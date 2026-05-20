Με αιχμές στις ΗΠΑ και πάνω από 40 συμφωνίες η συνάντηση Σι - Πούτιν στο Πεκίνο
Για σχέση που έχει φτάσει σε πρωτοφανές επίπεδο, μίλησε ο Πούτιν, αναφερόμενος σε Κίνα - Ρωσία - Συμφωνία «σε κάτι πολύ σημαντικό» στον τομέα της ενέργειας, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, χωρίς να προσδιορίζει αν πρόκειται για τον αγωγό Siberia 2
Η σύνοδος κορυφής μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας και της Κίνας την Τετάρτη περιελάμβανε συνομιλίες με στόχο την επαναβεβαίωση των σινο-ρωσικών δεσμών, καθώς οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας και οι εφοδιαστικές αλυσίδες έχουν διαταραχθεί από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.
Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή τους, ο Σι δήλωσε ότι οι δύο πλευρές πρέπει να προωθήσουν τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, και να συνεργαστούν για τη «βελτίωση της παγκόσμιας διακυβέρνησης».
«Οι μονομερείς πρακτικές και ο ηγεμονισμός είναι βαθιά επιβλαβείς, και ο κόσμος αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας», δήλωσε ο Σι, ασκώντας έμμεση κριτική στις ΗΠΑ.
Νωρίτερα, ο Σι είπε στον Πούτιν ότι η κρίση στον Κόλπο βρισκόταν σε «κρίσιμο σταυροδρόμι» και επανέλαβε τις εκκλήσεις για τον άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών και τη σταθεροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού και του εμπορίου, σύμφωνα με σχόλια που δημοσίευσε το κρατικό κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.
Ο Σι υποδέχτηκε τον Πούτιν στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στην Πλατεία Τιενανμέν, όπου ο Ρώσος πρόεδρος έγινε δεκτός από πλήθος παιδιών που κρατούσαν λουλούδια και από μια ορχήστρα που έπαιζε ένα τραγούδι της σοβιετικής εποχής.
The leaders of Russia and China have concluded their talks in Beijing. The two sides signed around 40 bilateral agreements on cooperation in various spheres.
However, the future of the Power of Siberia 2 gas pipeline remains… pic.twitter.com/mnvLmYkwDi
Σε πρωτοφανές επίπεδο οι σχέσεις Κίνας και Ρωσίας, είπε ο ΠούτινΟ Πούτιν δήλωσε μετά τις συνομιλίες ότι οι σχέσεις της Ρωσίας με την Κίνα βρίσκονται σε «πρωτοφανές επίπεδο και συνεχίζουν να αναπτύσσονται».
Ο Πούτιν εξήρε επίσης τους οικονομικούς δεσμούς της Ρωσίας με την Κίνα, αναφέροντας ότι ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών πέρυσι ανήλθε στα 240 δισ. δολάρια. Η Ρωσία είναι «έτοιμη να συνεχίσει την αξιόπιστη και αδιάλειπτη προμήθεια όλων των ειδών καυσίμων στην ταχέως αναπτυσσόμενη κινεζική αγορά», είπε.
Η δήλωση αυτή ήταν μια προφανής αναφορά στις ελπίδες του Κρεμλίνου να ολοκληρωθεί η συμφωνία για τον μακροχρόνια καθυστερημένο αγωγό φυσικού αερίου «Power of Siberia 2». Το έργο, χωρητικότητας 50 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων ετησίως, θα προμηθεύει την Κίνα με ρωσικό φυσικό αέριο που κάποτε εξυπηρετούσε την Ευρώπη.
Τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι δύο χώρες υπέγραψαν ένα «μνημόνιο κατασκευής» για τον αγωγό, αλλά δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει σχετικά με την τιμή και τον όγκο των αγορών. Πριν από την επίσκεψη, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι ο αγωγός θα αποτελέσει το επίκεντρο «σοβαρών» και «πολύ λεπτομερών» συζητήσεων.
