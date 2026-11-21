Βαθμολογία Stoiximan Super League: Η ΑΕΚ έπιασε τον Ολυμπιακό στη 2η θέση και μείωσε στους 4 από τον Παναθηναϊκό
Βαθμολογία Stoiximan Super League: Η ΑΕΚ έπιασε τον Ολυμπιακό στη 2η θέση και μείωσε στους 4 από τον Παναθηναϊκό
Η Ένωση με τη νίκη που πέτυχε εκτός έδρας επί της Καλαμάτας με 1-0 έφτασε τους 23 βαθμούς σε 10 αγώνες
Η ΑΕΚ με τη νίκη που πέτυχε επί της Καλαμάτας με 1-0 έφτασε τους 23 βαθμούς σε 10 αγώνες στην Stoiximan Super League.
Η Ένωση με αυτήν τη συγκομιδή πλέον, έπιασε τον Ολυμπιακό στη 2η θέση της βαθμολογίας ενώ μείωσε και τη διαφορά από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό στους 4.
Οι ερυθρόλευκοι υποδέχονται αύριο Κυριακή (22/11) τον Ηρακλή και οι πράσινοι τον ΟΦΗ. Η ΑΕΚ θα δώσει το ματς που δεν είχε διεξαχθεί με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι στις 16 Δεκεμβρίου.
Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής
Σάββατο 21 Νοεμβρίου
Καλαμάτα – ΑΕΚ 0-1
Κυριακή 22 Νοεμβρίου
Λεβαδειακός – Ατρόμητος (4μ.μ.)
Παναιτωλικός – Βόλος (5μ.μ.)
Παναθηναϊκός – ΟΦΗ (5.30μ.μ.)
Ολυμπιακός – Ηρακλής (7μ.μ.)
ΠΑΟΚ – Κηφισιά (7.30μ.μ.)
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου
Αστέρας Τρίπολης – Άρης (5μ.μ.)
H Βαθμολογία
1. Παναθηναϊκός 27 (10 αγώνες)
2. ΑΕΚ 23 (10 αγώνες)
Η Ένωση με αυτήν τη συγκομιδή πλέον, έπιασε τον Ολυμπιακό στη 2η θέση της βαθμολογίας ενώ μείωσε και τη διαφορά από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό στους 4.
Οι ερυθρόλευκοι υποδέχονται αύριο Κυριακή (22/11) τον Ηρακλή και οι πράσινοι τον ΟΦΗ. Η ΑΕΚ θα δώσει το ματς που δεν είχε διεξαχθεί με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι στις 16 Δεκεμβρίου.
Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής
Σάββατο 21 Νοεμβρίου
Καλαμάτα – ΑΕΚ 0-1
Κυριακή 22 Νοεμβρίου
Λεβαδειακός – Ατρόμητος (4μ.μ.)
Παναιτωλικός – Βόλος (5μ.μ.)
Παναθηναϊκός – ΟΦΗ (5.30μ.μ.)
Ολυμπιακός – Ηρακλής (7μ.μ.)
ΠΑΟΚ – Κηφισιά (7.30μ.μ.)
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου
Αστέρας Τρίπολης – Άρης (5μ.μ.)
H Βαθμολογία
1. Παναθηναϊκός 27 (10 αγώνες)
2. ΑΕΚ 23 (10 αγώνες)
3. Ολυμπιακός 23 (10 αγώνες)
4. ΠΑΟΚ 19 (10 αγώνες)
5. Άρης 19 (10 αγώνες)
6. ΟΦΗ 17 (10 αγώνες)
7. Κηφισιά 14 (10 αγώνες)
8. Καλαμάτα 12 (11 αγώνες)
9. Ηρακλής 10 (10 αγώνες)
10. Παναιτωλικός 9 (10 αγώνες)
11. Αστέρας Τρίπολης 7 (10 αγώνες)
12. Ατρόμητος 6 (9 αγώνες)
13. Λεβαδειακός 6 (10 αγώνες)
14. Bόλος 0 (10 αγώνες)
* Ο Βόλος έχει -3 βαθμούς
** Η αναμέτρηση Ατρόμητος–ΑΕΚ θα διεξαχθεί στις 16/12
Επόμενη αγωνιστική (12η)
Σάββατο 28 Νοεμβρίου
Βόλος – Αστέρας Τρίπολης (5μ.μ.)
Ηρακλής – Παναιτωλικός (5μ.μ.)
Κηφισιά – Καλαμάτα (8μ.μ.)
Κυριακή 29 Νοεμβρίου
Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (5μ.μ.)
ΟΦΗ – Λεβαδειακός (5.30μ.μ.)
Άρης – Ολυμπιακός (7μ.μ.)
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (9μ.μ.)
4. ΠΑΟΚ 19 (10 αγώνες)
5. Άρης 19 (10 αγώνες)
6. ΟΦΗ 17 (10 αγώνες)
7. Κηφισιά 14 (10 αγώνες)
8. Καλαμάτα 12 (11 αγώνες)
9. Ηρακλής 10 (10 αγώνες)
10. Παναιτωλικός 9 (10 αγώνες)
11. Αστέρας Τρίπολης 7 (10 αγώνες)
12. Ατρόμητος 6 (9 αγώνες)
13. Λεβαδειακός 6 (10 αγώνες)
14. Bόλος 0 (10 αγώνες)
* Ο Βόλος έχει -3 βαθμούς
** Η αναμέτρηση Ατρόμητος–ΑΕΚ θα διεξαχθεί στις 16/12
Επόμενη αγωνιστική (12η)
Σάββατο 28 Νοεμβρίου
Βόλος – Αστέρας Τρίπολης (5μ.μ.)
Ηρακλής – Παναιτωλικός (5μ.μ.)
Κηφισιά – Καλαμάτα (8μ.μ.)
Κυριακή 29 Νοεμβρίου
Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (5μ.μ.)
ΟΦΗ – Λεβαδειακός (5.30μ.μ.)
Άρης – Ολυμπιακός (7μ.μ.)
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (9μ.μ.)
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