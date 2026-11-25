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Stoiximan Super League: Βόσνιος ρέφερι στο ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, οι διαιτητές της 12ης αγωνιστικής
Stoiximan Super League: Βόσνιος ρέφερι στο ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, οι διαιτητές της 12ης αγωνιστικής
Η ΚΕΔ όρισε τους διαιτητές στους αγώνες της 12ης αγωνιστικής, με τον Ιρφάν Πελίτο να καλείται να διευθύνει το ντέρμπι των «δικεφάλων» στη Νέα Φιλαδέλφεια
Τον διαιτητή που θα διευθύνει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League έκανε γνωστό η ΚΕΔ, επιλέγοντας τον Βόσνιο Ιρφάν Πελίτο, ο οποίος ανήκει στην Elite κατηγορία της UEFA.
Πρόκειται για έναν έμπειρο ρέφερι, με αρκετές παραστάσεις από το ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο σημαντικών αναμετρήσεων της Super League.
Ο 42χρονος διαιτητής θα βρεθεί για έκτη φορά σε αγώνα της ελληνικής λίγκας, έχοντας ξεκινήσει την παρουσία του πριν από έξι χρόνια, στο ΑΕΚ-Παναθηναϊκός 1-2. Στη συνέχεια διηύθυνε το ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης 2-2, ενώ την περασμένη σεζόν ήταν ο άρχοντας της αναμέτρησης ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-0.
Παράλληλα, έχει σφυρίξει δύο φορές σε αναμετρήσεις των playoffs, συγκεκριμένα στα ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 1-2 και Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2-1.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι υπόλοιποι ορισμοί της αγωνιστικής. Στην αναμέτρηση Άρης-Ολυμπιακός, διαιτητής θα είναι ο διεθνής Τσακαλίδης, με τους Ιταλούς Αμπίσο και Προντέρα να αναλαμβάνουν καθήκοντα στο VAR.
Στο Ατρόμητος-Παναθηναϊκός ορίστηκε ο Τσέτσιλας, ενώ την αναμέτρηση ΟΦΗ-Λεβαδειακός θα διευθύνει ο Βεργέτης. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, οι επιλογές της ΚΕΔ είναι οι Ζαμπαλάς, Γιουματζίδης και Κατοίκος.
Αναλυτικά οι διαιτητές της 12ης αγωνιστικής:
Ατρόμητος-Παναθηναϊκός: Τσέτσιλας (Μωϋσιάδης, Κόλλιας, 4ος Κατόπης, VAR: Πολυχρόνης, Μέγας).
ΟΦΗ-Λεβαδειακός: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Μηνούδης, 4ος Φίτσας, VAR: Ντάουλας, Φωτιάς).
Άρης-Ολυμπιακός: Τσακαλίδης (Κωσταράς, Καραγκιοζόπουλος, 4ος Ματσούκας, VAR: Αμπίσο, Προντέρα).
ΑΕΚ-ΠΑΟΚ: Πελίτο (Ιμπρισιμπέγκοβιτς, Μπέλιο, 4ος Παπαπέτρου, VAR: Φαν Μπέκελ, Μαρία Μάρτενς).
Βόλος-Αστέρας: Ζαμπαλάς (Κωνσταντίνου, Νταβέλας, 4ος Μέγας, VAR: Πουλικίδης, Φίτσας).
Κηφισιά-Καλαμάτα: Γιουματζίδης (Κορωνάς, Μάτσας, 4ος Ντάουλας, VAR: Παπαπέτρου, Τριτσώνης).
Ηρακλής-Παναιτωλικός: Κατοίκος (Κολλιάκος, Βαλιώτης, 4ος Κατσικογιάννης, VAR: Φωτιάς, Ματσούκας).
Πρόκειται για έναν έμπειρο ρέφερι, με αρκετές παραστάσεις από το ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο σημαντικών αναμετρήσεων της Super League.
Ο 42χρονος διαιτητής θα βρεθεί για έκτη φορά σε αγώνα της ελληνικής λίγκας, έχοντας ξεκινήσει την παρουσία του πριν από έξι χρόνια, στο ΑΕΚ-Παναθηναϊκός 1-2. Στη συνέχεια διηύθυνε το ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης 2-2, ενώ την περασμένη σεζόν ήταν ο άρχοντας της αναμέτρησης ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-0.
Παράλληλα, έχει σφυρίξει δύο φορές σε αναμετρήσεις των playoffs, συγκεκριμένα στα ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 1-2 και Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2-1.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι υπόλοιποι ορισμοί της αγωνιστικής. Στην αναμέτρηση Άρης-Ολυμπιακός, διαιτητής θα είναι ο διεθνής Τσακαλίδης, με τους Ιταλούς Αμπίσο και Προντέρα να αναλαμβάνουν καθήκοντα στο VAR.
Στο Ατρόμητος-Παναθηναϊκός ορίστηκε ο Τσέτσιλας, ενώ την αναμέτρηση ΟΦΗ-Λεβαδειακός θα διευθύνει ο Βεργέτης. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, οι επιλογές της ΚΕΔ είναι οι Ζαμπαλάς, Γιουματζίδης και Κατοίκος.
Αναλυτικά οι διαιτητές της 12ης αγωνιστικής:
Ατρόμητος-Παναθηναϊκός: Τσέτσιλας (Μωϋσιάδης, Κόλλιας, 4ος Κατόπης, VAR: Πολυχρόνης, Μέγας).
ΟΦΗ-Λεβαδειακός: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Μηνούδης, 4ος Φίτσας, VAR: Ντάουλας, Φωτιάς).
Άρης-Ολυμπιακός: Τσακαλίδης (Κωσταράς, Καραγκιοζόπουλος, 4ος Ματσούκας, VAR: Αμπίσο, Προντέρα).
ΑΕΚ-ΠΑΟΚ: Πελίτο (Ιμπρισιμπέγκοβιτς, Μπέλιο, 4ος Παπαπέτρου, VAR: Φαν Μπέκελ, Μαρία Μάρτενς).
Βόλος-Αστέρας: Ζαμπαλάς (Κωνσταντίνου, Νταβέλας, 4ος Μέγας, VAR: Πουλικίδης, Φίτσας).
Κηφισιά-Καλαμάτα: Γιουματζίδης (Κορωνάς, Μάτσας, 4ος Ντάουλας, VAR: Παπαπέτρου, Τριτσώνης).
Ηρακλής-Παναιτωλικός: Κατοίκος (Κολλιάκος, Βαλιώτης, 4ος Κατσικογιάννης, VAR: Φωτιάς, Ματσούκας).
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