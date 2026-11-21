Ο Νίκολιτς χάνει το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ μετά την αποβολή του στο ματς με την Καλαμάτα, βίντεο
Ο Νίκολιτς χάνει το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ μετά την αποβολή του στο ματς με την Καλαμάτα, βίντεο
Ο Σέρβος προπονητής δε θα βρίσκεται στον πάγκο στο μεγάλο παιχνίδι της επόμενης αγωνιστικής στη Νέα Φιλαδέλφεια
Στο 85' του αγώνα στη Νίκαια έγινε η φάση που αφήνει τον Μάρκο Νίκολιτς εκτός πάγκου στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ την επόμενη αγωνιστική στη Νέα Φιλαδέλφεια (29/11).
Ο Σέρβος προπονητής της Ένωσης αποβλήθηκε από τον διαιτητή Ματσούκα στη νίκη 1-0 επί της Καλαμάτας.
Ήταν η φάση της αλλαγής του Γιόβιτς με τον Γκατσίνοβιτς. Ο Σέρβος φορ άργησε να βγει και η ΑΕΚ έπαιξε για ένα λεπτό με δέκα παίκτες. Ο Στρακόσα δεν έβγαλε την μπάλα εκτός σε βολέ προκειμένου να μπορέσει να μπει ο Γκατσίνοβιτς και όλα αυτά έφεραν την έκρηξη του Νίκολιτς.
Ο διαιτητής έβγαλε από το τσεπάκι του την κόκκινη κάρτα και απέβαλε τον Σέρβο προπονητή. Η εξέλιξη αυτή θα τον αφήσει εκτός πάγκου στο μεγάλο ντέρμπι της επόμενης αγωνιστικής με τον ΠΑΟΚ.
Δείτε ΕΔΩ τη φάση της αποβολής του Νίκολιτς.
Ο Σέρβος προπονητής της Ένωσης αποβλήθηκε από τον διαιτητή Ματσούκα στη νίκη 1-0 επί της Καλαμάτας.
Ήταν η φάση της αλλαγής του Γιόβιτς με τον Γκατσίνοβιτς. Ο Σέρβος φορ άργησε να βγει και η ΑΕΚ έπαιξε για ένα λεπτό με δέκα παίκτες. Ο Στρακόσα δεν έβγαλε την μπάλα εκτός σε βολέ προκειμένου να μπορέσει να μπει ο Γκατσίνοβιτς και όλα αυτά έφεραν την έκρηξη του Νίκολιτς.
Ο διαιτητής έβγαλε από το τσεπάκι του την κόκκινη κάρτα και απέβαλε τον Σέρβο προπονητή. Η εξέλιξη αυτή θα τον αφήσει εκτός πάγκου στο μεγάλο ντέρμπι της επόμενης αγωνιστικής με τον ΠΑΟΚ.
Δείτε ΕΔΩ τη φάση της αποβολής του Νίκολιτς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα