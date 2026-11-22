Η πρόληψη δεν είναι ίδια για όλους. Η καθημερινότητα, ο τρόπος ζωής, το ιατρικό ιστορικό και οι ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ανθρώπου διαμορφώνουν διαφορετικές προτεραιότητες στη φροντίδα της υγείας.
Ρομάριο και Γκουαρδιόλα σε ένα ξεχωριστό τετ α τετ, βίντεο
Ρομάριο και Γκουαρδιόλα σε ένα ξεχωριστό τετ α τετ, βίντεο
Οι άλλοτε συμπαίκτες στη Μπαρτσελόνα είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν μετά από αρκετά χρόνια, με τον έμπειρο προπονητή να δίνει συνέντευξη στον Βραζιλιάνο
Δύο σπουδαίες μορφές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου ετοιμάζονται να βρεθούν απέναντι ο ένας στον άλλο, αυτή τη φορά όχι σε κάποιο γήπεδο, αλλά μπροστά στις κάμερες.
Ο Ρομάριο θα φιλοξενήσει τον Πεπ Γκουαρδιόλα στην εκπομπή του «De Cara com o Cara», με τον πρώην προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι να αποτελεί τον επόμενο καλεσμένο του θρυλικού Βραζιλιάνου επιθετικού.
Η συγκεκριμένη συνάντηση έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για δύο προσωπικότητες που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία του ποδοσφαίρου, έχοντας μάλιστα συνδεθεί και με την Μπαρτσελόνα. Συγκεκριμένα οι δυο τους είχαν συνυπάρξει στο ρόστερ των «μπλαουγκράνα» την διετία 1993-1995.
Ο Ρομάριο θα φιλοξενήσει τον Πεπ Γκουαρδιόλα στην εκπομπή του «De Cara com o Cara», με τον πρώην προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι να αποτελεί τον επόμενο καλεσμένο του θρυλικού Βραζιλιάνου επιθετικού.
Η συγκεκριμένη συνάντηση έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για δύο προσωπικότητες που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία του ποδοσφαίρου, έχοντας μάλιστα συνδεθεί και με την Μπαρτσελόνα. Συγκεκριμένα οι δυο τους είχαν συνυπάρξει στο ρόστερ των «μπλαουγκράνα» την διετία 1993-1995.
🇧🇷🇪🇸 Romario x Pep Guardiola. 🥰❤️ https://t.co/1JhDPABo4m— EuroFoot (@eurofootcom) November 21, 2026
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