος άνδρας πιθανόν να καβαλάει σχεδόν καθημερινά μια μηχανή Harley Davidson για μικρές ή μεγάλες βόλτες. Η λέξη «συνταξιούχος», άλλωστε, δεν άρεσε ποτέ στον «Μπιλ από την Κάρπαθο», ιδίως μετά από μια διαδρομή ζωής που θα μπορούσε άνετα να γίνει ένα κατασκοπευτικό μυθιστόρημα.
Θα ήταν διανθισμένο με κυνηγητά, παρακολουθήσεις στην Αθήνα, τηλεφωνικές υποκλοπές, αλλά και απόρρητες επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν και τη Μέση Ανατολή.
Ο William G. Basil ή William B.B. ή Βασίλης Βασιλειάδης, όπως είναι το ελληνικό του όνομα, περνάει τα τέσσερα τελευταία χρόνια μια ήσυχη ζωή. Κάτι μάλλον παράδοξο για τον άνθρωπο που έστησε το κύκλωμα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων που στόχευαν τον τότε πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή και δεκάδες πρωτοκλασάτα κυβερνητικά στελέχη μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Ο ίδιος έλαβε μέρος σε δεκάδες απόρρητες επιχειρήσεις.
Στη χώρα μας τον μάθαμε σχετικά αργά, όταν ο «Μπιλ από την Κάρπαθο», όπως αποκαλούσαν τον Ελληνοαμερικανό πράκτορα της CIA, είχε εξαφανιστεί για τα καλά από την Ελλάδα, τη χώρα όπου έδρασε για πολλά χρόνια καλυμμένος αρχικά πίσω από την διπλωματική ιδιότητα του Β΄ Γραμματέα της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα.
Τα καλοκαίρια πέρναγε μεγάλο μέρος των διακοπών του στην Κάρπαθο, το νησί όπου γεννήθηκε και όπου ήθελε να μετακομίσει μόνιμα μετά το τέλος της θητείας του στη CIA. Κάτι που τελικά δεν ήταν γραφτό να γίνει, μετά τα αποκαλυπτήρια της δράσης του και ένα ένταλμα σύλληψης που τον ακολουθεί εδώ και εννέα χρόνια.
Μέχρι τον Μάιο του 2015 η κοινή γνώμη στην Ελλάδα δεν ήξερε πώς ήταν εμφανισιακά ο William Basil, αφού δεν είχε δημοσιοποιηθεί καμία φωτογραφία του. Μόνο το όνομά του είχε γίνει γνωστό από τις ανακριτικές αρχές ως άμεσα εμπλεκόμενο στο σκάνδαλο των υποκλοπών μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.
Οταν ο γράφων την ανακάλυψε, αυτή η φωτογραφία υπήρχε σε μια σελίδα που είχε δημιουργήσει ο 65χρονος, τότε, Ελληνοαμερικανός στο Facebook την οποία κατέβασε μετά τα αποκαλυπτήρια και τη διάσταση που πήρε το θέμα. Την άνοιξε πάλι, άγνωστο πότε, αφού αυτή τη φορά το προφίλ του είναι κλειστό και έτσι αυτός που θα μπει θα δει μόνο μια φωτογραφία εξωφύλλου που την έβαλε πέρσι τον Μάιο, η οποία απεικονίζει το ντεπόζιτο μιας μηχανής Harley.
Αν ψάξει λίγο πιο προσεκτικά θα εντοπίσει και άλλη μία φωτογραφία, η οποία θεωρείται πλέον κλασική, αφού αυτή αποκάλυψε το πρόσωπό του, στην οποία ο Basil ποζάρει χαμογελαστός μαζί με την οικογένειά του.
Το «κλειστό» προφίλ και οι φίλοι από τα παλιά
Είναι τραβηγμένη πιθανότατα στον λόφο του Λυκαβηττού και σε αυτήν απαθανατίζονται η κόρη του ενεργού τότε πράκτορα της CIA, o γιος του George που ακολούθησε την καριέρα του ηθοποιού και η γυναίκα του Ειρήνη.
Η τελευταία εργαζόταν επίσης ως υπάλληλος στην πρεσβεία των ΗΠΑ και ήταν υπεύθυνη για την ανανέωση βίζας των Ελληνοαμερικανών, ενώ έπαιξε ρόλο και στην υπόθεση των υποκλοπών.
Στα 75 του πλέον χρόνια, αν κάτι λείπει σε αυτόν τον ιδιοφυή τύπο, είναι το γεγονός ότι δεν μπορεί να έρθει στην Ελλάδα, αφού από τον Φεβρουάριο του 2016 έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εις βάρος του για την υπόθεση των παράνομων τηλεφωνικών παρακολουθήσεων του 2004. Ετσι μένει μόνιμα στην Αμερική, σε μια ήσυχη γειτονιά της Βαλτιμόρης, μια ώρα μακριά από τα κεντρικά της CIA στο Λάνγκλεϊ, όπου εργάστηκε τα τελευταία χρόνια της θητείας του.
