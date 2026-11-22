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Γαλατασαράι: Ο Μπουρούκ αποβλήθηκε επειδή δεν έδωσε το χέρι στον διαιτητή, βίντεο
Γαλατασαράι: Ο Μπουρούκ αποβλήθηκε επειδή δεν έδωσε το χέρι στον διαιτητή, βίντεο
Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στον αγώνα της Γαλατασαράι με την Σαμσουνσπόρ, με πρωταγωνιστή τον Οκάν Μπουρούκ
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε μετά τη λήξη της αναμέτρησης ανάμεσα στη Γαλατασαράι και τη Σαμσουνσπόρ, με πρωταγωνιστή τον προπονητή των γηπεδούχων, Οκάν Μπουρούκ.
Ο Τούρκος τεχνικός βρέθηκε προ εκπλήξεως, καθώς αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα, εξαιτίας ενός περιστατικού που δύσκολα συναντά κανείς στα ποδοσφαιρικά γήπεδα.
Συγκεκριμένα μόλις ο ρέφερι και οι δύο βοηθοί κατευθυνόντουσαν προς την έξοδο του αγωνιστικού χώρου ο προπονητής της Γαλατασαράι έδωσε το χέρι του μόνο στον έναν βοηθό, με αποτέλεσμα ο διαιτητής να του δείξει δεύτερη κίτρινη κάρτα.
Ο Τούρκος τεχνικός βρέθηκε προ εκπλήξεως, καθώς αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα, εξαιτίας ενός περιστατικού που δύσκολα συναντά κανείς στα ποδοσφαιρικά γήπεδα.
Συγκεκριμένα μόλις ο ρέφερι και οι δύο βοηθοί κατευθυνόντουσαν προς την έξοδο του αγωνιστικού χώρου ο προπονητής της Γαλατασαράι έδωσε το χέρι του μόνο στον έναν βοηθό, με αποτέλεσμα ο διαιτητής να του δείξει δεύτερη κίτρινη κάρτα.
🔴Okan Buruk Samsunspor maçının ardından kırmızı kart gördü. Beşiktaş derbisinde sahada olamayacak. #GSvSAM #Galatasaray #Samsunspor #OkanBuruk https://t.co/RjcVEx70lZ— Cevdet Berker İşleyen (@berkerisleyen) November 21, 2026
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