Μετακινούμενη κτηνοτροφία: Ένα ζωντανό οικοσύστημα που χάνεται μαζί με την ελληνική ύπαιθρο

Και γιατί παρά τις δυσκολίες, συνεχίζουν την παράδοση;

Η μετακινούμενη κτηνοτροφία ένα οικοσύστημα σε κίνηση

Ποια η σύνδεση της μετακινούμενης κτηνοτροφίας με το μέλι;

Η κρίση και το μέλλον της μετακινούμενης κτηνοτροφίας

Στράτες και Χειμαδιά: Το αρχέγονο οδοιπορικό που κρατά ζωντανή τη γη

Μας εξηγεί, ότι δεν πρόκειται για υπερβολή, ούτε για ρομαντική προβολή, αλλά για συνήθεια, βιολογία, ρυθμό της φύσης· ότι είναι το σώμα που θυμάται, ακόμα κι όταν το μυαλό ξεχνά, και διευκρινίζει πως αυτός ο αόρατος ρυθμός, που συνδέει τα ζώα με τον τόπο και τις εποχές, φαίνεται να έχει διαταραχθεί, όπως και όλα όσα άλλοτε λειτουργούσαν αθόρυβα αλλά με ακρίβεια, σαν καλά κουρδισμένο ρολόι.Σε παρόμοια ψυχολογία βρίσκονται και οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι, που ξέρουν καλά πως η επιβίωση στηρίζεται στην κίνηση, στην αλλαγή τόπου, στην αναζήτηση βοσκής και ισορροπίας. «Και για τις δύο πλευρές, ζώα και μετακινούμενους κτηνοτρόφους, το βιολογικό ρολόι έχει διαταραχθεί και ο χρόνος δεν κυλά πια όπως πριν, αλλά μοιάζει να έχει σπάσει», επισημαίνει.«Γιατί η μετακινούμενη κτηνοτροφία είναι μέρος της ψυχής μας, της παράδοσης και της ταυτότητάς μας», απαντά ο Αργύρης και σημειώνει εμφατικά ότι η μετακίνηση των κοπαδιών δεν είναι πια απλώς ανάγκη επιβίωσης, αλλά μια γιορτή, μια επιστροφή στις ρίζες, που καθορίζει την ύπαρξη και το νόημα της ζωής τους.Βέβαια, όπως σπεύδει να τονίσει, το μέλλον δεν προοιωνίζεται ευοίωνο για την μετακινούμενη κτηνοτροφία, αφού όπως μας εξηγεί οι νέοι στον κλάδο δεν ακολουθούν την παράδοση, οι ηλικίες μεγαλώνουν και οι αυστηροί περιορισμοί, μαζί με την απουσία πολιτικής στήριξης, «μας προκαλούν έντονη ανησυχία», επισημαίνει. Αν δεν γίνει κάτι άμεσα, σύμφωνα με τον ίδιο η μετακινούμενη κτηνοτροφία κινδυνεύει να χαθεί και μαζί της ένα ολόκληρο κομμάτι της ελληνικής υπαίθρου.Η μετακινούμενη κτηνοτροφία δεν είναι όμως μόνο μια πρακτική επιβίωσης, είναι και ένα οικοσύστημα σε κίνηση. «Δεν είναι μόνο επάγγελμα», λέει ο ίδιος εμφατικά και συμπληρώνει: «Είναι ο τρόπος που λειτουργεί η φύση, η διαχείριση του τοπίου, η προστασία των βοσκοτόπων και η ισορροπία του οικοσυστήματος». Στην πραγματικότητα, τα κοπάδια διατηρούν το τοπίο καθαρό, επιτρέπουν στη νέα βλάστηση να αναπτυχθεί και ανοίγουν μονοπάτια στη γη, η οποία χωρίς αυτά τα ζώα θα είχε καταληφθεί από πυκνότερη βλάστηση που θα ήταν επιρρεπής σε φωτιές. «Όταν χαθεί το κοπάδι, δεν χάνεται μόνο η οικονομική ζωή του κτηνοτρόφου, αλλά και η ισορροπία του τοπίου», προσθέτει ο Αργύρης.