Φίλοι από τα παλιά είναι σίγουροι ότι ο Basil θα ήθελε πάρα πολύ να ξαναδεί την Κάρπαθο, το νησί που αγάπησε μικρό παιδί, αλλά κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό λόγω του εντάλματος σύλληψης.
Παραμένει φανατικός λάτρης των μηχανών, αλλά δεν απάντησε ποτέ στον φίλο που τον ρώτησε αν η Harley που ανέβασε στο Facebook είναι καινούρια ή αυτή που είχε παλιότερα.
Προσέχει ποιους δέχεται ως φίλους και έχει αφήσει αναπάντητα πολλά αιτήματα φιλίας, ειδικά από την Ελλάδα αφού τα περισσότερα είναι από δημοσιογράφους.
Η 17Ν, τα δύο πιστόλια και η τελευταία φορά
Ακόμη και σήμερα, παλιοί συνάδελφοί του και Ελληνες αξιωματούχοι που συνεργάστηκαν μαζί κυρίως στον τομέα της τρομοκρατίας δεν θέλουν να μιλήσουν επώνυμα για τον William Basil, που ήρθε με διπλωματική κάλυψη στην Αθήνα.
Από τα τέλη της δεκαετίας του ’90, ειδικά από την περίοδο του 2000 έως τον Ιούνιο του 2002 όταν έσκασε η βόμβα στα χέρια του Σάββα Ξηρού, ο Ελληνοαμερικανός πράκτορας, που μιλούσε άψογα την ελληνική γλώσσα, φέρεται να είχε εμπλακεί στην διακριτική παρακολούθηση μελών της 17Ν.
Ηταν η περίοδος που κυκλοφορούσε φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, ενώ κουβαλούσε δύο περίστροφα, ένα στη ζώνη του και ένα στον αστράγαλο για την περίπτωση εμπλοκής του.
Εμενε στη Γλυφάδα σε διαμέρισμα με θέα τη θάλασσα και κυκλοφορούσε σχεδόν καθημερινά με μια μηχανή BMW 1100 cc, η οποία τον βόλευε πολύ στην ενίοτε χαοτική κίνηση της πρωτεύουσας.
Με αυτήν φαίνεται να παρεμπόδισε ένα πρωί τέσσερις Ιρανούς πράκτορες που επέβαιναν σε αυτοκίνητο με διπλωματικές πινακίδες, οι οποίοι προσπάθησαν να ακολουθήσουν ένα τζιπ της αμερικάνικης πρεσβείας, στο οποίο επέβαινε ένας «δικός» τους. Αυτός είχε εμφανιστεί ως πληροφοριοδότης που γνώριζε πολλά για την τρομοκρατία, αλλά αποδείχτηκε γρήγορα ότι προσπαθούσε να ερευνήσει όσο μπορούσε χώρους της πρεσβείας.
Στην αγαπημένη του Κάρπαθο ο Basil εθεάθη για τελευταία φορά στις 7 Ιανουαρίου του 2014 στην Ολυμπο, όταν παραβρέθηκε μαζί με την σύζυγό του στην επιμνημόσυνη δέηση του καθηγητή Μανώλη Σακέλλη, συγγενή από την πλευρά της γυναίκας του.
«Τρόμαξα να τον γνωρίσω», είχε πει ένα χρόνο μετά στον γράφοντα ένας από τους πολλούς φίλους του, που επιθυμούσε να μιλήσει ανώνυμα. «Είχε μακριά μούσια και δεν θύμιζε σε τίποτε τον Bill που γνώριζα. Είναι απίστευτο πώς αυτός ο άνθρωπος μεταμορφωνόταν, έτσι ώστε να μην τον αναγνωρίζουμε καλά-καλά ακόμη κι εμείς που τον ξέρουμε χρόνια».
Αμέσως μετά, σύμφωνα με όσα λένε συγγενείς και φίλοι, πέταξε για το Αφγανιστάν -μιλάει άψογα τις τοπικές διαλέκτους- όπου και εργάστηκε είτε ως σύμβουλος ασφαλείας σε κάποια εταιρεία, είτε ως στέλεχος της αμερικανικής κυβέρνησης.
Το αντικείμενό του ήταν να συντάσσει εκθέσεις και εκτιμήσεις για την πολιτική κατάσταση, την τρομοκρατία και την ασφάλεια, οι οποίες κατέληγαν στα κεντρικά του Λάνγκλεϊ ή του Μέριλαντ, όπου στεγάζονται η CIA και η NSA αντίστοιχα. Εκεί όπου κατέληγαν και οι απομαγνητοφωνημένες υποκλαπείσες τηλεφωνικές συνομιλίες του τότε πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή και των δεκάδων υψηλόβαθμων αξιωματούχων της ελληνικής κυβέρνησης.
