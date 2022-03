Οι μαύρες σελίδες του Playboy και του Χιου Χέφνερ έγιναν ντοκιμαντέρ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο Χιου Χέφνερ, ο ιδρυτής του Playboy, πέθανε το 2017 σε ηλικία 91 ετών και άφησε πίσω του έναν, κάτι ανάμεσα σε αρρωστημένο αρπακτικό του σεξ και - σύμφωνα μεπου έχουν ακουστεί- κοινό εγκληματία. Πέθανε λίγο πριν από την έκρηξη του κινήματος Me Too, και πολλοί θεώρησαν ότι η δυναμική του κινήματος επισκίασε τον αναπόφευκτο απολογισμό της ζωής του. Αλλά πλέον έφτασε η ώρα, αφού το «Secrets of Playboy», μια σειρά ντοκιμαντέρ 10 επεισοδίων στο A&E, αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά τουκαι του ίδιου του Χέφνερ.Η Σούζι Κράμπαχερ, πρώην Playmate ισχυρίζεται ότι ο Χιου Χέφνερ την νάρκωσε και τη βίασε όταν ήταν 18 ετών ενώ υποστηρίζει πως η απάντηση που έλαβε από τους υπεύθυνους του περιοδικού όταν τους αποκάλυψε την σεξουαλική κακοποίησή της ήταν «μη δίνεις σημασία, δεν έγινε και κάτι». Σήμερα, στα 58 της χρόνια εξιστόρησε με λεπτομέρειες τον βιασμό της στο επεισόδιο, με τίτλο «Number One Predator» (μτφ. Το υπ΄αριθμόν 1 αρπακτικό).Η Kράμπαχερ μεγάλωσε σε ένα αγρόκτημα στην Αλαμπάμα, από θρησκευόμενους γονείς - κάτι σαν μέλη αίρεσης- που, αν και παρακολουθούσαν κάθε της κίνηση, δεν την προστάτευσαν από τον παππού της, ο οποίος τη βίασε στα οκτώ της χρόνια. «Με πήγαινε στο δάσος και μετά έβγαζε το παντελόνι του και με βίαζε λέγοντάς μου “Mην το πεις ποτέ στη μητέρα σου. Αν της το πεις, θα σε σκοτώσει με τα ίδια της τα χέρια”. Έφυγε από το σπίτι στα 15 της, αποφασισμένη να δουλέψει και να εξοικονομήσει αρκετά χρήματα προκειμένου να πάρει και τον αδερφό της από το σπίτι.Όταν λοιπόν την προσέγγισαν για μοντέλο, σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να είναι μια καλή ευκαιρία για να βγάλει καλά χρήματα. Σύντομα ένας φωτογράφος έστειλε τις φωτογραφίες της στο Playboy. «Πίστευα ότι αυτό που έκανα ήταν λάθος, αλλά σκέφτηκα πως ο Θεός θα με συγχωρήσει. Σκεφτόμουν πως χρειάζομαι αυτή την ευκαιρία γιατί καμία άλλη δεν θα μου εξασφάλιζε τόσα πολλά χρήματα». Ήταν μόλις 17 ετών όταν πόζαρε για το Playboy, εμφανιζόμενη στο «Playmate of the Month centerfold» τον Μάιο του 1983, με το ψευδώνυμο Σούζι Σκοτ. Το περιοδικό δεν δημοσίευσε τις φωτογραφίες μέχρι τα 18 της, κάτι που δεν ήταν ασυνήθιστο. «Όταν πήγα στο Playboy, σκέφτηκα ότι το να βρεθώ στο κεντρικό σαλόνι του περιοδικού ήταν σαν να παίρνω πίσω τη δύναμή μου. Το ένιωσα για μια στιγμή, αλλά το πήραν αμέσως πίσω». Την ίδια χρονιά, μετακόμισε στο Playboy Mansion, όπου, όπως υποστηρίζει, έμενε διαρκώς κλεισμένη στο δωμάτιό της…Ο Χέφνερ προσπαθούσε να την καθησυχάσει, λέγοντας της: «Σούζι, άκουσα ότι είσαι νευρική και πως μένεις στο δωμάτιό σου. Θέλω να ξέρεις ότι είσαι ασφαλής εδώ και πως μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Εάν υπάρχει κάτι με το οποίο θα ήθελες να πειραματιστείς, τότε πρέπει απλώς να μας ενημερώσεις…». Με αυτές τις διαβεβαιώσεις βγήκε λίγο περισσότερο από το καβούκι της και τελικά —με την παρότρυνση μιας άλλης κοπέλας στο σπίτι— πήγε στην κρεβατοκάμαρά του για να τον ρωτήσει αν θα ανακηρυχθεί «Playmate της Χρονιάς».