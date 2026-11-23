Η ναυτιλία γίνεται το νέο μεγάλο στοίχημα των ελληνικών τραπεζών – Πού ποντάρουν και πόσα δανείζουν
Η ναυτιλία γίνεται το νέο μεγάλο στοίχημα των ελληνικών τραπεζών – Πού ποντάρουν και πόσα δανείζουν
Oι χρηματοδοτήσεις προς τον κλάδο ενισχύονται, τα ναυτιλιακά χαρτοφυλάκια μεγαλώνουν και οι τράπεζες διευρύνουν τη συμμετοχή τους σε νέες χρηματοδοτήσεις, καλύπτοντας διαφορετικές κατηγορίες πλοίων και επιχειρηματικών αναγκών
Ένα ισχυρό άνοιγμα στη ναυτιλία πραγματοποιούν οι ελληνικές τράπεζες, διεκδικώντας μεγαλύτερο μερίδιο σε μια αγορά στην οποία διαθέτουν παραδοσιακά συγκριτικό πλεονέκτημα, τόσο λόγω της εγγύτητάς τους με τους Έλληνες εφοπλιστές όσο και λόγω της μακράς εμπειρίας τους στη χρηματοδότηση της ποντοπόρου ναυτιλίας.
Η εικόνα που προκύπτει από τα αποτελέσματα εννεαμήνου είναι ενδεικτική της δυναμικής: οι χρηματοδοτήσεις προς τον κλάδο ενισχύονται, τα ναυτιλιακά χαρτοφυλάκια μεγαλώνουν και οι τράπεζες διευρύνουν τη συμμετοχή τους σε νέες χρηματοδοτήσεις, καλύπτοντας διαφορετικές κατηγορίες πλοίων και επιχειρηματικών αναγκών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η εικόνα που προκύπτει από τα αποτελέσματα εννεαμήνου είναι ενδεικτική της δυναμικής: οι χρηματοδοτήσεις προς τον κλάδο ενισχύονται, τα ναυτιλιακά χαρτοφυλάκια μεγαλώνουν και οι τράπεζες διευρύνουν τη συμμετοχή τους σε νέες χρηματοδοτήσεις, καλύπτοντας διαφορετικές κατηγορίες πλοίων και επιχειρηματικών αναγκών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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