Πολλοί από αυτούς έδιναν το «παρών» στην καθιερωμένη δεξίωση της 4ης Ιουλίου στην αμερικάνικη πρεσβεία, αλλά ο William Βasil ήταν ο μοναδικός ίσως «διπλωμάτης» που απέφευγε γενικά να παρίσταται τη συγκεκριμένη ημέρα, όπου τα φλας των φωτογράφων άστραφταν συνέχεια.
Είχε τους λόγους του...
Η ζωή μετά τη CIA
Υπάρχουν ακόμη και σήμερα πολλοί που συμμερίζονται την άποψη ότι ο Ελληνοαμερικανός πράκτορας της CIA που έστησε το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών με τα καρτοκινητά-σκιές το 2004, υπέπεσε και σε λάθη, ειδικά όταν υπηρέτησε στο αμερικανικό προξενείο της Θεσσαλονίκης.
Κανείς δεν αμφισβητεί όμως ότι στον τελευταίο όροφο της αμερικανικής πρεσβείας, εκεί που είναι εγκατεστημένος ο σταθμός της CIA στην Αθήνα, ο «Μπιλ από την Κάρπαθο» και μια ντουζίνα πράκτορες άκουγαν για χρόνια ευαίσθητες και μη συνομιλίες του Κώστα Καραμανλή, της συζύγου του, του Γιώργου Βουλγαράκη, του Θοδωρή Ρουσόπουλου, των αρχηγών του ΓΕΕΘΑ, του διοικητή της ΕΥΠ και δεκάδων άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων της κυβέρνησης.
Οταν έγιναν τα αποκαλυπτήρια του σκανδάλου με τη συνέντευξη Τύπου των τριών υπουργών στις 2 Φεβρουαρίου του 2006, ο Basil είχε ήδη φύγει από την Ελλάδα με προορισμό το Σουδάν, επέστρεψε ξανά τον Αύγουστο του ίδιου έτους ως α΄ γραμματέας της πρεσβείας, ενώ αργότερα τοποθετήθηκε αναπληρωτής σταθμάρχης στον σταθμό της CIA στο Ισλαμαμπάντ.
Το επίσημο τέλος της θητείας του γράφτηκε στα κεντρικά του Λάνγκλεϊ, με τη θέση του διευθυντή HR στο Κέντρο Αντιτρομοκρατίας, ενώ το ανεπίσημο ως εκπαιδευτής πρακτόρων στην περίφημη «Φάρμα» της CIA, στο Camp Peary.
H κόρη του είναι παντρεμένη στην Ελλάδα ενώ ο γιος του Γιώργος, ο οποίος μεγάλωσε στην Αθήνα, έμεινε για κάποια χρόνια εδώ δουλεύοντας ως σεφ, προτού επιστρέψει στις ΗΠΑ.
Εκεί δούλεψε ως μπάρμαν, έκανε εκπομπές στο ραδιόφωνο και τελικά έγινε ηθοποιός παίζοντας σε αξιόλογες σειρές, ενώ δεν διατηρεί κάποιο λογαριασμό στα social - όχι τουλάχιστον με το όνομά του.
Την αγάπησε και αυτός την Κάρπαθο, τα βράδια στην Όλυμπο, το χωριό απ’ όπου κατάγεται η μητέρα του, αλλά και το Διαφάνι, εκεί όπου ο πατέρας του έχτισε ένα λιτό εξοχικό.
Βρίσκεται 200 μέτρα μακριά από την παραλία και παραμένει ερμητικά κλειστό, αφού ο ιδιοκτήτης του έχει να πατήσει στο Διαφάνι εδώ και έντεκα χρόνια.
Η φράση «Τίποτα στην ζωή δεν είναι τυχαίο, γι’ αυτό ποτέ μην αφήνεις τίποτα στην τύχη» παραμένει η αγαπημένη του, ενώ ποτέ δεν μίλαγε για τη «δουλειά» του, σε φίλους στο νησί.
Ενας από αυτούς αντιλήφθηκε πόσο σημαντικός ήταν ο William Basil, όταν έκλεισε ραντεβού για συνάντηση στην πρεσβεία των ΗΠΑ. Οταν πήγε, λοιπόν, τον έβαλαν σε ένα στενό δωμάτιο με ένα μικρό παράθυρο. Κάποια στιγμή όταν άρχισε να κοιτάζει από αυτό τους χώρους, εμφανίστηκε μπροστά του ένας θηριώδης μαύρος πράκτορας που τον ρώτησε με έντονη φωνή τι κοιτάει και γιατί. Ο Καρπάθιος του απάντησε λέγοντας απλά ότι έχει ραντεβού με τον «Βασίλη Βασιλειάδη», κάτι που έκανε τον πράκτορα να εξαφανιστεί αμέσως.
Αυτό που δεν εξαφανίστηκε είναι η πασίγνωστη πια φωτογραφία του «Μπιλ από την Κάρπαθο» που χαμογελάει ανέμελα με την πλούσια γενειάδα του -η οποία παρέπεμπε σε Αρχιμανδρίτη ή Αφγανό ταλιμπάν- στη σελίδα που έχει στο Facebook.
