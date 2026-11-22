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Ο Γουεμπανιάμα εντυπωσίασε τη Σελένα Γκόμεζ με 50 πόντους, βίντεο
Ο Γουεμπανιάμα εντυπωσίασε τη Σελένα Γκόμεζ με 50 πόντους, βίντεο
Η διάσημη τραγουδίστρια βρέθηκε στον αγώνα των Σπερς κόντρα στους Πέλικανς και απόλαυσε το θέαμα του Γάλλου σταρ
Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στο NBA, οδηγώντας τους Σαν Αντόνιο Σπερς σε μια σπουδαία εμφάνιση απέναντι στους Νιου Ορλίνς Πέλικανς. Ο Γάλλος σέντερ ήταν ασταμάτητος, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 50 πόντους και 19 ριμπάουντ, σε μια βραδιά που επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τις τεράστιες δυνατότητές του.
Ο νεαρός σταρ δείχνει αποφασισμένος να διεκδικήσει δυναμικά το βραβείο του MVP, έχοντας παράλληλα ως μεγάλο στόχο να οδηγήσει την ομάδα του μέχρι την κορυφή του NBA.
Ωστόσο, η εμφάνισή του απέναντι στους Πέλικανς είχε και μια ξεχωριστή εξωαγωνιστική πινελιά. Στα court seats του γηπέδου βρισκόταν η διάσημη τραγουδίστρια Σελένα Γκόμεζ, η παρουσία της οποίας δεν πέρασε απαρατήρητη από τον Γουεμπανιάμα.
Μάλιστα, μετά από ένα εύστοχο τρίποντο, ο Γάλλος γύρισε προς την πλευρά της και της χάρισε ένα χαμόγελο, σε μια στιγμή που δεν άργησε να τραβήξει τα βλέμματα.
Η ιστορία, όμως, δεν τελείωσε εκεί. Στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι, ο Γουεμπανιάμα ρωτήθηκε για τη συγκεκριμένη αντίδρασή του και απάντησε με χιούμορ: «Έπρεπε να κάνω λίγη επίδειξη για τη Σελένα, ξέρετε».
VICTOR WEMBANYAMA BECOMES THE FIRST PLAYER SINCE 1973-74 TO RECORD 50+ PTS, 15+ REB, 4+ STL AND 5+ BLK IN A GAME! 🤯 50 PTS 🤯 18 REB 🤯 5 BLK 🤯 4 STL 🤯 5 3PM 🤯 32 MIN SPURS WIN THEIR 14TH IN 15 GAMES. https://t.co/lPKk3jYNjL— NBA (@NBA) November 22, 2026
Ο νεαρός σταρ δείχνει αποφασισμένος να διεκδικήσει δυναμικά το βραβείο του MVP, έχοντας παράλληλα ως μεγάλο στόχο να οδηγήσει την ομάδα του μέχρι την κορυφή του NBA.
Ωστόσο, η εμφάνισή του απέναντι στους Πέλικανς είχε και μια ξεχωριστή εξωαγωνιστική πινελιά. Στα court seats του γηπέδου βρισκόταν η διάσημη τραγουδίστρια Σελένα Γκόμεζ, η παρουσία της οποίας δεν πέρασε απαρατήρητη από τον Γουεμπανιάμα.
Who says you can’t recreate a classic? 😂 https://t.co/AKZ37gBn4I— San Antonio Spurs (@spurs) November 22, 2026
Μάλιστα, μετά από ένα εύστοχο τρίποντο, ο Γάλλος γύρισε προς την πλευρά της και της χάρισε ένα χαμόγελο, σε μια στιγμή που δεν άργησε να τραβήξει τα βλέμματα.
Η ιστορία, όμως, δεν τελείωσε εκεί. Στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι, ο Γουεμπανιάμα ρωτήθηκε για τη συγκεκριμένη αντίδρασή του και απάντησε με χιούμορ: «Έπρεπε να κάνω λίγη επίδειξη για τη Σελένα, ξέρετε».
“Of course, I had to show off for Selena, you know.” 😂 @wemby on interacting with @selenagomez after hitting a shot from the corner... he finished with 50 points in the @spurs' W! https://t.co/BTPvXUab5r— NBA (@NBA) November 22, 2026
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