Η ναυτιλία γίνεται το νέο μεγάλο στοίχημα των ελληνικών τραπεζών – Πού ποντάρουν και πόσα δανείζουν

Oι χρηματοδοτήσεις προς τον κλάδο ενισχύονται, τα ναυτιλιακά χαρτοφυλάκια μεγαλώνουν και οι τράπεζες διευρύνουν τη συμμετοχή τους σε νέες χρηματοδοτήσεις, καλύπτοντας διαφορετικές κατηγορίες πλοίων και επιχειρηματικών αναγκών