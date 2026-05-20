Χριστίνα Μπόμπα: Είχα πει ότι είμαι content creator και είχε γίνει χαμός, έπεσαν όλοι να με φάνε
Έφαγα αυτόν τον πόλεμο, επειδή ήμουν από τις πρώτες, ανέφερε η Instagrammer
Στα σχόλια που δέχτηκε όταν δήλωσε πως είναι content creator, αλλά και στο πώς βίωσε την κριτική στα πρώτα της βήματα στα social media, αναφέρθηκε η Χριστίνα Μπόμπα.
Η Instagrammer μίλησε για την περίοδο που ξεκίνησε να είναι πιο ενεργή ως δημιουργός περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο vidcast «Konilo Talks» στο Youtube. Η Χριστίνα Μπόμπα περιέγραφε τη δραστηριότητά της τότε, αναφερόμενη στις αντιδράσεις που προκάλεσε ο αυτοπροσδιορισμός της ως content creator και στον «πόλεμο» που όπως είπε, δέχτηκε από τον κόσμο.
Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε: «Όταν ξεκίνησα, το Instagram δεν ήταν τόσο mainstream. Είχα πει “είμαι content creator” και είχε γίνει χαμός. Έβλεπα πάρα πολύ influencers του εξωτερικού και μου άρεσε. Το έλεγε η καρδούλα μου, δηλαδή το έκανα με κέφι. Ταξίδευα, μοιραζόμουν πράγματα, σκεφτόμουν πώς θα δημιουργήσω πιο ωραίες εικόνες, πιο ωραία βίντεο. Έφαγα αυτόν τον πόλεμο, επειδή ήμουν από τις πρώτες, του “και καλά, τι κάνει;”, “ποια είναι αυτή;”, “τι είναι content creator;”. Πέρασα από φάσεις που αυτό με μίκρυνε, σταματούσα να μοιράζομαι πάρα πολλά. Ή τα πέρναγα από πάρα πολλά φίλτρα, τότε που είπα ότι ήμουν content creator κι έπεσαν όλοι να με φάνε. Κάποια στιγμή ευτυχώς το ξεπέρασα όλο αυτό το κομμάτι του κόσμου και συνέχισα να κάνω αυτά που μου αρέσουν να κάνω».
Δείτε το βίντεο στο 07:39
