Το Αζερμπαϊτζάν προβλέπει μείωση της παραγωγής του φυσικού αερίου κατά 15% έως το 2028, τι σημαίνει για την Ελλάδα
Το Αζερμπαϊτζάν προβλέπει μείωση της παραγωγής του φυσικού αερίου κατά 15% έως το 2028, τι σημαίνει για την Ελλάδα
Το Αζερμπαϊτζάν προβλέπει ότι θα παράγει λιγότερο φυσικό αέριο τα επόμενα χρόνια, την ώρα που η Ευρώπη περιορίζει τις εισαγωγές από τη Ρωσία – Πώς μπορεί να επηρεαστεί ο εφοδιασμός της Ελλάδας μέσω του αγωγού TAP
Το πρωί της 19ης Νοεμβρίου, η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς του φυσικού αερίου στον ολλανδικό κόμβο TTF βρισκόταν στα 84 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Την ίδια ημέρα πέρυσι κόστιζε περίπου 31 ευρώ.
Σε μια περίοδο που η Ευρώπη πληρώνει ήδη πολύ ακριβότερα το φυσικό αέριο, μια νέα πρόβλεψη από το Μπακού θέτει ερωτήματα για τον εφοδιασμό και το κόστος του φυσικού αερίου στο άμεσο μέλλον.
Το Αζερμπαϊτζάν, ένας από τους προμηθευτές στους οποίους στράφηκε η ΕΕ για να μειώσει την εξάρτησή της από το ρωσικό αέριο, προβλέπει ότι το 2028 η εμπορεύσιμη παραγωγή του θα είναι σχεδόν 15% χαμηλότερη από ό,τι το 2025.
Η είδηση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, τόσο ως αγοραστή όσο και ως χώρα διέλευσης του αγωγού TAP, μέσω του οποίου το αέριο της Κασπίας φτάνει στην ευρωπαϊκή αγορά.
Η εμπορεύσιμη παραγωγή φυσικού αερίου του Αζερμπαϊτζάν ανήλθε σε 38,9 δισ. κυβικά μέτρα το 2025, σύμφωνα με την κρατική στατιστική υπηρεσία της χώρας. Οι προβλέψεις που συνοδεύουν το σχέδιο προϋπολογισμού του 2027, όπως τις παραθέτει το πρακτορείο Report.az, δείχνουν υποχώρηση στα 35,6 δισ. κυβικά μέτρα το 2027 και στα 33,2 δισ. το 2028. Ακολουθεί μερική ανάκαμψη, στα 35,3 δισ. το 2029 και στα 36,6 δισ. το 2030.
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Σε μια περίοδο που η Ευρώπη πληρώνει ήδη πολύ ακριβότερα το φυσικό αέριο, μια νέα πρόβλεψη από το Μπακού θέτει ερωτήματα για τον εφοδιασμό και το κόστος του φυσικού αερίου στο άμεσο μέλλον.
Το Αζερμπαϊτζάν, ένας από τους προμηθευτές στους οποίους στράφηκε η ΕΕ για να μειώσει την εξάρτησή της από το ρωσικό αέριο, προβλέπει ότι το 2028 η εμπορεύσιμη παραγωγή του θα είναι σχεδόν 15% χαμηλότερη από ό,τι το 2025.
Η είδηση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, τόσο ως αγοραστή όσο και ως χώρα διέλευσης του αγωγού TAP, μέσω του οποίου το αέριο της Κασπίας φτάνει στην ευρωπαϊκή αγορά.
Η εμπορεύσιμη παραγωγή φυσικού αερίου του Αζερμπαϊτζάν ανήλθε σε 38,9 δισ. κυβικά μέτρα το 2025, σύμφωνα με την κρατική στατιστική υπηρεσία της χώρας. Οι προβλέψεις που συνοδεύουν το σχέδιο προϋπολογισμού του 2027, όπως τις παραθέτει το πρακτορείο Report.az, δείχνουν υποχώρηση στα 35,6 δισ. κυβικά μέτρα το 2027 και στα 33,2 δισ. το 2028. Ακολουθεί μερική ανάκαμψη, στα 35,3 δισ. το 2029 και στα 36,6 δισ. το 2030.
Τι δείχνουν τα στοιχεία για την παραγωγήΗ πρόβλεψη για πτώση της παραγωγής έως το 2028 έγινε γνωστή στις 4 Νοεμβρίου, όταν η αρμόδια επιτροπή της Βουλής του Αζερμπαϊτζάν άρχισε να εξετάζει το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2027. Η κάμψη είχε ήδη φανεί στα επίσημα στοιχεία. Στο πρώτο εννεάμηνο του 2026, η παραγωγή αερίου που μπορούσε να διατεθεί στην αγορά μειώθηκε κατά 1,6%, σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2025. Στο Shah Deniz, το μεγαλύτερο κοίτασμα της χώρας, η BP κατέγραψε πτώση από περίπου 21 σε 20 δισ. κυβικά μέτρα την ίδια περίοδο.
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