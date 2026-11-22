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Ο Μέσι πέταξε τη μπάλα στο πρόσωπο αντιπάλου και δέχθηκε κίτρινη κάρτα, βίντεο
Ο Μέσι πέταξε τη μπάλα στο πρόσωπο αντιπάλου και δέχθηκε κίτρινη κάρτα, βίντεο
Ο αρχηγός της Ίντερ Μαϊάμι στην προσπάθειά του να εκτελέσει το πλάγιο, έστειλε τη μπάλα στο πρόσωπο του αντιπάλου του, με τον διαιτητή να δείχνει και στους δύο την κίτρινη κάρτα
Ένα απρόσμενο περιστατικό με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέσι σημειώθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης ανάμεσα στην Ίντερ Μαϊάμι και την Κολόμπους Κρου, προκαλώντας ένταση μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο Αργεντινός σούπερ σταρ ετοιμάστηκε να εκτελέσει ένα πλάγιο άουτ. Ο Γκονζάλο Τάπια βρέθηκε μπροστά του, επιχειρώντας να περιορίσει τις επιλογές και την κίνησή του. Η αντίδραση του Μέσι, ωστόσο, ήταν απρόσμενη, καθώς έστειλε τη μπάλα απευθείας προς το πρόσωπο του αντιπάλου του.
Η συγκεκριμένη ενέργεια δεν πέρασε απαρατήρητη από τον διαιτητή, ο οποίος τιμώρησε τον αρχηγό της Ίντερ Μαϊάμι με κίτρινη κάρτα. Παρά την ένταση της στιγμής, δεν κρίθηκε ότι υπήρχαν οι προϋποθέσεις για αποβολή. Την ίδια στιγμή την κίτρινη κάρτα δέχθηκε και ο Τάπια.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο Αργεντινός σούπερ σταρ ετοιμάστηκε να εκτελέσει ένα πλάγιο άουτ. Ο Γκονζάλο Τάπια βρέθηκε μπροστά του, επιχειρώντας να περιορίσει τις επιλογές και την κίνησή του. Η αντίδραση του Μέσι, ωστόσο, ήταν απρόσμενη, καθώς έστειλε τη μπάλα απευθείας προς το πρόσωπο του αντιπάλου του.
Η συγκεκριμένη ενέργεια δεν πέρασε απαρατήρητη από τον διαιτητή, ο οποίος τιμώρησε τον αρχηγό της Ίντερ Μαϊάμι με κίτρινη κάρτα. Παρά την ένταση της στιγμής, δεν κρίθηκε ότι υπήρχαν οι προϋποθέσεις για αποβολή. Την ίδια στιγμή την κίτρινη κάρτα δέχθηκε και ο Τάπια.
Lionel Messi y Gonzalo Tapia recibieron tarjeta amarilla después de esta acción en la banda. (vía @MLS por Apple TV) https://t.co/kvMAjakAUv— ESPN Deportes (@ESPNDeportes) November 22, 2026
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