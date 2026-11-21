Όλα αυτά σημαίνουν, πως ο Αριάγκα θα μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για περίπου δύο μήνες. Ο τραυματισμός του Αριάγκα μοιάζει με εκείνον που είχε υποστεί την περσινή σεζόν ο Καλοσκάμης.



Η ζημιά για τον 28χρονο διεθνή με την Ονδούρα μέσο, έγινε στο 63' του αγώνα με την Καλαμάτα. Έπεσε μετά από μια φάση και η πτώση του ήταν άτσαλη με αποτέλεσμα να υποστεί αυτόν το σοβαρό τραυματισμό, που τον οδηγεί στο χειρουργείο.

Για σημαντικό διάστημα θα στερηθεί των υπηρεσιών του Κέβιν Αριάγκα Ο 28χρονος χαφ της Ένωσης έχει υποστεί κάταγμα στη δεξιά κλείδα και αύριο Κυριακή (22/11) θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.