Νίκολιτς: «Φώναζα στον Στρακόσα και αποβλήθηκα μετά από σύσταση του τέταρτου διαιτητή», βίντεο
Νίκολιτς: «Φώναζα στον Στρακόσα και αποβλήθηκα μετά από σύσταση του τέταρτου διαιτητή», βίντεο
Ο προπονητής της ΑΕΚ μίλησε για τη φάση της αποβολής του στον αγώνα με την Καλαμάτα
Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για τη φάση της αποβολής του στο ματς με την Καλαμάτα.
Η εξέλιξη αυτή θα αφήσει εκτός πάγκου τον Σέρβο προπονητή της ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ: «Υπάρχουν φορές που το αξίζω, τώρα όμως δεν αντάλλαξα λέξη με τους διαιτητές. Στη συγκεκριμένη φάση μετά από σύσταση του τετάρτου σύμφωνα με τον οποίο διαμαρτυρόμουν, αποβλήθηκα, ενώ εγώ φώναζα στον Στρακόσα να πετάξει την μπάλα έξω.
Δεν ξέρω πως μπορεί να ακυρωθεί αυτό, αν δεν ακυρωθεί θα λείψω από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ».
Για τον τραυματισμό του Αριάγκα είπε: «Αφιερώνουμε τη νίκη στον Αριάγκα. Φαίνεται να έχει κάταγμα στην κλείδα. Όπως ο Καλοσκάμης παλιότερα, θα είναι μάλλον για δύο μήνες εκτός. Ήταν σε καλή φόρμα. Είχαμε την απουσία του Καϊρίνεν, του Μαρίν, ο Ζοάο μόλις επανήλθε από πνευμονία και ο Ζίνι είχε μια προπόνηση μόλις με την ομάδα. Για αυτό επίσης οι τρεις βαθμοί αυτοί είναι σημαντικοί».
Για το παιχνίδι ο Νίκολιτς τόνισε: «Μεγάλο μπράβο στους παίκτες. Πήραμε τρεις πολύ σημαντικούς βαθμούς. Ξέραμε ότι θα ήταν περίπλοκο και απαιτητικό, τόσο για το γήπεδο, όσο και για την καλή ομάδα που διαθέτει η Καλαμάτα. Είμαστε και τρεις μέρες πριν το ματς του Champions League συν κάποιους τραυματισμούς που είχαμε.
Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί οι παίκτες ήταν συγκεντρωμένοι σε όλο το παιχνίδι, είχαν επαγγελματισμό, δεν είχαν κενά διαστήματα, δεν έκαναν λάθη. Δεν ήταν το πιο ελκυστικό θέαμα, αλλά πήραμε άξια τους τρεις βαθμούς. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε με απόλυτη συγκέντρωση. Ξεκινάμε καλά μια δύσκολη περίοδο μέχρι τα Χριστούγεννα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Δεν μπόρεσαν οι φίλαθλοι μας να είναι εδώ, κάτι που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλοι προσπαθούμε να φέρουμε τους οπαδούς στο γήπεδο».
Η εξέλιξη αυτή θα αφήσει εκτός πάγκου τον Σέρβο προπονητή της ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ: «Υπάρχουν φορές που το αξίζω, τώρα όμως δεν αντάλλαξα λέξη με τους διαιτητές. Στη συγκεκριμένη φάση μετά από σύσταση του τετάρτου σύμφωνα με τον οποίο διαμαρτυρόμουν, αποβλήθηκα, ενώ εγώ φώναζα στον Στρακόσα να πετάξει την μπάλα έξω.
Δεν ξέρω πως μπορεί να ακυρωθεί αυτό, αν δεν ακυρωθεί θα λείψω από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ».
Για τον τραυματισμό του Αριάγκα είπε: «Αφιερώνουμε τη νίκη στον Αριάγκα. Φαίνεται να έχει κάταγμα στην κλείδα. Όπως ο Καλοσκάμης παλιότερα, θα είναι μάλλον για δύο μήνες εκτός. Ήταν σε καλή φόρμα. Είχαμε την απουσία του Καϊρίνεν, του Μαρίν, ο Ζοάο μόλις επανήλθε από πνευμονία και ο Ζίνι είχε μια προπόνηση μόλις με την ομάδα. Για αυτό επίσης οι τρεις βαθμοί αυτοί είναι σημαντικοί».
Για το παιχνίδι ο Νίκολιτς τόνισε: «Μεγάλο μπράβο στους παίκτες. Πήραμε τρεις πολύ σημαντικούς βαθμούς. Ξέραμε ότι θα ήταν περίπλοκο και απαιτητικό, τόσο για το γήπεδο, όσο και για την καλή ομάδα που διαθέτει η Καλαμάτα. Είμαστε και τρεις μέρες πριν το ματς του Champions League συν κάποιους τραυματισμούς που είχαμε.
Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί οι παίκτες ήταν συγκεντρωμένοι σε όλο το παιχνίδι, είχαν επαγγελματισμό, δεν είχαν κενά διαστήματα, δεν έκαναν λάθη. Δεν ήταν το πιο ελκυστικό θέαμα, αλλά πήραμε άξια τους τρεις βαθμούς. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε με απόλυτη συγκέντρωση. Ξεκινάμε καλά μια δύσκολη περίοδο μέχρι τα Χριστούγεννα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Δεν μπόρεσαν οι φίλαθλοι μας να είναι εδώ, κάτι που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλοι προσπαθούμε να φέρουμε τους οπαδούς στο γήπεδο».
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