Η ακτινοθεραπεία ως βασικός πυλώνας της ογκολογικής θεραπείας

Στοχευμένη ακρίβεια, απεικόνιση και διεπιστημονικότητα

Η θεραπεία προσαρμόζεται στον ασθενή - όχι ο ασθενής στη θεραπεία

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Ο φόβος του αγνώστου και η σχέση εμπιστοσύνης

Η εξέλιξη της ιατρικής γνώσης, σε συνδυασμό με την εντυπωσιακή πρόοδο της τεχνολογίας, έχει διευρύνει σημαντικά τις θεραπευτικές δυνατότητες, επιτρέποντας στους ιατρούς να αντιμετωπίζουν πολλούς όγκους με μεγαλύτερη ακρίβεια, αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Μέσα από τη συνεχή βελτίωση του εξοπλισμού και των θεραπευτικών πρωτοκόλλων, η ογκολογική φροντίδα επαναπροσδιορίζεται, προσφέροντας νέα ελπίδα και υψηλά ποσοστά θεραπευτικής επιτυχίας.«Η ακτινοθεραπεία διαδραματίζει πλέον καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη μάχη, ως ένας από τους τρεις κύριους πυλώνες θεραπείας, μαζί με τη χειρουργική επέμβαση και τη χημειοθεραπεία. Οι σύγχρονες τεχνικές επιτρέπουν πλέον τη χορήγηση της απαιτούμενης δόσης ακτινοβολίας με εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια, στοχεύοντας τον όγκο και περιορίζοντας όσο το δυνατόν περισσότερο την επιβάρυνση των γειτονικών υγιών ιστών», επισημαίνει ο κ.«Ανάλογα με τη νόσο και τις ανάγκες του ασθενούς, η ακτινοθεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί ως εξωτερική ακτινοθεραπεία ή επεμβατικά με τη μέθοδο της βραχυθεραπείας. Στη δεύτερη περίπτωση, η πηγή της ακτινοβολίας τοποθετείται μέσα ή πολύ κοντά στην περιοχή που πρέπει να αντιμετωπιστεί και επιτρέπει να χορηγηθεί υψηλή δόση εκ των έσω. Η επιλογή της κατάλληλης τεχνικής δεν είναι ίδια για όλους. Εξαρτάται από τον τύπο και τη θέση του όγκου, το στάδιο της νόσου, τη γενικότερη κατάσταση του ασθενούς και τη συνολική θεραπευτική στρατηγική», προσθέτει.Η μεγάλη αλλαγή βρίσκεται στην ακρίβεια. Με τη βοήθεια προηγμένων συστημάτων απεικόνισης και σχεδιασμού της θεραπείας, οι θεραπευτικές συνεδρίες πραγματοποιούνται με ακρίβεια χιλιοστού, είναι λιγότερες σε αριθμό και διαρκούν σημαντικά λιγότερο χρόνο. Τα δεδομένα αυτά επιτρέπουν στους ιατρούς να εντοπίζουν τους όγκους, να καθορίζουν τα όριά τους και να αναγνωρίζουν τις κρίσιμες υγιείς δομές που βρίσκονται γύρω τους, επιτρέποντας έτσι τη στοχευμένη καθοδήγηση των δεσμών ακτινοβολίας.«Ίσως μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στη σύγχρονη Ογκολογία είναι η μετάβαση σε μια πραγματικά εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοεί ο ασθενής ότι η θεραπεία προσαρμόζεται εξατομικευμένα στις δικές του ανάγκες και όχι το αντίστροφο. Κάθε ασθενής και κάθε νόσος έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Για τον λόγο αυτό, δεν υπάρχει μία θεραπευτική λύση κατάλληλη για όλους. Η στρατηγική διαμορφώνεται μέσα από τη συνεργασία διαφορετικών ιατρικών ειδικοτήτων και επαγγελματιών υγείας.Ο ακτινοθεραπευτής ογκολόγος συνεργάζεται στενά με χειρουργούς, παθολόγους ογκολόγους, ακτινοδιαγνώστες, πυρηνικούς ιατρούς, φυσικούς ιατρικής και άλλους ειδικούς, ανάλογα με το περιστατικό. Η σύγχρονη Ογκολογία είναι, περισσότερο από ποτέ, ομαδική υπόθεση. Στο επίκεντρο αυτής της ομάδας βρίσκεται ο ίδιος ο ασθενής.Η επιλογή μεταξύ διαφορετικών θεραπευτικών προσεγγίσεων -για παράδειγμα μεταξύ χειρουργικής επέμβασης και ακτινοθεραπείας όταν υπάρχουν περισσότερες από μία αποδεκτές επιλογές- δεν εξαρτάται μόνο από τα χαρακτηριστικά του όγκου. Συνυπολογίζονται η ηλικία, η γενική κατάσταση της υγείας, ο τρόπος ζωής, οι ανάγκες και οι προτεραιότητες του ασθενούς.Η ενημέρωση και η ενεργός συμμετοχή του στη λήψη των αποφάσεων αποτελούν, επομένως, αναπόσπαστο μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας», αναφέρει.