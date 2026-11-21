Βαθμολογία Stoiximan Super League: Η ΑΕΚ έπιασε τον Ολυμπιακό στη 2η θέση και μείωσε στους 4 από τον Παναθηναϊκό

Η Ένωση με τη νίκη που πέτυχε εκτός έδρας επί της Καλαμάτας με 1-0 έφτασε τους 23 βαθμούς σε 10 αγώνες