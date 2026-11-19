ΜΕΤΚΑ: Υπερκαλύφθηκε η έκδοση – Προσφορές άνω των 300 εκατ. ευρώ, ενδείξεις για κάλυψη δύο φορές
ΜΕΤΚΑ: Υπερκαλύφθηκε η έκδοση – Προσφορές άνω των 300 εκατ. ευρώ, ενδείξεις για κάλυψη δύο φορές
Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την εισαγωγή της θυγατρικής της METLEN στο Χρηματιστήριο Αθηνών, πιθανή η διπλή υπερκάλυψη - Το βιβλίο προσφορών κλείνει αύριο, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου
Ισχυρή ανταπόκριση από την επενδυτική κοινότητα καταγράφει η δημόσια προσφορά της ΜΕΤΚΑ, καθώς οι προσφορές έχουν ήδη ξεπεράσει τα 300 εκατ. ευρώ, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε ακόμη μεγαλύτερη ζήτηση έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση έχει ήδη καλυφθεί περισσότερο από μία φορά, ενώ παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η τελική υπερκάλυψη θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τις δύο φορές, καθώς αύριο -τελευταία μέρα της διαδικασίας- αναμένεται να συνεχιστεί με ταχύτερο ρυθμό η υποβολή προσφορών.
Η εικόνα αυτή αποτυπώνει το έντονο ενδιαφέρον για την αυτόνομη χρηματιστηριακή παρουσία της κατασκευαστικής εταιρείας του ομίλου METLEN, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδύσεις σε μεγάλα έργα υποδομών, παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ βρίσκονται στο επίκεντρο.
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Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση έχει ήδη καλυφθεί περισσότερο από μία φορά, ενώ παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η τελική υπερκάλυψη θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τις δύο φορές, καθώς αύριο -τελευταία μέρα της διαδικασίας- αναμένεται να συνεχιστεί με ταχύτερο ρυθμό η υποβολή προσφορών.
Η εικόνα αυτή αποτυπώνει το έντονο ενδιαφέρον για την αυτόνομη χρηματιστηριακή παρουσία της κατασκευαστικής εταιρείας του ομίλου METLEN, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδύσεις σε μεγάλα έργα υποδομών, παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ βρίσκονται στο επίκεντρο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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