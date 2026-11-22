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Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΠΑΟ - ΟΦΗ, Ολυμπιακό - Ηρακλή, ΠΑΟΚ - Κηφισιά και το ντέρμπι Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΠΑΟ - ΟΦΗ, Ολυμπιακό - Ηρακλή, ΠΑΟΚ - Κηφισιά και το ντέρμπι Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Πλούσιο το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής (22/11), με αγώνες από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τους τελικούς του Nitto ATP Finals και το MotoGP της Πορτογαλίας
Γεμάτο ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και μηχανοκίνητο αθλητισμό είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Κυριακής (22/11), με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων, αλλά και σε σημαντικά παιχνίδια των κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.
Στο ελληνικό ποδόσφαιρο ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Παναθηναϊκός - ΟΦΗ (17:30), Ολυμπιακός - Ηρακλής (19:00) και ΠΑΟΚ - Κηφισιά (19:30), ενώ τα βλέμματα στρέφονται και στην Αγγλία, όπου η Λίβερπουλ υποδέχεται τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις 18:30, σε ένα από τα μεγαλύτερα ντέρμπι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
Από το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι τελικοί του Nitto ATP Finals 2026, το Γκραν Πρι της Πορτογαλίας στο MotoGP, καθώς και οι αναμετρήσεις Αταλάντα - Ίντερ και Χετάφε - Ατλέτικο Μαδρίτης.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:
11:35: MotoGP 2026 – Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Warm Up) (Magenta Sport 5)
12:30: Αναγέννηση Καρδίτσας – Athens Kallithea FC (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
13:00: Moto2 2026 – Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Αγώνας) (Magenta Sport 5)
13:00: Μπιλμπάο – Μπασκόνια (Magenta Sport 4)
13:30: Γιουβέντους – Βενέτσια (Magenta Sport 1)
14:30: MotoGP 2026 – Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Αγώνας) (Magenta Sport 5)
14:30: Τραμπζονσπόρ – Αναντολού Εφές (Magenta Sport 7)
14:30: Ελλάδα – Παναμάς (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
15:00: Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ (Magenta Sport 3 League)
Στο ελληνικό ποδόσφαιρο ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Παναθηναϊκός - ΟΦΗ (17:30), Ολυμπιακός - Ηρακλής (19:00) και ΠΑΟΚ - Κηφισιά (19:30), ενώ τα βλέμματα στρέφονται και στην Αγγλία, όπου η Λίβερπουλ υποδέχεται τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις 18:30, σε ένα από τα μεγαλύτερα ντέρμπι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
Από το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι τελικοί του Nitto ATP Finals 2026, το Γκραν Πρι της Πορτογαλίας στο MotoGP, καθώς και οι αναμετρήσεις Αταλάντα - Ίντερ και Χετάφε - Ατλέτικο Μαδρίτης.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:
11:35: MotoGP 2026 – Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Warm Up) (Magenta Sport 5)
12:30: Αναγέννηση Καρδίτσας – Athens Kallithea FC (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
13:00: Moto2 2026 – Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Αγώνας) (Magenta Sport 5)
13:00: Μπιλμπάο – Μπασκόνια (Magenta Sport 4)
13:30: Γιουβέντους – Βενέτσια (Magenta Sport 1)
14:30: MotoGP 2026 – Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Αγώνας) (Magenta Sport 5)
14:30: Τραμπζονσπόρ – Αναντολού Εφές (Magenta Sport 7)
14:30: Ελλάδα – Παναμάς (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
15:00: Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ (Magenta Sport 3 League)
15:30: Σπάρτα Ρότερνταμ – Άλκμααρ (Novasports 4HD)
15:30: Άγιαξ – Ντεν Χάαγκ (Novasports 2HD)
16:00: Λεβαδειακός – Ατρόμητος (Novasports1 League)
16:00: Χαλ – Μπράιτον (Novasports Premier League)
16:00: Nitto ATP Finals 2026 – Τελικός Διπλού (Magenta Sport 6)
16:00: Μπολόνια – Ουντινέζε (Magenta Sport 1)
16:00: Σασουόλο – Τζένοα (Magenta Sport 2)
16:15: Moto3 2026 – Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Αγώνας) (Magenta Sport 5)
16:30: Άουγκσμπουργκ – Μάιντς (Novasports Start)
17:00: Παναιτωλικός – Βόλος (Magenta Sport 2 League)
17:15: Ρασίνγκ Σανταντέρ – Ρεάλ Σοσιεδάδ (Magenta Sport 4 League)
17:30: Παναθηναϊκός – ΟΦΗ (ΣΚΑΪ)
18:30: Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Novasports Prime)
18:30: Βέρντερ Βρέμης – Αμβούργο (Novasports 3HD)
19:00: Ολυμπιακός – Ηρακλής (Magenta Sport 1 League)
19:00: Τενερίφη – Μπαρτσελόνα (Magenta Sport 4)
19:00: Nitto ATP Finals 2026 – Τελικός Μονού (Magenta Sport 6)
19:00: Μίλαν – Φροζινόνε (Magenta Sport 1)
19:30: ΠΑΟΚ – Κηφισιά (Novasports 1 League)
19:30: Οσασούνα – Μάλαγα (Magenta Sport 3 League)
21:45: Αταλάντα – Ίντερ (Magenta Sport 1)
22:00: Χετάφε – Ατλέτικο Μαδρίτης (Magenta Sport 3 League)
15:30: Άγιαξ – Ντεν Χάαγκ (Novasports 2HD)
16:00: Λεβαδειακός – Ατρόμητος (Novasports1 League)
16:00: Χαλ – Μπράιτον (Novasports Premier League)
16:00: Nitto ATP Finals 2026 – Τελικός Διπλού (Magenta Sport 6)
16:00: Μπολόνια – Ουντινέζε (Magenta Sport 1)
16:00: Σασουόλο – Τζένοα (Magenta Sport 2)
16:15: Moto3 2026 – Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Αγώνας) (Magenta Sport 5)
16:30: Άουγκσμπουργκ – Μάιντς (Novasports Start)
17:00: Παναιτωλικός – Βόλος (Magenta Sport 2 League)
17:15: Ρασίνγκ Σανταντέρ – Ρεάλ Σοσιεδάδ (Magenta Sport 4 League)
17:30: Παναθηναϊκός – ΟΦΗ (ΣΚΑΪ)
18:30: Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Novasports Prime)
18:30: Βέρντερ Βρέμης – Αμβούργο (Novasports 3HD)
19:00: Ολυμπιακός – Ηρακλής (Magenta Sport 1 League)
19:00: Τενερίφη – Μπαρτσελόνα (Magenta Sport 4)
19:00: Nitto ATP Finals 2026 – Τελικός Μονού (Magenta Sport 6)
19:00: Μίλαν – Φροζινόνε (Magenta Sport 1)
19:30: ΠΑΟΚ – Κηφισιά (Novasports 1 League)
19:30: Οσασούνα – Μάλαγα (Magenta Sport 3 League)
21:45: Αταλάντα – Ίντερ (Magenta Sport 1)
22:00: Χετάφε – Ατλέτικο Μαδρίτης (Magenta Sport 3 League)
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