Θάλεια Ματίκα: Η μητέρα μου μού έλεγε «αν σε δω με νυφικό θα φρικάρω, δεν μπορώ να πιστέψω ότι η κόρη μου θα ντυθεί καρνάβαλος»
Θάλεια Ματίκα: Η μητέρα μου μού έλεγε «αν σε δω με νυφικό θα φρικάρω, δεν μπορώ να πιστέψω ότι η κόρη μου θα ντυθεί καρνάβαλος»
Η μητέρα μου είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, πάρα πολύ εξωστρεφής, χωρίς στεγανά που υπήρχαν τότε στην Ελλάδα, σημείωσε η ηθοποιός
Η μητέρα της ήταν ένα από τα πρόσωπα για τα οποία μίλησε η Θάλεια Ματίκα σε πρόσφατη συνέντευξή της. Η ηθοποιός την περιέγραψε ως έναν ιδιαίτερο και εξωστρεφή άνθρωπο που δεν ασπαζόταν τα στερεότυπα της εποχής για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το γεγονός ότι δεν είχε την προσδοκία να παντρευτεί η κόρη της. Μάλιστα, ήταν αντίθετη με την ιδέα να τη δει με νυφικό.
Η Θάλεια Ματίκα ήταν καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids και ανέτρεξε στα παιδικά της χρόνια, περιγράφοντας το οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε, με μια εξωστρεφή μητέρα, απαλλαγμένη από κοινωνικά στερεότυπα. Όπως σημείωσε, στο σπίτι τους συζητούσαν ανοιχτά για τα πάντα, ενώ η ενδυνάμωση της γυναίκας αποτελούσε βασική αξία της οικογένειας.
Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Ήταν ένα ιδιαίτερο σπίτι, γιατί η μητέρα μου είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, πάρα πολύ εξωστρεφής, χωρίς στεγανά που υπήρχαν τότε στην Ελλάδα, που υπάρχουν ίσως μέχρι σήμερα, και με μια εκφραστικότητα έντονη. Οι περισσότερες γυναίκες δεν έχουν μεγαλώσει με αυτή την Ελληνίδα μάνα που έχω μεγαλώσει εγώ. Ήταν ένα σπίτι που μιλούσαμε ανοιχτά για όλα τα πράγματα από πάντα, που είχε και τα θετικά του και τα αρνητικά του. Ήταν ένα σπίτι που υπήρχε τρομερή ενδυνάμωση της γυναίκας από πάντα, πριν γίνει της μόδας».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα
Η ηθοποιός συνέχισε διευκρινίζοντας πως η μητέρα της δεν ονειρευόταν να δει την κόρη της παντρεμένη. Μάλιστα, ήταν αντίθετη ακόμη και στην παράδοση του νυφικού, με τη Θάλεια Ματίκα να αποκαλύπτει ότι ούτε εκείνη επέλεξε να φορέσει νυφικό στον δικό της γάμο με τον Τάσο Ιορδανίδη. «Υπήρχε το ''αν σε δω με νυφικό θα φρικάρω, δεν μπορώ να πιστέψω ότι η δική μου η κόρη θα ντυθεί καρνάβαλος και θα πάω στην εκκλησία. Δεν έβαλα νυφικό. Άμα το ακούς τόσο χρόνια, δεν θα το βάλεις. Ήταν ακραία η κατάσταση», εξήγησε.
Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι θετικές και αρνητικές επιρροές του οικογενειακού της περιβάλλοντος τη συνοδεύουν μέχρι σήμερα, ενώ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για όσα της προσέφερε ως γυναίκα. «Τα κουβαλάω μέχρι σήμερα, αλλά για κάποια πράγματα είμαι ευγνώμων ως γυναίκα, ότι βρέθηκα εκεί. Γιατί από τύχη βρίσκεσαι στο περιβάλλον που βρίσκεσαι», τόνισε.
Η Θάλεια Ματίκα ήταν καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids και ανέτρεξε στα παιδικά της χρόνια, περιγράφοντας το οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε, με μια εξωστρεφή μητέρα, απαλλαγμένη από κοινωνικά στερεότυπα. Όπως σημείωσε, στο σπίτι τους συζητούσαν ανοιχτά για τα πάντα, ενώ η ενδυνάμωση της γυναίκας αποτελούσε βασική αξία της οικογένειας.
Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Ήταν ένα ιδιαίτερο σπίτι, γιατί η μητέρα μου είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, πάρα πολύ εξωστρεφής, χωρίς στεγανά που υπήρχαν τότε στην Ελλάδα, που υπάρχουν ίσως μέχρι σήμερα, και με μια εκφραστικότητα έντονη. Οι περισσότερες γυναίκες δεν έχουν μεγαλώσει με αυτή την Ελληνίδα μάνα που έχω μεγαλώσει εγώ. Ήταν ένα σπίτι που μιλούσαμε ανοιχτά για όλα τα πράγματα από πάντα, που είχε και τα θετικά του και τα αρνητικά του. Ήταν ένα σπίτι που υπήρχε τρομερή ενδυνάμωση της γυναίκας από πάντα, πριν γίνει της μόδας».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα
Η ηθοποιός συνέχισε διευκρινίζοντας πως η μητέρα της δεν ονειρευόταν να δει την κόρη της παντρεμένη. Μάλιστα, ήταν αντίθετη ακόμη και στην παράδοση του νυφικού, με τη Θάλεια Ματίκα να αποκαλύπτει ότι ούτε εκείνη επέλεξε να φορέσει νυφικό στον δικό της γάμο με τον Τάσο Ιορδανίδη. «Υπήρχε το ''αν σε δω με νυφικό θα φρικάρω, δεν μπορώ να πιστέψω ότι η δική μου η κόρη θα ντυθεί καρνάβαλος και θα πάω στην εκκλησία. Δεν έβαλα νυφικό. Άμα το ακούς τόσο χρόνια, δεν θα το βάλεις. Ήταν ακραία η κατάσταση», εξήγησε.
Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι θετικές και αρνητικές επιρροές του οικογενειακού της περιβάλλοντος τη συνοδεύουν μέχρι σήμερα, ενώ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για όσα της προσέφερε ως γυναίκα. «Τα κουβαλάω μέχρι σήμερα, αλλά για κάποια πράγματα είμαι ευγνώμων ως γυναίκα, ότι βρέθηκα εκεί. Γιατί από τύχη βρίσκεσαι στο περιβάλλον που βρίσκεσαι», τόνισε.
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