Όπως θυμάται σήμερα: «Αφού με κάλεσε να περάσω στο δωμάτιο, ο Χέφνερ μου έδωσε ένα χάπι, κάτι για να με ηρεμήσει, όπως είπε. Το πήρα, χωρίς να το πολυσκεφτώ. Στην αρχή, δεν κατάλαβα ότι ήταν ναρκωτικό. Ούτε καν ρώτησα τι ήταν αυτό που μου έδωσε. Οι αναμνήσεις μου ήταν ομιχλώδεις αλλά θυμάμαι αδιαμφισβήτητα ότι με βίασε… Δεν θυμάμαι να ξάπλωσα στο κρεβάτι. Δεν θυμάμαι αν του είπα κάτι για τον τίτλο "Playmate της χρονιάς". Ξύπνησα και αυτός ήταν από πάνω μου γυμνός, το εσώρουχό μου ήταν κατεβασμένο και δεν φορούσα το κάτω μέρος της πιτζάμας μου. Νόμιζα ότι έβλεπα έναν εφιάλτη, μου φαινόταν αδιανόητο. Αισθανόμουν ότι ξαναζούσα την τελευταία φορά που ο παππούς μου μού το είχε κάνει αυτό. Ειλικρινά, είχε το ίδιο βλέμμα που είχε ο παππούς μου όταν το έκανε. Πρέπει να υπάρχει κάποιος κοινός δαίμονας που μπαίνει μέσα τους και το βλέμμα τους μοιάζει το ίδιο. Ένα βλέμμα απόκοσμο. Αυτός ο γέρος με το στόμα ανοιχτό ήταν αληθινός. Ήταν πραγματικό πρόσωπο, ήταν ο Χέφνερ. Έμοιαζε με τον Σατανά. Απλώς έμοιαζε με ένα σιχαμένο τέρας».Μόλις συνήλθε αναφέρει πως τον έσπρωξε από πάνω της, κάτι που τον εξαγρίωσε. «Όταν επέστρεψα στην κρεβατοκάμαρά μου, το μόνο που ήθελα να κάνω ήταν να ξαπλώσω, να κλάψω, να σκεφτώ και θυμάμαι πως σκεφτόμουν: “Πρέπει να το πω σε κάποιον”.Το επόμενο πρωί, ντρεπόμουν τόσο πολύ, ήθελα απλώς να πεθάνω. Όλο αυτό το πράγμα έπρεπε να είναι ένα μυστικό, ένα μυστικό που από εκεί και μετά θα έβλεπα μπροστά μου όλη την ώρα. Την μία στιγμή το σκεφτόμουν και την επόμενη στιγμή έπρεπε να φορέσω ένα χαμόγελο και κάθε φορά που έβλεπα τον Χεφ να τον αγκαλιάζω. Όχι. Δεν ανέφερε ποτέ αυτό που έγινε μεταξύ μας. Η μόνη εξήγηση που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι μου το έκρυβε. Για να με κάνει να αμφιβάλλω ότι συνέβη, ίσως. Για να με κάνει να το ξεχάσω — αλλά εγώ δεν μπορούσα να ξεχάσω».Η Κράμπαχερ ανέφερε ότι μίλησε για αυτό στη συντάκτρια του Playboy εκείνη την εποχή, την Μέριλιν Γκραμπόφσκι- εκείνη το αρνείται- αλλά η Γκραμπόφσκι της είπε: «Α, αυτό είναι όλο; Μην δίνεις σημασία, δεν έγινε και κάτι, δεν θα το θυμάται καν». Η Κράμπαχερ αναρωτιέται αν την είχε βάλει στο μάτι, επειδή «ήταν από τις λίγες, με τις οποίες δεν είχε κοιμηθεί και ίσως δεν του άρεσε αυτό. «Ήταν τόσο καλός στο να σε κάνει να νιώθεις ότι ήσουν μοναδική στον κόσμο και η πιο όμορφη— μέχρι που εμφανιζόταν η επόμενη Playmate και δεν τον ένοιαζε αν είχες κατάθλιψη, αν ήσουν ανορεξική ή εθισμένη σε ναρκωτικά.Μετά από τον βιασμό μου, δεν έτρωγα, έφτασε να ζυγίζω ούτε 50 κιλά, ήμουν σε πλήρη κατάθλιψη. Ένιωθα πως δεν είχα την παραμικρή αξία. Αυτό το πράγμα που συνέβη με τον Χεφ με πήγε πολύ πίσω. Ήμουν απογοητευμένη και θυμωμένη με τον εαυτό μου». Στο ερώτημα γιατί δεν έφευγε μακριά και συνέχιζε να επιστρέφει εκεί, η Κράμπαχερ απάντησε: «Πολλές φορές, σε τέτοιες καταστάσεις θέλεις ενδόμυχα ο άλλος να μην έχει καταστρέψει τη ζωή σου παίρνοντας μαζί και τη δουλειά σου. Φοβόμουν επίσης το ενδεχόμενο ο Χέφνερ να είχε βιντεοσκοπήσει τον βιασμό μου και να χρησιμοποιούσε το βίντεο για να με βλάψει, καθώς ήταν γνωστό ότι κατέγραφε παράνομα τις συνευρέσεις του. Με στοίχειωνε πως μπορεί να είχε ένα βίντεο με εμένα αναίσθητη κι εκείνον από πάνω μου…».