Rusia dan China menandatangani 20 dokumen yang mencakup ekonomi, energi, transportasi, dan kerja sama internasional setelah pembicaraan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan mitranya dari China, Xi Jinping, di Beijing pada hari Rabu (20/5/2026).https://t.co/HfHfVDvdcM pic.twitter.com/Gc5QvAJvhR— Airspace Review (@angkasareview) May 20, 2026
Συμφωνία «σε κάτι πολύ σημαντικό» στον τομέα της ενέργειαςΟ Γιούρι Ουσάκοφ, εκπρόσωπος του Πούτιν για θέματα εξωτερικής πολιτικής, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι η Ρωσία και η Κίνα «συμφώνησαν σε κάτι πολύ σημαντικό» στον τομέα της ενέργειας, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Πούτιν ανέφερε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ότι «οι βασικές παράμετροι της συμφωνίας για το Power of Siberia 2 - σχετικά με τη διαδρομή και τον τρόπο κατασκευής του - έχουν καθοριστεί».
Ο Πεσκόφ ανέφερε, ακόμα, ότι η Ρωσία και η Κίνα «πρέπει ακόμη να συμφωνήσουν σε ορισμένες λεπτομέρειες» και δεν έχουν σαφή εικόνα για το πότε θα κατασκευαστεί ο αγωγός, σύμφωνα με το Interfax.
Το Κρεμλίνο έχει δηλώσει ότι οι χώρες θα υπογράψουν περίπου 40 νέα έγγραφα και θα εκδώσουν κοινή δήλωση 47 σελίδων.
Ο Πούτιν συνοδεύεται στην Κίνα από αρκετούς ηγέτες του κλάδου, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής της πετρελαϊκής εταιρείας Rosneft, σύμφωνα με το CCTV, καθώς και από στελέχη της κεντρικής τράπεζας της χώρας.
Η Κίνα και η Ρωσία έχουν προσπαθήσει να παρουσιάσουν τη συνεργασία τους ως πηγή σταθερότητας στη διεθνή σκηνή και τις χώρες τους ως κοινούς υπερασπιστές των αναπτυσσόμενων χωρών του «παγκόσμιου νότου», παρά την πλήρη εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία το 2022.
Το Πεκίνο έχει επίσης στηρίξει τη ρωσική οικονομία αγοράζοντας περισσότερη ρωσική ενέργεια, προμηθεύοντας ζωτικά εξαρτήματα για τον στρατό του Πούτιν και βοηθώντας τη Μόσχα να παρακάμψει τις δυτικές κυρώσεις. Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ρωσίας έχει εκτοξευθεί φέτος εν μέσω ανεξέλεγκτου πληθωρισμού και των διογκούμενων δαπανών του πολέμου στην Ουκρανία.
Η Κίνα επιβεβαίωσε την αγορά των Boeing από τις ΗΠΑΗ επίσκεψη του Πούτιν ακολούθησε τη σύνοδο κορυφής του Τραμπ με τον Σι την περασμένη εβδομάδα, όταν οι ηγέτες των ΗΠΑ και της Κίνας συμφώνησαν να επιδιώξουν «στρατηγική σταθερότητα» μετά την εκεχειρία στον εμπορικό πόλεμο τους πέρυσι. Και οι δύο ηγέτες προσπάθησαν επίσης να προβάλλουν μια εικόνα φιλικής προσωπικής σχέσης.
Η Κίνα επιβεβαίωσε την Τετάρτη την αγορά 200 αεροσκαφών από την Boeing, μια συμφωνία που είχε ανακοινώσει ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του. Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας δήλωσε ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν να παράσχουν «επαρκείς εγγυήσεις» για την προμήθεια κινητήρων και εξαρτημάτων αεροσκαφών, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Ακόμη, πρόσθεσε ότι η Κίνα και οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν για να επεκτείνουν την αποκλιμάκωση του εμπορικού πολέμου τους και να θέσουν κατευθυντήριους στόχους για την επέκταση του αμοιβαίου εμπορίου γεωργικών προϊόντων.
Σύμφωνα με αρκετούς ανθρώπους που είναι εξοικειωμένοι με την αμερικανική αξιολόγηση της συνόδου κορυφής στο Πεκίνο, ο Σι είπε επίσης στον Τραμπ κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους ότι ο Πούτιν ενδέχεται να καταλήξει να μετανιώσει για την εισβολή του στην Ουκρανία. Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας και ο Τραμπ έχουν αρνηθεί την αναφορά αυτή.
