ATP Finals: Ο Ζβέρεφ νίκησε 2-0 τον Μεντβέντεφ και προκρίθηκε στον τελικό με τον Αλκαράθ
ATP Finals: Ο Ζβέρεφ νίκησε 2-0 τον Μεντβέντεφ και προκρίθηκε στον τελικό με τον Αλκαράθ
Ο Γερμανός επικράτησε με 7-6(0), 6-4 και θα διεκδικήσει την Κυριακή το τρίτο τρόπαιό του στη διοργάνωση
Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό των ATP Finals στο Τορίνο για τρίτη φορά στην καριέρα του, επικρατώντας του Ντανίλ Μεντβέντεφ με 7-6(0), 6-4. Ο Γερμανός τενίστας, Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη, χρειάστηκε μία ώρα και 28 λεπτά για να ξεπεράσει το εμπόδιο του Νο5 του κόσμου και να κλείσει ραντεβού με τον Κάρλος Αλκαράθ, στον τελικό της Κυριακής (22/11, 19:00).
Ο Ζβέρεφ κατάφερε να πάρει το πρώτο σετ στο τάι μπρέικ, όπου κυριάρχησε απόλυτα με 7-0, ενώ στο δεύτερο σετ επικράτησε με 6-4, ολοκληρώνοντας τη νίκη του χωρίς να χάσει σετ.
Η πρώτη του επιτυχία ήρθε το 2018, όταν νίκησε τον Νόβακ Τζόκοβιτς με 6-4, 6-3, ενώ το 2021 κατέκτησε ξανά τον τίτλο, επικρατώντας του Ντανίλ Μεντβέντεφ με 6-4, 6-4.
Από την άλλη πλευρά, ο Κάρλος Αλκαράθ ετοιμάζεται για τη δεύτερη συμμετοχή του σε τελικό των ATP Finals, αναζητώντας τον πρώτο του τίτλο στη διοργάνωση. Ο Ισπανός είχε φτάσει μέχρι τον τελικό και πέρυσι στο Τορίνο, αλλά ηττήθηκε από τον Γιάνικ Σίνερ με 7-6(4), 7-5.
Μάλιστα, ο Αλκαράθ έχει επικρατήσει στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις τους, με πιο πρόσφατη εκείνη στον ημιτελικό του φετινού Australian Open.
Ωστόσο, η παράδοση στα ATP Finals είναι υπέρ του Ζβέρεφ. Ο Γερμανός έχει νικήσει τον Αλκαράθ και στις δύο προηγούμενες συναντήσεις τους στη συγκεκριμένη διοργάνωση, αμφότερες στη φάση των ομίλων, το 2023 και το 2024.
Έτσι, ο Ζβέρεφ θα επιδιώξει να κατακτήσει το τρίτο τρόπαιο της καριέρας του στα ATP Finals, ενώ ο Αλκαράθ θα προσπαθήσει να πανηγυρίσει για πρώτη φορά τον τίτλο.
Ο Ζβέρεφ κατάφερε να πάρει το πρώτο σετ στο τάι μπρέικ, όπου κυριάρχησε απόλυτα με 7-0, ενώ στο δεύτερο σετ επικράτησε με 6-4, ολοκληρώνοντας τη νίκη του χωρίς να χάσει σετ.
SASCHA 👉 FINALS BOUND 🎟️@AlexZverev storms into the showpiece match in Turin without dropping a set! #NittoATPFinals pic.twitter.com/XArXK26E6a— ATP Tour (@atptour) November 21, 2026
Δύο τελικοί, ισάριθμα τρόπαια για τον ΖβέρεφΟ νούμερο ένα τενίστας στον κόσμο επιστρέφει στον τελικό της διοργάνωσης με στόχο να διατηρήσει το απόλυτο των επιτυχιών του, καθώς έχει κατακτήσει το τρόπαιο και στις δύο προηγούμενες παρουσίες του σε τελικό των ATP Finals.
Η πρώτη του επιτυχία ήρθε το 2018, όταν νίκησε τον Νόβακ Τζόκοβιτς με 6-4, 6-3, ενώ το 2021 κατέκτησε ξανά τον τίτλο, επικρατώντας του Ντανίλ Μεντβέντεφ με 6-4, 6-4.
Από την άλλη πλευρά, ο Κάρλος Αλκαράθ ετοιμάζεται για τη δεύτερη συμμετοχή του σε τελικό των ATP Finals, αναζητώντας τον πρώτο του τίτλο στη διοργάνωση. Ο Ισπανός είχε φτάσει μέχρι τον τελικό και πέρυσι στο Τορίνο, αλλά ηττήθηκε από τον Γιάνικ Σίνερ με 7-6(4), 7-5.
Προβάδισμα του Αλκαράθ στις μεταξύ τους αναμετρήσειςΟ τελικός της Κυριακής θα αποτελέσει τη 14η συνάντηση των Ζβέρεφ και Αλκαράθ, με τον Ισπανό να διατηρεί οριακό προβάδισμα στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, έχοντας επτά νίκες έναντι έξι του Γερμανού.
Μάλιστα, ο Αλκαράθ έχει επικρατήσει στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις τους, με πιο πρόσφατη εκείνη στον ημιτελικό του φετινού Australian Open.
Ωστόσο, η παράδοση στα ATP Finals είναι υπέρ του Ζβέρεφ. Ο Γερμανός έχει νικήσει τον Αλκαράθ και στις δύο προηγούμενες συναντήσεις τους στη συγκεκριμένη διοργάνωση, αμφότερες στη φάση των ομίλων, το 2023 και το 2024.
Έτσι, ο Ζβέρεφ θα επιδιώξει να κατακτήσει το τρίτο τρόπαιο της καριέρας του στα ATP Finals, ενώ ο Αλκαράθ θα προσπαθήσει να πανηγυρίσει για πρώτη φορά τον τίτλο.
For The Title 🏆— ATP Tour (@atptour) November 21, 2026
Who claims the 2026 #NittoATPFinals crown? 👑@carlosalcaraz @AlexZverev pic.twitter.com/UhbLVcvpEU
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