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Serie A: Ο ΜακΤόμινεϊ λύτρωσε τη Νάπολι, 1-0 την Τορίνο λίγες ώρες αφότου έμαθε ότι θα γίνει πατέρας, δείτε το γκολ
Serie A: Ο ΜακΤόμινεϊ λύτρωσε τη Νάπολι, 1-0 την Τορίνο λίγες ώρες αφότου έμαθε ότι θα γίνει πατέρας, δείτε το γκολ
Η Νάπολι έπιασε τη Γιουβέντους στην 8η θέση της Serie A - «Πεντάρα» της Ρόμα στην Πάρμα με τέσσερα γκολ του Μάλεν
Λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστή η εγκυμοσύνη της συντρόφου του, Καμ Ρίντινγκ, με την οποία περιμένουν το πρώτο τους παιδί, ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ «υπέγραψε» το «τρίποντο» της Νάπολι επί της Τορίνο με 1-0.
Ο Σκωτσέζος διεθνής μέσος ήταν ο σκόρερ του γκολ των «παρτενοπέι» στο 73ο λεπτό, χάρις στο οποίο η ομάδα του Μαξ Αλέγκρι «έπιασε» στην 8η θέση της Serie A τη Γιουβέντους, με ματς, όμως, περισσότερο.
Νωρίτερα, η Πάρμα αποδείχθηκε «χαμηλό εμπόδιο» για την εκπληκτική εφέτος, Ρόμα, κι ας έπαιζε στην έδρα της. Οι «τζαλορόσι» του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι πέρασαν θριαμβευτικά με 5-1 από το «Ένιο Ταρντίνι» κι αποκατάστησαν τη διαφορά των δύο βαθμών που τους χωρίζει από την πρώτη θέση και τη συμπολίτισσα Λάτσιο ανεβαίνοντας δεύτεροι, με παιχνίδι περισσότερο από την Ίντερ που έπεται.
Ηγέτης των φιλοξενούμενων ήταν γι΄ άλλη μια φορά ο παίκτης-αποκάλυψη του φετινού καμπιονάτο, Ντόνιελ Μάλεν. Ο Ολλανδός επιθετικός, που φαίνεται πως στη Ρόμα βρήκε το περιβάλλον που επιζητούσε για να αναδείξει το αναμφισβήτητο ταλέντο του, έφτασε στο «πόκερ» (τέσσερα γκολ) σκοράροντας στο 39ο, 68ο, 77ο και 90ό λεπτό.
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:
Κόμο-Κάλιαρι 2-0 (24΄ Ραμόν, 56΄ Κούνια)
Λάτσιο-Λέτσε 3-0 (25΄, 68΄ Νόσλιν, 90΄ Φρατέζι)
Πάρμα-Ρόμα 1-5 (54΄ Ελφέγκε - 39΄, 68΄, 77΄, 90΄ Μάλεν, 71΄ Μόρα)
Νάπολι-Τορίνο 1-0 (73' ΜακΤόμινεϊ)
Ο Σκωτσέζος διεθνής μέσος ήταν ο σκόρερ του γκολ των «παρτενοπέι» στο 73ο λεπτό, χάρις στο οποίο η ομάδα του Μαξ Αλέγκρι «έπιασε» στην 8η θέση της Serie A τη Γιουβέντους, με ματς, όμως, περισσότερο.
Νωρίτερα, η Πάρμα αποδείχθηκε «χαμηλό εμπόδιο» για την εκπληκτική εφέτος, Ρόμα, κι ας έπαιζε στην έδρα της. Οι «τζαλορόσι» του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι πέρασαν θριαμβευτικά με 5-1 από το «Ένιο Ταρντίνι» κι αποκατάστησαν τη διαφορά των δύο βαθμών που τους χωρίζει από την πρώτη θέση και τη συμπολίτισσα Λάτσιο ανεβαίνοντας δεύτεροι, με παιχνίδι περισσότερο από την Ίντερ που έπεται.
Ηγέτης των φιλοξενούμενων ήταν γι΄ άλλη μια φορά ο παίκτης-αποκάλυψη του φετινού καμπιονάτο, Ντόνιελ Μάλεν. Ο Ολλανδός επιθετικός, που φαίνεται πως στη Ρόμα βρήκε το περιβάλλον που επιζητούσε για να αναδείξει το αναμφισβήτητο ταλέντο του, έφτασε στο «πόκερ» (τέσσερα γκολ) σκοράροντας στο 39ο, 68ο, 77ο και 90ό λεπτό.
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:
Κόμο-Κάλιαρι 2-0 (24΄ Ραμόν, 56΄ Κούνια)
Λάτσιο-Λέτσε 3-0 (25΄, 68΄ Νόσλιν, 90΄ Φρατέζι)
Πάρμα-Ρόμα 1-5 (54΄ Ελφέγκε - 39΄, 68΄, 77΄, 90΄ Μάλεν, 71΄ Μόρα)
Νάπολι-Τορίνο 1-0 (73' ΜακΤόμινεϊ)
Γιουβέντους-Βενέτσια 22/11
Μπολόνια-Ουντινέζε 22/11
Σασουόλο-Τζένοα 22/11
Μίλαν-Φροζινόνε 22/11
Αταλάντα-Ίντερ 22/11
Μόντσα-Φιορεντίνα 23/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)
Λάτσιο 32 -12αγ.
Ρόμα 30 -12αγ.
Ιντερ 28
Κόμο 26 -12αγ.
Μίλαν 24
Φροζινόνε 20
Γιουβέντους 18
Νάπολι 18 -12αγ.
Μπολόνια 17
Κάλιαρι 16 -12αγ.
Τορίνο 14 -12αγ.
Αταλάντα 14
Τζένοα 13
Λέτσε 10 -12αγ.
Φιορεντίνα 9
Πάρμα 8 -12αγ.
Σασουόλο 8
Μόντσα 7
Βενέτσια 6
Ουντινέζε 5
Μπολόνια-Ουντινέζε 22/11
Σασουόλο-Τζένοα 22/11
Μίλαν-Φροζινόνε 22/11
Αταλάντα-Ίντερ 22/11
Μόντσα-Φιορεντίνα 23/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)
Λάτσιο 32 -12αγ.
Ρόμα 30 -12αγ.
Ιντερ 28
Κόμο 26 -12αγ.
Μίλαν 24
Φροζινόνε 20
Γιουβέντους 18
Νάπολι 18 -12αγ.
Μπολόνια 17
Κάλιαρι 16 -12αγ.
Τορίνο 14 -12αγ.
Αταλάντα 14
Τζένοα 13
Λέτσε 10 -12αγ.
Φιορεντίνα 9
Πάρμα 8 -12αγ.
Σασουόλο 8
Μόντσα 7
Βενέτσια 6
Ουντινέζε 5
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