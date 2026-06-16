Ο Βασίλης Σπανούλης το τερμάτισε και τώρα αρχίζει νέο... παιχνίδι: Η πρόκληση να γίνει «αυτοκράτορας» με τον Άρη και το μικρόβιο μέσα του

Δεν τα παρατούσε ποτέ

Οι μεγάλες στιγμές

«Πιστεύω ότι το τερμάτισα»

Από το Περιστέρι στην Εθνική και τον χαμένο τελικό

«Προσπάθησα να είμαι ένας σωστός άνθρωπος, να έχω αρχές μέσα και έξω από το γήπεδο και στο τέλος της ημέρας το σημαντικότερο είναι ότι ενέπνευσα πολλά παιδιά, αθλητές, κόσμο, μέσα από αυτή τη σταδιοδρομία για να είναι μαχητές και. Αυτή ήταν η φιλοσοφία μου, δεν τα παρατούσα ποτέ, διεκδικούσα αυτό που είχα στο μυαλό μου».Τι ήταν όμως αυτό που κυριαρχούσε στο μυαλό του; Μα φυσικά να κερδίζει κάθε παιχνίδι-κάτι που σαφώς δεν είναι εφικτό εξαιρώντας την πρώτη Dream Team των ΗΠΑ-όσο εύκολο ή δύσκολο κι αν ήταν γι’ αυτόν το γεννημένο νικητή με το φονικό ένστικτο.Έναν χαμηλών τόνων τύπο που έγινε κυριολεκτικά κόκκινο πανί για τους οπαδούς του τριφυλλιού, όταν αποφάσισε να πάρει μεταγραφή στονκαι άκουσε πάρα πολλές φορές υβριστικά συνθήματα στοχωρίς να αντιδράει.Ήταν μέσα σε αυτό το «φλεγόμενο» γήπεδο που έσπευσε να αγκαλιάσει τοντον οποίο πάντοτε εκτιμούσε προκειμένου να τον συλλυπηθεί για την απώλεια του αδερφού του Παύλου.Δεν απέφυγε τα «πυρωμένα» βλέμματα κάποιων που ήταν δίπλα στην σκηνή, οι οποίοι δεν τον συγχώρεσαν ποτέ για την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, αλλά δεν τον ένοιαξε.Όταν λίγους μήνες μετά «έφυγε» και ο Θανάσης πήγε μόνος του στην κηδεία και οι συγκεντρωμένοι οπαδοί του τριφυλλιού τον χειροκρότησαν ενώ λίγο αργότερα απέτισε τον δικό του φόρο τιμής λέγοντας: «Υπήρχε μια ιδιαίτερη αγάπη προς το πρόσωπο μου από εκείνον και ένας τεράστιος σεβασμός και εκτίμηση από εμένα προς εκείνον. Πιστεύω ότι αυτό έμεινε για πάντα μεταξύ μας και δεν θα αλλάξει ποτέ».Όταν αποχώρησε φορτωμένος τίτλους καιήταν σίγουρο ότι θα νιώσει σίγουρα «κάπως» στο πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού χωρίς αυτόν στη σύνθεση.Οι οπαδοί τουτον αποθέωσαν φτάνονταςαφού τους είχε χαρίσει μοναδικές στιγμές, κάποιες από τις οποίες δεν θα ξεχαστούν ποτέ όπως και η εν γένει διαδρομή του.Μιλώντας γι’ αυτήν τον ευχαρίστησε με ένα βίντεο οπου επισήμανε τελειώνοντας: «Χωρίς τον Νίκο (Γκάλη) δεν θα υπήρχε Βασίλης και χωρίς τον Βασίλη δεν θα υπήρχε Γιάννης».Το βράδυ της 30ης Μαΐου του 2016 μέσα σε ένα κατάμεστο από φιλάθλους του Παναθηναϊκού ΟΑΚΑ, διεξάγεταιτου μπάσκετ ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό.