Η πρόληψη δεν είναι ίδια για όλους. Η καθημερινότητα, ο τρόπος ζωής, το ιατρικό ιστορικό και οι ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ανθρώπου διαμορφώνουν διαφορετικές προτεραιότητες στη φροντίδα της υγείας.
Πάγωσαν στην Παρί Σεν Ζερμέν με τον τραυματισμό του Ντουέ, βίντεο
Πάγωσαν στην Παρί Σεν Ζερμέν με τον τραυματισμό του Ντουέ, βίντεο
Ο Γάλλος διεθνής τραυματίστηκε στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Νις και στις τάξεις των Παριζιάνων υπάρχει μεγάλη ανησυχία
Η Παρί Σεν Ζερμέν συνέχισε την εντυπωσιακή πορεία της, περνώντας νικηφόρα από την έδρα της Νις με 3-2, ωστόσο το τρίποντο συνοδεύτηκε από μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε.
Ο μεγάλος πονοκέφαλος για τους Παριζιάνους ακούει στο όνομα Ντεζιρέ Ντουέ, καθώς ο Γάλλος αποχώρησε τραυματίας λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, προκαλώντας έντονη ανησυχία στο στρατόπεδο της ομάδας.
Η εικόνα του τραυματισμού ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική, με τον ποδοσφαιριστή να σφαδάζει από τους πόνους και να χρειάζεται φορείο για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Ντουέ πάτησε άσχημα στο χορτάρι, με αποτέλεσμα να υποστεί τραυματισμό στο δεξί γόνατο.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Γαλλία, στην Παρί Σεν Ζερμέν επικρατεί έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο ρήξης πρόσθιου χιαστού, κάτι που, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα αποτελέσει σημαντικό πλήγμα για τον Λουίς Ενρίκε.
Μάλιστα, μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ισπανός προπονητής αναφέρθηκε στην κατάσταση του ποδοσφαιριστή, επιβεβαιώνοντας πως ο τραυματισμός του φαίνεται ιδιαίτερα σοβαρός.
Ο μεγάλος πονοκέφαλος για τους Παριζιάνους ακούει στο όνομα Ντεζιρέ Ντουέ, καθώς ο Γάλλος αποχώρησε τραυματίας λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, προκαλώντας έντονη ανησυχία στο στρατόπεδο της ομάδας.
Η εικόνα του τραυματισμού ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική, με τον ποδοσφαιριστή να σφαδάζει από τους πόνους και να χρειάζεται φορείο για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Ντουέ πάτησε άσχημα στο χορτάρι, με αποτέλεσμα να υποστεί τραυματισμό στο δεξί γόνατο.
The moment of disaster for Désiré Doué https://t.co/gWWweZRW0i— kosi (@itzgod_son) November 21, 2026
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Γαλλία, στην Παρί Σεν Ζερμέν επικρατεί έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο ρήξης πρόσθιου χιαστού, κάτι που, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα αποτελέσει σημαντικό πλήγμα για τον Λουίς Ενρίκε.
Μάλιστα, μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ισπανός προπονητής αναφέρθηκε στην κατάσταση του ποδοσφαιριστή, επιβεβαιώνοντας πως ο τραυματισμός του φαίνεται ιδιαίτερα σοβαρός.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα