Προσπάθεια ανάκαμψης στις ευρωαγορές μετά το sell-off της προηγούμενης εβδομάδας
Προσπάθεια ανάκαμψης στις ευρωαγορές μετά το sell-off της προηγούμενης εβδομάδας
H ανάκαμψη των αμερικανικών futures προσφέρει στήριξη
Με θετικό πρόσημο ξεκίνησαν τη συνεδρίαση τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, επιχειρώντας να ανακτήσουν μέρος του χαμένου εδάφους μετά τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοση των τελευταίων τουλάχιστον 12 μηνών.
Η προσπάθεια ανάκαμψης στηρίζεται στη δυναμική αντίδραση των αμερικανικών χρηματιστηριακών συμβολαίων, ωστόσο η μεταβλητότητα και η επιφυλακτικότητα παραμένουν αυξημένες, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τις επιπτώσεις από το μαζικό ξεπούλημα των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.
Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,43%, στις 628,36 μονάδες, επιχειρώντας να διακόψει ένα πενθήμερο πτωτικό σερί. Την προηγούμενη εβδομάδα ο δείκτης κατέγραψε απώλειες 5,8%, τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τον Μάρτιο του 2025, καθώς η ιστορική δημόσια εγγραφή της Anthropic δεν κατάφερε να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον για τις τεχνολογικές μετοχές, πυροδοτώντας αντίθετα μαζική στροφή των επενδυτών προς ασφαλέστερες τοποθετήσεις.
Στη Φρανκφούρτη, ο γερμανικός DAX σημειώνει άνοδο 0,50%, στις 24.926,36 μονάδες, ενώ στο Παρίσι ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται κατά 0,45%, στις 7.963,03 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει κέρδη 0,22%, στις 10.368,69 μονάδες.
Θετική είναι η εικόνα και στη Μαδρίτη, όπου ο ισπανικός IBEX 35 κινείται υψηλότερα κατά 0,26%, στις 18.921,80 μονάδες.
Αντίθετα, στο Μιλάνο ο ιταλικός FTSE MIB υποχωρεί κατά 0,74%, στις 48.341,39 μονάδες, καθώς η αποκοπή μερισμάτων από εννέα μεγάλες εισηγμένες εταιρείες προκαλεί τεχνική επιβάρυνση στον δείκτη, η οποία εκτιμάται σε 1,41%.
Η προσπάθεια ανάκαμψης στηρίζεται στη δυναμική αντίδραση των αμερικανικών χρηματιστηριακών συμβολαίων, ωστόσο η μεταβλητότητα και η επιφυλακτικότητα παραμένουν αυξημένες, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τις επιπτώσεις από το μαζικό ξεπούλημα των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.
Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,43%, στις 628,36 μονάδες, επιχειρώντας να διακόψει ένα πενθήμερο πτωτικό σερί. Την προηγούμενη εβδομάδα ο δείκτης κατέγραψε απώλειες 5,8%, τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τον Μάρτιο του 2025, καθώς η ιστορική δημόσια εγγραφή της Anthropic δεν κατάφερε να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον για τις τεχνολογικές μετοχές, πυροδοτώντας αντίθετα μαζική στροφή των επενδυτών προς ασφαλέστερες τοποθετήσεις.
Στη Φρανκφούρτη, ο γερμανικός DAX σημειώνει άνοδο 0,50%, στις 24.926,36 μονάδες, ενώ στο Παρίσι ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται κατά 0,45%, στις 7.963,03 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει κέρδη 0,22%, στις 10.368,69 μονάδες.
Θετική είναι η εικόνα και στη Μαδρίτη, όπου ο ισπανικός IBEX 35 κινείται υψηλότερα κατά 0,26%, στις 18.921,80 μονάδες.
Αντίθετα, στο Μιλάνο ο ιταλικός FTSE MIB υποχωρεί κατά 0,74%, στις 48.341,39 μονάδες, καθώς η αποκοπή μερισμάτων από εννέα μεγάλες εισηγμένες εταιρείες προκαλεί τεχνική επιβάρυνση στον δείκτη, η οποία εκτιμάται σε 1,41%.
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