Είναι το τελευταίο παιχνίδι στην καριέρα του «τεράστιου»με τους «πράσινους» που προηγούνται 81-79 δεκαοχτώ δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα.Ο Ολυμπιακός ξεκινάει την επίθεση με την μπάλα στα χέρια του Βασίλη Σπανούλη. Δεν θα την δώσει σε κανέναν, επιλέγοντας για πολλοστή φορά να κάνει αυτός το τελευταίο σουτ, με τον Διαμαντίδη να τον ακολουθεί.Στα τρία δευτερόλεπτα, κάνει μια προσποίηση στον πρώην συμπαίκτη του σηκώνεται και, η οποία καταλήγει στο καλάθι, ένα δευτερόλεπτο πριν τη λήξη.Ο Διαμαντίδης προσπάθησε να τον μαρκάρει αλλάαπέναντι στην ομάδα που ανδρώθηκε, οι οπαδοί της οποίας δεν τον συγχώρεσαν ποτέ για την μεταγραφή του στον αιώνιο αντίπαλο.Όμως αυτό λίγη σημασία είχε για τον Βασίλη, που με τη λήξη του αγώνα έφυγε τρέχοντας προς τα αποδυτήρια, περνώντας μπροστά από τον εμβρόντητο Θανάση Γιαννακόπουλο, ο οποίος δεν είχε συνειδητοποιήσει ακόμη ότι ο Kill Bill τον πλήγωσε ξανά.Λίγη ώρα αργότερα στην συνέντευξη τύπου ο Δημήτρης Διαμαντίδης ρωτήθηκε πως ένοιωσε όταν είδε τον Σπανούλη να σηκώνεται για το σουτ που χάρισε το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό.«Σκέφτηκα, δεν το χάνεις ρε Βασιλάρα; Τόσα έχεις βάλει, μας έχεις στείλει δυο-τρεις φορές, δεν το χάνεις; Αλλά το έβαλε...»Το έβαλε όπως έβαλε και κάποιους καθοριστικούς πόντους στον συγκλονιστικό ημιτελικό με την CCKA Μόσχας, ενώ είχε μείνει άσφαιρος, σχεδόν τρεις περιόδους.Ο Σπανούλης είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση αθλητή, ο οποίος λατρεύει να χτυπάει ενίοτε απρόβλεπτα, εκεί που δεν το περιμένεις από τα εννιά η τα δέκα μέτρα, συνήθως όταν η μπάλα καίει.Το γιατί έφυγε από τον Παναθηναϊκό, είναι ένα θέμα που χωράει πολύ συζήτηση και έχουν ακουστεί πολλά κατά καιρούς, ειδικά από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον τότε βοηθό του Δημήτρη Ιτούδη.Σε ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στην καριέρα του ο Σπανούλης είπε ότι του άρεσε να είναι σε ομάδες που από την δεύτερη θέση κυνηγάνε την πρώτη.Πάρα πολλοί ειδήμονες του χώρου πιστεύουν ότι έφυγε επειδή, ο οποίος ήταν μέχρι να πάρει την απόφαση να σταματήσει το μπάσκετ, ο ηγέτης του Παναθηναϊκού. Στον Ολυμπιακό ο Kill Bill έγινε ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής.Ήταν αυτός που στην πόλη σε εκείνο τον ανεπανάληπτο τελικό με την πελάτισσα πλέον CCKA Μόσχας, πήρε πάνω του την τελευταία επίθεση αλλά,για εκείνο το αξέχαστο «πεταχτάρι», που έδωσε στον Ολυμπιακό τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης και έστειλε τους Αγγελόπουλους και όλη την Ελλάδα στον έβδομο ουρανό.