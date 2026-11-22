Η πρόληψη δεν είναι ίδια για όλους. Η καθημερινότητα, ο τρόπος ζωής, το ιατρικό ιστορικό και οι ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ανθρώπου διαμορφώνουν διαφορετικές προτεραιότητες στη φροντίδα της υγείας.
LaLiga: Ο Εσπί χάρισε ξανά τη νίκη στη Ρεάλ, 2-1 τη Θέλτα με ανατροπή και κορυφή μαζί με την Μπαρτσελόνα, δείτε τα γκολ
LaLiga: Ο Εσπί χάρισε ξανά τη νίκη στη Ρεάλ, 2-1 τη Θέλτα με ανατροπή και κορυφή μαζί με την Μπαρτσελόνα, δείτε τα γκολ
Έκτη συνεχόμενη νίκη για τους «μερένχες», που έφτασαν τους Καταλανούς στη βαθμολογία – Άστοχο πέναλτι από τον Μπαπέ
Το έκανε στην πρεμιέρα της LaLiga με την Εσπανιόλ εκτός έδρας (2-1), το... ξαναέκανε στις 15 Σεπτεμβρίου πάλι εκτός με την Έλτσε (3-2) και απόψε το επανέλαβε με την Θέλτα, αυτή τη φορά όχι στις καθυστερήσεις όπως στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Όλα τα γκολ του Κάρλος Εσπί στο πρωτάθλημα έως τώρα (3 συνολικά) έχουν δώσει «τρίποντα» στη Ρεάλ Μαδρίτης και συνολικά 9 βαθμούς μετά τη σημερινή ανατροπή επί της Θέλτα στο Μετροπολιτάνο με 2-1.
Οι «μερένχες» του Ζοσέ Μουρίνιο πανηγύρισαν την έκτη συνεχόμενη νίκη τους στη LaLiga, με ανατροπή και χαμένο πέναλτι από τον Κιλιάν Μπαπέ (στο 0-1 αστόχησε απελπιστικά), «έπιασαν» στην κορυφή την Μπαρτσελόνα μετά από 13 αγωνιστικές, με τους Καταλανούς, όμως, να έχουν ματς λιγότερο.
Ο 24χρονος αμυντικός της Σεβίλλης, Κίκε Σάλας, απέτρεψε την ήττα για την ομάδα του στο μεγάλο ντέρμπι της Ανδαλουσίας με την Μπέτις. Το τελικό 1-1 αφήνει σαφώς στεναχωρημένη την ομάδα του Μανουέλ Πελεγκρίνι, η οποία μέχρι το 90΄+1 κρατούσε το «χρυσό τρίποντο» με το γκολ του Άντονι, αλλά τον τελευταλιο λόγο στο ματς είχε ο Σάλας.
Βασικός σε ένα ακόμη ματς για τους Σεβιγιάνους ήταν ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 13ης αγωνιστικής στη LaLiga:
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Εσπανιόλ 0-1 (66΄ Φερνάντες)
Αλαβές-Λα Κορούνια 3-1 (20΄ Ιντάλγο, 57΄ Μπογέ, 90΄ Σουάρες - 41΄ αυτ. Τενάλια)
Ράγιο Βαγεκάνο-Βαλένθια 0-1 (41' Κοπέτε)
Σεβίλλη-Μπέτις 1-1 (90'+1 Σάλας - 50' Άντονι)
Οι «μερένχες» του Ζοσέ Μουρίνιο πανηγύρισαν την έκτη συνεχόμενη νίκη τους στη LaLiga, με ανατροπή και χαμένο πέναλτι από τον Κιλιάν Μπαπέ (στο 0-1 αστόχησε απελπιστικά), «έπιασαν» στην κορυφή την Μπαρτσελόνα μετά από 13 αγωνιστικές, με τους Καταλανούς, όμως, να έχουν ματς λιγότερο.
Ο 24χρονος αμυντικός της Σεβίλλης, Κίκε Σάλας, απέτρεψε την ήττα για την ομάδα του στο μεγάλο ντέρμπι της Ανδαλουσίας με την Μπέτις. Το τελικό 1-1 αφήνει σαφώς στεναχωρημένη την ομάδα του Μανουέλ Πελεγκρίνι, η οποία μέχρι το 90΄+1 κρατούσε το «χρυσό τρίποντο» με το γκολ του Άντονι, αλλά τον τελευταλιο λόγο στο ματς είχε ο Σάλας.
Βασικός σε ένα ακόμη ματς για τους Σεβιγιάνους ήταν ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 13ης αγωνιστικής στη LaLiga:
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Εσπανιόλ 0-1 (66΄ Φερνάντες)
Αλαβές-Λα Κορούνια 3-1 (20΄ Ιντάλγο, 57΄ Μπογέ, 90΄ Σουάρες - 41΄ αυτ. Τενάλια)
Ράγιο Βαγεκάνο-Βαλένθια 0-1 (41' Κοπέτε)
Σεβίλλη-Μπέτις 1-1 (90'+1 Σάλας - 50' Άντονι)
Ρεάλ Μαδρίτης-Θέλτα 2-1 (66' Μπέλιγχαμ, 85' Εσπί - 6' Ντουράν)
Μπαρτσελόνα-Βιγιαρεάλ 22/11
Σανταντέρ-Σοσιεδάδ 22/11
Οσασούνα-Μάλαγα 22/11
Χετάφε-Ατλέτικο Μαδρίτης 22/11
Λεβάντε-Έλτσε 23/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 33
Ρεάλ Μαδρίτης 33 -13αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 28
Μπέτις 27 -13αγ.
Σοσιεδάδ 22
Σεβίλλη 19 -13αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 16
Αλαβές 16 -13αγ.
Βιγιαρεάλ 15
Λα Κορούνια 15 -13αγ.
Εσπανιόλ 15 -13αγ.
Σανταντέρ 14
Θέλτα 13 -13αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 12
Χετάφε 12
Οσασούνα 12
Βαλένθια 12 -13αγ.
Λεβάντε 11
Έλτσε 10
Μάλαγα 5
Μπαρτσελόνα-Βιγιαρεάλ 22/11
Σανταντέρ-Σοσιεδάδ 22/11
Οσασούνα-Μάλαγα 22/11
Χετάφε-Ατλέτικο Μαδρίτης 22/11
Λεβάντε-Έλτσε 23/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 33
Ρεάλ Μαδρίτης 33 -13αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 28
Μπέτις 27 -13αγ.
Σοσιεδάδ 22
Σεβίλλη 19 -13αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 16
Αλαβές 16 -13αγ.
Βιγιαρεάλ 15
Λα Κορούνια 15 -13αγ.
Εσπανιόλ 15 -13αγ.
Σανταντέρ 14
Θέλτα 13 -13αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 12
Χετάφε 12
Οσασούνα 12
Βαλένθια 12 -13αγ.
Λεβάντε 11
Έλτσε 10
Μάλαγα 5
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα