Η πρόληψη δεν είναι ίδια για όλους. Η καθημερινότητα, ο τρόπος ζωής, το ιατρικό ιστορικό και οι ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ανθρώπου διαμορφώνουν διαφορετικές προτεραιότητες στη φροντίδα της υγείας.
ΑΕΚ: Κάταγμα δεξιάς κλείδας ο Αριάγκα, θα κάνει επέμβαση και θα μείνει εκτός περίπου δύο μήνες
ΑΕΚ: Κάταγμα δεξιάς κλείδας ο Αριάγκα, θα κάνει επέμβαση και θα μείνει εκτός περίπου δύο μήνες
Ο 28χρονος χαφ θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου την Κυριακή (22/11)
Για σημαντικό διάστημα θα στερηθεί των υπηρεσιών του Κέβιν Αριάγκα η ΑΕΚ.
Ο 28χρονος χαφ της Ένωσης έχει υποστεί κάταγμα στη δεξιά κλείδα και αύριο Κυριακή (22/11) θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
Ο 28χρονος χαφ της Ένωσης έχει υποστεί κάταγμα στη δεξιά κλείδα και αύριο Κυριακή (22/11) θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
Όλα αυτά σημαίνουν, πως ο Αριάγκα θα μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για περίπου δύο μήνες. Ο τραυματισμός του Αριάγκα μοιάζει με εκείνον που είχε υποστεί την περσινή σεζόν ο Καλοσκάμης.
Η ζημιά για τον 28χρονο διεθνή με την Ονδούρα μέσο, έγινε στο 63' του αγώνα με την Καλαμάτα. Έπεσε μετά από μια φάση και η πτώση του ήταν άτσαλη με αποτέλεσμα να υποστεί αυτόν το σοβαρό τραυματισμό, που τον οδηγεί στο χειρουργείο.
Η ζημιά για τον 28χρονο διεθνή με την Ονδούρα μέσο, έγινε στο 63' του αγώνα με την Καλαμάτα. Έπεσε μετά από μια φάση και η πτώση του ήταν άτσαλη με αποτέλεσμα να υποστεί αυτόν το σοβαρό τραυματισμό, που τον οδηγεί στο χειρουργείο.
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