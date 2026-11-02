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Ανδρέας Τεττέη: Πέτυχε το πιο γρήγορο γκολ σε ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ
Ανδρέας Τεττέη: Πέτυχε το πιο γρήγορο γκολ σε ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ
O Ανδρέας Τεττέη σκόραρε στο 34'' του αγώνα της Κυριακής
Ο Ανδρέας Τεττέη σημείωσε το πιο γρήγορο γκολ στην ιστορία των αναμετρήσεων ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ από την καθιέρωση της Α’ Εθνικής/ Stoiximan Super League. Ο επιθετικός των Πρασίνων στο 34ο δευτερόλεπτο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μπρινιόλι και μπήκε στην κορυφή της μικρής λίστας των τεσσάρων από τα 348 γκολ που έχουν καταγραφεί στο πρώτο λεπτό.
Δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα στις αναμετρήσεις και στις δύο έδρες έχουν σκοράρει εκτός από τον Τεττέη, ο Μάικ Γαλάκος (1981-82), ο Δημήτρης Σαραβάκος (1986-87) και ο Βασίλης Δημητριάδης (1992-92).
ΤΕΤΤΕΗ (Παναθηναϊκός), Παναθηναϊκός–ΑΕΚ 2-0, 1/11/2026
ΓΑΛΑΚΟΣ (Παναθηναϊκός), Παναθηναϊκός–ΑΕΚ 3-0, 27/9/1981
ΣΑΡΑΒΑΚΟΣ (Παναθηναϊκός), ΑΕΚ–Παναθηναϊκός 0-3, 3/5/1987
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (ΑΕΚ), ΑΕΚ–Παναθηναϊκός 3-1, 4/4/1993
Δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα στις αναμετρήσεις και στις δύο έδρες έχουν σκοράρει εκτός από τον Τεττέη, ο Μάικ Γαλάκος (1981-82), ο Δημήτρης Σαραβάκος (1986-87) και ο Βασίλης Δημητριάδης (1992-92).
ΤΕΤΤΕΗ (Παναθηναϊκός), Παναθηναϊκός–ΑΕΚ 2-0, 1/11/2026
ΓΑΛΑΚΟΣ (Παναθηναϊκός), Παναθηναϊκός–ΑΕΚ 3-0, 27/9/1981
ΣΑΡΑΒΑΚΟΣ (Παναθηναϊκός), ΑΕΚ–Παναθηναϊκός 0-3, 3/5/1987
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (ΑΕΚ), ΑΕΚ–Παναθηναϊκός 3-1, 4/4/1993
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