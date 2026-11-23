Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός προκάλεσε τροχαίο και πήγε... σπίτι του, συνελήφθη λίγο αργότερα από αστυνομικούς
Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός προκάλεσε τροχαίο και πήγε... σπίτι του, συνελήφθη λίγο αργότερα από αστυνομικούς
Ο οδηγός αποχώρησε από το σημείο του τροχαίου και πήγε στην κατοικία του, όπου τον εντόπισαν λίγο αργότερα οι αστυνομικοί και του πέρασαν χειροπέδες
Στη σύλληψη ενός 58χρονου οδηγού προχώρησαν αστυνομικοί στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης, καθώς προκάλεσε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.
Ο 58χρονος, αντί να παραμείνει στον τόπο του ατυχήματος, αποχώρησε και επέστρεψε στο σπίτι του, όπου εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα από τους αστυνομικούς.
Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς οι δύο μετρήσεις του αλκοτέστ έδειξαν 0,79 και 0,70 mg/l εκπνεόμενου αέρα, τιμές που υπερβαίνουν το νόμιμο όριο.
Ο 58χρονος, αντί να παραμείνει στον τόπο του ατυχήματος, αποχώρησε και επέστρεψε στο σπίτι του, όπου εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα από τους αστυνομικούς.
Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς οι δύο μετρήσεις του αλκοτέστ έδειξαν 0,79 και 0,70 mg/l εκπνεόμενου αέρα, τιμές που υπερβαίνουν το νόμιμο όριο.
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