Ο τελευταίος τραυματισμός του, τον οδήγησε στην απόφαση να αφήσει το παρκέ στα 39 του χρόνια, ίσως επειδή ο χρόνος δεν κάνει διακρίσεις σε κανέναν.«Όταν τελειώνουν οι αθλητές» είπε «έχω ακούσει για κατάθλιψη, αλλά εγώ νιώθω όμορφα, πολύ γεμάτος. Πιστεύω ότι το τερμάτισα, δεν είχα κάτι άλλο να κάνω. Έδωσα και την ψυχή μου».Βρήκε όμως τρόπο να μείνει στο μπάσκετ, ξεκινώντας την επόμενη σεζόν την καριέρα του ως προπονητής από το Περιστέρι, με μια βουτιά σε αχαρτογράφητα ως τότε νερά.Αποδείχτηκε ξανά δεινός κολυμβητής.Ο Ιούνιος αποδεικνύεται καθοριστικός ως μήνας στην διαδρομή του Βασίλη Σπανούλη, αφού ακριβώς ένα χρόνο μετά το τέλος της καριέρας του ως παίχτης αναλαμβάνει ως προπονητής την ομάδα του Περιστερίου.Ουσιαστικά είναι το βάπτισμα του πυρός για τον Kill Bill που θα δείξει ότι, ενώ από την επόμενη χρονιά αναλαμβάνει παράλληλα και την Εθνική ομάδα.Η Ολυμπία και τα παιδιά τους είναι πάντα δίπλα του, οι υποχρεώσεις είναι πολλές αλλά ο Σπανούλης μπορεί και ισορροπεί αρμονικά, ενώ ξέρει να διαχειρίζεται-ειδικά στην Εθνική-σταρ σαν τονΟ τελευταίος έχει δηλώσει ότι όσο ο V Span είναι προπονητής της Εθνικής αυτός θα είναι πάντα παρόν στις υποχρεώσεις της, δείγμα και αυτό του σεβασμού που του έχει.Το Περιστέρι τελικά ήταν απλά η αρχή, αφούστο Ελληνα προπονητή να αναλάβει την ομάδα του Πριγκιπάτου.Ο ιδιοκτήτης της ομάδας Αλεξέι Φεντόροβιτς-εκατομμυριούχος Ρώσος ολογάρχης-αναλαμβάνει προσωπικά να κλείσει το deal και πείθει τον Σπανούλη να μετακομίσει στο Μονακό.Η σύζυγός του και τα παιδιά μένουν στην Αθήνα, αφού έχουν ήδη ξεκινήσει τα σχολεία, ενώ ο ίδιος πηγαίνει όσο πιο συχνά μπορεί να τους δει και να περάσει μια-δυο μέρες μαζί τους.Στην πρώτη του κιόλας σεζόν θα οδηγήσει την ομάδα στο Final Four τουκαι σε ένα από αυτά τα παιχνίδια που παίζει συχνά η ζωήτου Γιώργου Μπαρτζώκα.Η Μονακό θα νικήσει αλλά αυτό που θυμούνται όλοι, είναι η κίνηση του Σπανούλη να πάει στονπου έκλαιγε απαρηγόρητος μετά τον αγώνα και να του μιλήσει στο αυτί, προσπαθώντας να τον ηρεμήσει.Στον τελικό θα χάσει από την Φενέρμπαχτσε, αλλά το επίτευγμα είναι πολύ μεγάλο για έναν rookie ουσιαστικά προπονητή, που δείχνει ότι ανεβαίνει συνέχεια.Λίγους μήνες μετά, τον Νοέμβριο του 2025, η Μονακό αντιμετωπίζει την Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι και μετά την λήξη του αγώνα οι δυο προπονητές βαδίζουν για την καθιερωμένη χειραψία.Ο Ομπράντοβιτς όμως ξαφνιάζει τους πάντες όταν αγκαλιάζει τον Σπανούλη για πρώτη φορά μετά από τα όσα είχαν συμβεί όταν ο Kill Bill υπέγραψε το 2010 στον Ολυμπιακό.Ήταν μια αγκαλιά που άργησε 15 ολόκληρα χρόνια...