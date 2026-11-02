Ιστιοπλοΐα: Τρία μετάλλια για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό iQFOiL Youth και Juniors της Βάρκιζας

Στην κατηγορία των U19 η Δανάη Γιαννούλη κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, ενώ στα U15 η Ηλιάνα Παναγή ανέβηκε στο πιο ψηλό

σκαλί του βάθρου και η Βέγια Οικονόμου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο