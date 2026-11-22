Ο Μέσι πέταξε τη μπάλα στο πρόσωπο αντιπάλου και δέχθηκε κίτρινη κάρτα, βίντεο

Ο αρχηγός της Ίντερ Μαϊάμι στην προσπάθειά του να εκτελέσει το πλάγιο, έστειλε τη μπάλα στο πρόσωπο του αντιπάλου του, με τον διαιτητή να δείχνει και στους δύο την κίτρινη κάρτα