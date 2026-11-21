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Παναθηναϊκός: Η ιστορία πίσω από την πλακέτα του Ομπράντοβιτς στην Θύρα 13
Παναθηναϊκός: Η ιστορία πίσω από την πλακέτα του Ομπράντοβιτς στην Θύρα 13
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παρέδωσε πλακέτα στην «Θύρα 13» για τα 60α της γενέθλια και υπάρχει... και παρασκήνιο πίσω από αυτήν την κίνηση
Μετά την αναμέτρηση για την 8η αγωνιστική της GBL απέναντι στο Μαρούσι και την εύκολη νίκη του Παναθηναϊκού, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρέθηκε στην γιορτή της «Θύρας 13» για τον εορτασμό των 60 χρόνων από την ίδρυσή της.
Συγκεκριμένα βρέθηκε στο «Απόστολος Νικολαΐδης» μαζί με τους Κώστα Σλούκα, Δημήτρη Διαμαντίδη, Μάικ Μπατίστ, τον General Manager of Basketball Operations, Δημήτρη Κοντό, τον director of scouting and team personnel Νίκο Παππά και τον head of Operations Σάββα Αρώνη.
Όπως έγινε γνωστό παρέδωσε πλακέτα στην «Θύρα 13» στην οποία είχε και ένα μήνυμα: «Θύρα 13: 1966-2026. 60 χρόνια πάθους, πίστης και πράσινης ψυχής. Ευχαριστώ για όσα δώσατε στην ομάδα μας και για την στήριξη που μου χαρίσατε από την πρώτη μέρα. Ό,τι πετύχαμε, το πετύχαμε μαζί».
Ποια είναι η ιστορία πίσω από την πλακέτα του Ζοτς προς τους οργανωμένους φιλάθλους; Ήταν μια κίνηση την οποία δεν είχε αποκαλύψει σε κανέναν και την έκανε αποκλειστικά με δική του πρωτοβουλία, την οποία και αποκάλυψε κατά τη διάρκεια της γιορτής. Έως τότε, κανεις δεν γνώριζε τίποτε απολύτως!
Συγκεκριμένα βρέθηκε στο «Απόστολος Νικολαΐδης» μαζί με τους Κώστα Σλούκα, Δημήτρη Διαμαντίδη, Μάικ Μπατίστ, τον General Manager of Basketball Operations, Δημήτρη Κοντό, τον director of scouting and team personnel Νίκο Παππά και τον head of Operations Σάββα Αρώνη.
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Όπως έγινε γνωστό παρέδωσε πλακέτα στην «Θύρα 13» στην οποία είχε και ένα μήνυμα: «Θύρα 13: 1966-2026. 60 χρόνια πάθους, πίστης και πράσινης ψυχής. Ευχαριστώ για όσα δώσατε στην ομάδα μας και για την στήριξη που μου χαρίσατε από την πρώτη μέρα. Ό,τι πετύχαμε, το πετύχαμε μαζί».
Ποια είναι η ιστορία πίσω από την πλακέτα του Ζοτς προς τους οργανωμένους φιλάθλους; Ήταν μια κίνηση την οποία δεν είχε αποκαλύψει σε κανέναν και την έκανε αποκλειστικά με δική του πρωτοβουλία, την οποία και αποκάλυψε κατά τη διάρκεια της γιορτής. Έως τότε, κανεις δεν γνώριζε τίποτε απολύτως!
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