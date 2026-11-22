Το Αζερμπαϊτζάν προβλέπει μείωση της παραγωγής του φυσικού αερίου κατά 15% έως το 2028, τι σημαίνει για την Ελλάδα

Το Αζερμπαϊτζάν προβλέπει ότι θα παράγει λιγότερο φυσικό αέριο τα επόμενα χρόνια, την ώρα που η Ευρώπη περιορίζει τις εισαγωγές από τη Ρωσία – Πώς μπορεί να επηρεαστεί ο εφοδιασμός της Ελλάδας μέσω του αγωγού TAP