Το επεισόδιο της περασμένης Δευτέρας περιλάμβανε πολλές ακόμη καταγγελίες για βιασμό κατά του Χέφνερ από άτομα που ισχυρίζονται ότι ήταν αυτόπτες μάρτυρες. Μία από τις πρώην φίλες του Χέφνερ, η Σόντρα Θίοντορ, ανέφερε ότι ο Χέφνερ είχε ένα κλειδί πασπαρτού, που του επέτρεπε να μπαίνει σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού.Όπως ισχυρίστηκε η Θίοντορ, ένα βράδυ, ο Χέφνερ μπήκε σε ένα δωμάτιο όπου κοιμόταν μια κοπέλα και κάθισε στο κρεβάτι της. Εκείνη έλεγε συνέχεια «όχι» κλαίγοντας κι εκείνος έπεσε από πάνω της με το ζόρι και την βίασε». Μετά, είπε στη Θίοντορ: «Καλά, νόμιζαν ότι θα έρθουν να μείνουν στο σπίτι μου και δεν θα κάνουν σεξ μαζί μου;». Σύμφωνα με την Θίοντορ, είτε συναινούσαν οι κοπέλες είτε όχι, αν ο Χιου ήθελε κάτι, θα το έπαιρνε. Σημείωσε δε ότι του άρεσαν τα νεαρά κορίτσια ειδικά αν ήταν από μια διαλυμένη οικογένεια όπου δεν υπήρχε πατέρας επειδή μπορούσε να τα εντυπωσιάσει και να τα ελέγξει περισσότερο.«Ο Χέφνερ απολάμβανε να παίρνει αυτά τα φρέσκα κορίτσια και να τα κάνει κομμάτια», πρόσθεσε ο Στέφαν Τέτενμπάουμ, παρκαδόρος του Χέφνερ από το 1978 ως το 1981. Ο Τέτενμπάουμ μοιράστηκε τη δική του ιστορία, ισχυριζόμενος ότι είδε κάποτε τον Χέφνερ να βιάζει παρά φύση την Playmate Ντόροθι Στράτεν, η οποία δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της σε ηλικία 20 ετών.«Ο Χέφνερ την στρίμωξε σε ένα τοίχο, άρχισε να τη βιάζει παρά φύση και εκείνη ούρλιαζε. Αφού το είδαμε αυτό, ο φύλακας μου ψιθύρισε στο αυτί ότι έπρεπε να επιστρέψω στον χώρο του προσωπικού και να κρατήσω το στόμα μου κλειστό. Και αυτό έκανα. Έπρεπε να ακολουθείς τους κανόνες. Έπρεπε να είσαι διακριτικός, να είσαι ήσυχος για να έχεις τη δουλειά σου. Κανείς δεν επρόκειτο να κάνει αποκαλύψεις διότι κανείς δεν ήθελε να τον κυνηγήσει ο Χέφνερ».Η σειρά του A&E έχει παρουσιάσει πολλούς συγκλονιστικούς ισχυρισμούς κακοποίησης κατά του Χέφνερ και των συνεργατών του, αλλά το τελευταίο επεισόδιο είναι το πρώτο που εμπεριέχει ρητή κατηγορία για βιασμό εναντίον του ίδιου του Χέφνερ. Βέβαια, όπως τονίζεται από το κανάλι, η συντριπτική πλειονότητα των ισχυρισμών δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο ποινικών ερευνών ή κατηγοριών και έτσι δεν αποτελούν απόδειξη ενοχής. Η Κράμπαχερ, μιλώντας ανοιχτά για τον βιασμό της για πρώτη φορά, λέει ότι της πήρε χρόνια για να νιώσει έτοιμη να μιλήσει. «Αποφάσισα να μιλήσω λεπτομερώς για τον βιασμό από τον Χέφνερ. Μισώ αυτή τη λέξη, αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος να την περιγράψω. Οι γυναίκες που περνούν αυτό αισθάνονται ότι θα στιγματιστούν και πως αντιμετωπίζονται διαφορετικά σε όλη τους την υπόλοιπη ζωή. Γι' αυτό δεν το συζητούν, γι' αυτό δεν το λένε».