Η απώλεια της μετακινούμενης κτηνοτροφίας είναι επίσης και η απώλεια της ισχυρής οικολογικής παρουσίας των ζώων στα βουνά και τα πεδινά. Τα ζώα δεν «τρώνε» απλώς το χορτάρι· το ρυθμίζουν, το καθαρίζουν, το ανανεώνουν και όπως μας υπογραμμίζει, η ισχυρή σύνδεση ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση, μέσω των ζώων, ήταν πάντα το σημείο ισχυρής ισορροπίας στην ύπαιθρο της Ελλάδας.«Όταν υπήρχαν περισσότερα κοπάδια, ήταν καλύτερες και οι σοδειές των μελισσοκόμων», αναφέρει. Οι μέλισσες όπως μας λέει, «δεν έχουν συμφέρον, έχουν ένστικτο. Πηγαίνουν εκεί που η φύση είναι ζωντανή. Εκεί που υπάρχει βόσκηση, ανακύκλωση ύλης, φως και χώρος ανοιχτός. Εκεί φτιάχνουν το καλύτερο μέλι». Ο κόσμος αυτός «δεν είναι γραφικός», ξεκαθαρίζει και εξηγεί «είναι σύνθετος, λειτουργικός, αρχαίος και έξυπνος. Ένα οικοσύστημα συμβίωσης: άνθρωποι, ζώα, φύση, καθένας στον ρόλο του, όχι απέναντι, αλλά μαζί».Ο Αργύρης ανησυχεί για το μέλλον. Οι νέοι δεν έρχονται στο επάγγελμα. Από τους 15.000 μετακινούμενους κτηνοτρόφους της δεκαετίας του ’60, σήμερα έχουν απομείνει λιγότεροι από 3.000. Οι οικονομικές δυσκολίες, η γραφειοκρατία και το υψηλό κόστος των μετακινήσεων έχουν μειώσει σημαντικά τον αριθμό των κτηνοτρόφων, ενώ η ανησυχία για το αν η παράδοση θα επιβιώσει μεγαλώνει καθημερινά. «Χωρίς στήριξη, χωρίς λύσεις για τις ανάγκες μας, η μετακινούμενη κτηνοτροφία δεν έχει μέλλον», λέει με αποφασιστικότητα. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν πρακτική στήριξη: δρόμους πρόσβασης, φορολογικά κίνητρα, και κυρίως σεβασμό στην πραγματική δουλειά που κάνουν.Χαρακτηρίζοντας την μετακινούμενη κτηνοτροφία πανάρχαιη και απολύτως ελληνική, μας εξηγεί ότι δεν πρόκειται για μια πρακτική που δεν ξεκίνησε χθες, ούτε πριν έναν ή δύο αιώνες, αλλά συνοδεύει την ύπαιθρο της Ελλάδας από τότε που υπάρχουν κοπάδια και βουνά.Το σύστημα βασίζεται στην εποχική μετακίνηση κοπαδιών, από τα πεδινά χειμαδιά τον χειμώνα, στα ορεινά βοσκοτόπια το καλοκαίρι. Και δεν πρόκειται απλώς για μια τεχνική επιβίωσης. Πρόκειται για έναν ρυθμό ζωής, που συγχρονίζεται με τις εποχές, τη φύση, τη γη.Οι παλιές στράτες, όπως μας λέει, δεν ήταν απλοί δρόμοι, αλλά διάδρομοι πολιτισμού. Και αν κάποιος νομίζει πως είναι μόνο θέμα οικονομίας, «κάνει λάθος», υπογραμμίζει εμφατικά. Η μετακινούμενη κτηνοτροφία «είναι κομμάτι της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας. Είναι η αόρατη γέφυρα που ενώνει τον άνθρωπο με το τοπίο, η μνήμη σε κίνηση. Στην πραγματικότητα, δεν πρόκειται για μια ξεπερασμένη πρακτική, αλλά για μια ζωντανή απόδειξη ότι μπορείς να ζεις με τη φύση, όχι εναντίον της», σημειώνει.