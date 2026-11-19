Ο Ρώσος πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η Μόσχα δεν δέχεται την παρουσία ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία – Κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες σε συνομιλίες στη Μόσχα και χαρακτήρισε «σοβαρή πρόκληση» τη μετατροπή της ΕΕ σε στρατιωτικοπολιτική ένωση





Ο Ρώσος ηγέτης έριξε το μπαλάκι της ευθύνης στην ουκρανική πλευρά, ζητώντας της να αποδεχθεί τις αμερικανικές προτάσεις συμβιβασμού στις οποίες, όπως υποστήριξε, η Μόσχα έχει ήδη συναινέσει. «Εάν (οι ουκρανικές αρχές) θέλουν να τερματίσουν τη σύγκρουση, ας συμφωνήσουν στους συμβιβασμούς που πρότειναν οι Αμερικανοί πριν από το Άνκορατζ. Εμείς συμφωνήσαμε με αυτούς και τώρα εναπόκειται στην Ουκρανία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βλαντίμιρ Πούτιν.







Αναφερόμενος στον ρόλο της Γηραιάς Ηπείρου, αναγνώρισε ότι «θα ήταν παράξενο να συζητάμε για την ευρωπαϊκή ασφάλεια χωρίς την Ευρώπη», έσπευσε ωστόσο να προσθέσει ότι η Μόσχα χρειάζεται πρώτα να διαπιστώσει τι ακριβώς κομίζει η ευρωπαϊκή πλευρά στο τραπέζι: «Πρέπει να καταλάβουμε τι θα φέρει η Ευρώπη σε αυτές τις διαπραγματεύσεις».



«Αλλά τα πράγματα αλλάζουν και ίσως τελικά συνειδητοποιήσουν ότι είναι καλύτερο να κάνουν συμβιβασμούς έτσι παρά να αντιμετωπίσουν ορισμένες πραγματικότητες που τελικά θα πρέπει να αντιμετωπίσουν», προσθέτει ο Πούτιν.







«Σοβαρή πρόκληση η επιδίωξη της ΕΕ να μετασχηματιστεί σε στρατιωτικοπολιτική ένωση» Ως «σοβαρή πρόκληση» και κρίσιμο ζήτημα για τη Ρωσία χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, την επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξελιχθεί σε στρατιωτικοπολιτικό συνασπισμό, σύμφωνα με όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Σενζέν μετά το πέρας του προγράμματος εργασιών του στην Κίνα.



Όπως ανέφερε ο Ρώσος ηγέτης στους εκπροσώπους του Τύπου, αν και η διαδικασία αυτή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, η πρόθεση των Βρυξελλών είναι εμφανής: «Προς το παρόν, δεν υπάρχει εκεί (στην ΕΕ) ένας προφανής μετασχηματισμός (σε στρατιωτικοπολιτική ένωση), αλλά υπάρχει η επιδίωξη προς αυτή την κατεύθυνση. Για εμάς, αυτό αποτελεί φυσικά μια σοβαρή πρόκληση και ένα ζήτημα».



Κλείσιμο «Η Ρωσία συμφώνησε με την αμερικανική πρόταση να ενταχθεί η ασφάλεια της Ουκρανίας στην πανευρωπαϊκή ασφάλεια» Ο Πούτιν ανακοίνωσε επίσης τη συμφωνία της Μόσχας με πρόταση των Αμερικανών διαπραγματευτών, σύμφωνα με την οποία η ασφάλεια της Ουκρανίας θα πρέπει να ενταχθεί στο ευρύτερο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής ασφάλειας.



Όπως δήλωσε ο Ρώσος ηγέτης, συνοψίζοντας τα αποτελέσματα των επαφών του στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) και της τριμερούς συνάντησης με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ: «Συμφωνήσαμε με την πρόταση των Αμερικανών διαπραγματευτών, με την πρόταση ότι η ασφάλεια της Ουκρανίας πρέπει να ενταχθεί στην πανευρωπαϊκή ασφάλεια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βλαντίμιρ Πούτιν.



Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρόσθεσε στην ίδια συνέντευξη Τύπου ότι η Μόσχα αναγνωρίζει πως και η Ουκρανία έχει δικαίωμα στην ασφάλεια, όπως ακριβώς και η Ρωσία, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η ασφάλεια της ίδιας της Ρωσίας «πρέπει να διασφαλιστεί» και παραπονέθηκε ότι «κανείς δεν θέλει να τη συζητήσει». Παράλληλα, επανέλαβε την κάθετη αντίθεση της Μόσχας στην ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος, επικρίνοντας τα ευρωπαϊκά σχέδια για αποστολή στρατιωτικών αποσπασμάτων.



«Ελεύθερη και ειλικρινής» συζήτηση στην τριμερή, είπε ο Πούτιν Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την «ελεύθερη» και ειλικρινή συζήτηση που αναπτύχθηκε μεταξύ του ιδίου, του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ και του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ, αφότου αποχώρησαν οι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης από την αίθουσα της τριμερούς συνάντησης στη Σενζέν.



Σαφείς όρους για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία και τη συμμετοχή της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις για την αρχιτεκτονική ασφαλείας έθεσε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν , στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Σενζέν, συνοψίζοντας το πρόγραμμα της επίσκεψής του στην Κίνα και τα αποτελέσματα της τριμερούς συνόδου με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Ντόναλντ Τραμπ.Ο Ρώσος ηγέτης έριξε το μπαλάκι της ευθύνης στην ουκρανική πλευρά, ζητώντας της να αποδεχθεί τις αμερικανικές προτάσεις συμβιβασμού στις οποίες, όπως υποστήριξε, η Μόσχα έχει ήδη συναινέσει. «Εάν (οι ουκρανικές αρχές) θέλουν να τερματίσουν τη σύγκρουση, ας συμφωνήσουν στους συμβιβασμούς που πρότειναν οι Αμερικανοί πριν από το Άνκορατζ. Εμείς συμφωνήσαμε με αυτούς και τώρα εναπόκειται στην Ουκρανία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βλαντίμιρ Πούτιν.Ο Ρώσος πρόεδρος απέρριψε κατηγορηματικά κάθε σενάριο αποστολής διεθνών ή ειρηνευτικών δυνάμεων επί του πεδίου, ξεκαθαρίζοντας πως «η είσοδος οποιωνδήποτε στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος είναι απαράδεκτη για εμάς».Αναφερόμενος στον ρόλο της Γηραιάς Ηπείρου, αναγνώρισε ότι «θα ήταν παράξενο να συζητάμε για την ευρωπαϊκή ασφάλεια χωρίς την Ευρώπη», έσπευσε ωστόσο να προσθέσει ότι η Μόσχα χρειάζεται πρώτα να διαπιστώσει τι ακριβώς κομίζει η ευρωπαϊκή πλευρά στο τραπέζι: «Πρέπει να καταλάβουμε τι θα φέρει η Ευρώπη σε αυτές τις διαπραγματεύσεις».«Αλλά τα πράγματα αλλάζουν και ίσως τελικά συνειδητοποιήσουν ότι είναι καλύτερο να κάνουν συμβιβασμούς έτσι παρά να αντιμετωπίσουν ορισμένες πραγματικότητες που τελικά θα πρέπει να αντιμετωπίσουν», προσθέτει ο Πούτιν.Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση προς τις ευρωπαϊκές χώρες να μεταβούν στη Μόσχα, προκειμένου να παρουσιάσουν τις απόψεις τους σχετικά με τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Όπως γνωστοποίησε ο Ρώσος ηγέτης, η Μόσχα έχει ήδη απευθύνει τη σχετική πρόσκληση μέσω διπλωματικών διαύλων, δηλώνοντας πρόθυμη να ακούσει την ευρωπαϊκή πλευρά επί των όρων για μια ενδεχόμενη συμφωνία.Ως «σοβαρή πρόκληση» και κρίσιμο ζήτημα για τη Ρωσία χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, την επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξελιχθεί σε στρατιωτικοπολιτικό συνασπισμό, σύμφωνα με όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Σενζέν μετά το πέρας του προγράμματος εργασιών του στην Κίνα.Όπως ανέφερε ο Ρώσος ηγέτης στους εκπροσώπους του Τύπου, αν και η διαδικασία αυτή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, η πρόθεση των Βρυξελλών είναι εμφανής: «Προς το παρόν, δεν υπάρχει εκεί (στην ΕΕ) ένας προφανής μετασχηματισμός (σε στρατιωτικοπολιτική ένωση), αλλά υπάρχει η επιδίωξη προς αυτή την κατεύθυνση. Για εμάς, αυτό αποτελεί φυσικά μια σοβαρή πρόκληση και ένα ζήτημα».Ο Πούτιν ανακοίνωσε επίσης τη συμφωνία της Μόσχας με πρόταση των Αμερικανών διαπραγματευτών, σύμφωνα με την οποία η ασφάλεια της Ουκρανίας θα πρέπει να ενταχθεί στο ευρύτερο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής ασφάλειας.Όπως δήλωσε ο Ρώσος ηγέτης, συνοψίζοντας τα αποτελέσματα των επαφών του στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) και της τριμερούς συνάντησης με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ: «Συμφωνήσαμε με την πρόταση των Αμερικανών διαπραγματευτών, με την πρόταση ότι η ασφάλεια της Ουκρανίας πρέπει να ενταχθεί στην πανευρωπαϊκή ασφάλεια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βλαντίμιρ Πούτιν.Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρόσθεσε στην ίδια συνέντευξη Τύπου ότι η Μόσχα αναγνωρίζει πως και η Ουκρανία έχει δικαίωμα στην ασφάλεια, όπως ακριβώς και η Ρωσία, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η ασφάλεια της ίδιας της Ρωσίας «πρέπει να διασφαλιστεί» και παραπονέθηκε ότι «κανείς δεν θέλει να τη συζητήσει». Παράλληλα, επανέλαβε την κάθετη αντίθεση της Μόσχας στην ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος, επικρίνοντας τα ευρωπαϊκά σχέδια για αποστολή στρατιωτικών αποσπασμάτων.Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την «ελεύθερη» και ειλικρινή συζήτηση που αναπτύχθηκε μεταξύ του ιδίου, του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ και του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ, αφότου αποχώρησαν οι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης από την αίθουσα της τριμερούς συνάντησης στη Σενζέν.

Όπως σημείωσε ο Ρώσος ηγέτης κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά το πέρας των συνομιλιών, εντυπωσιάστηκε ιδιαιτέρως από τον ανοιχτό διάλογο που ακολούθησε το επίσημο, ανοιχτό στις κάμερες μέρος της συνόδου στη Βίλα Κίλιν.



Τι είπε για το ενδεχόμενο να ταξιδέψει στις ΗΠΑ για τη διάσκεψη της G20 Ο Πούτιν δεν δεσμεύτηκε να αποδεχτεί την πρόσκληση του Τραμπ να παραστεί στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ομάδας των 20 στο Μαϊάμι τον Δεκέμβριο, η οποία θα αποτελούσε την πρώτη προσωπική εμφάνισή του στην ετήσια αυτή συνάντηση από το 2019.



«Πρέπει να λάβω υπόψη, πρώτα απ’ όλα, τα τεκταινόμενα στη χώρα· τα πολύ συχνά ταξίδια στο εξωτερικό δεν είναι πάντα άνετα για μένα», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, επισημαίνοντας ότι, ανεξάρτητα από αυτό, «θα παρευρεθεί ρωσική αντιπροσωπεία, η οποία θα εκπροσωπηθεί σε υψηλό επίπεδο».



«Συμφωνία των τριών ηγετών για επιτήρηση της AI έναντι απειλών ασφαλείας» Περιγράφοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη και την ανάπτυξή της ως ένα πεδίο που προσφέρει τόσο σημαντικές ευκαιρίες όσο και σοβαρούς κινδύνους, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε έμφαση στη ρωσική τεχνολογική και ενεργειακή δυναμική.



Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ρωσικές εταιρείες έχουν να μοιραστούν σημαντική εμπειρία και λύσεις με τους διεθνείς εταίρους τους, αναφέροντας χαρακτηριστικά το έργο της Sberbank και της Yandex στις τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης.



Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία διαθέτει «παγκόσμια πλεονεκτήματα σε αυτόν τον τομέα», καθώς η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και η λειτουργία των κέντρων δεδομένων (data centres) απαιτούν τεράστιες ποσότητες ενέργειας.



Για να τεκμηριώσει τη θέση αυτή, ο Βλαντίμιρ Πούτιν επικαλέστηκε την ηγετική θέση της Ρωσίας στην ανάπτυξη πυρηνικών τεχνολογιών, τα παγκόσμιας κλάσης αποθέματά της σε υδρογονάνθρακες, καθώς και τις δυνατότητές της στην υδροηλεκτρική ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.