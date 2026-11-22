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Λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστή η εγκυμοσύνη της συντρόφου του, Καμ Ρίντινγκ, με την οποία περιμένουν το πρώτο τους παιδί, ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ «υπέγραψε» το «τρίποντο» της Νάπολι επί της Τορίνο με 1-0.Ο Σκωτσέζος διεθνής μέσος ήταν ο σκόρερ του γκολ των «παρτενοπέι» στο 73ο λεπτό, χάρις στο οποίο η ομάδα του Μαξ Αλέγκρι «έπιασε» στην 8η θέση της Serie A τη Γιουβέντους, με ματς, όμως, περισσότερο.Νωρίτερα, η Πάρμα αποδείχθηκε «χαμηλό εμπόδιο» για την εκπληκτική εφέτος, Ρόμα, κι ας έπαιζε στην έδρα της. Οι «τζαλορόσι» του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι πέρασαν θριαμβευτικά με 5-1 από το «Ένιο Ταρντίνι» κι αποκατάστησαν τη διαφορά των δύο βαθμών που τους χωρίζει από την πρώτη θέση και τη συμπολίτισσα Λάτσιο ανεβαίνοντας δεύτεροι, με παιχνίδι περισσότερο από την Ίντερ που έπεται.Ηγέτης των φιλοξενούμενων ήταν γι΄ άλλη μια φορά ο παίκτης-αποκάλυψη του φετινού καμπιονάτο, Ντόνιελ Μάλεν. Ο Ολλανδός επιθετικός, που φαίνεται πως στη Ρόμα βρήκε το περιβάλλον που επιζητούσε για να αναδείξει το αναμφισβήτητο ταλέντο του, έφτασε στο «πόκερ» (τέσσερα γκολ) σκοράροντας στο 39ο, 68ο, 77ο και 90ό λεπτό.Κόμο-Κάλιαρι 2-0 (24΄ Ραμόν, 56΄ Κούνια)Λάτσιο-Λέτσε 3-0 (25΄, 68΄ Νόσλιν, 90΄ Φρατέζι)Πάρμα-Ρόμα 1-5 (54΄ Ελφέγκε - 39΄, 68΄, 77΄, 90΄ Μάλεν, 71΄ Μόρα)Νάπολι-Τορίνο 1-0 (73' ΜακΤόμινεϊ)