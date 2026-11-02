Η κινηματογραφική ζωή του Σταύρου Ξενίδη που παντρεύτηκε δύο φορές την ίδια γυναίκα

Ο αξέχαστος αστυνόμος Μπέκας, που έφυγε από τη ζωή στις 2 Νοεμβρίου του 2008, έγινε ηθοποιός κρυφά από τον πατέρα του, υπηρέτησε τέσσερα χρόνια στον στρατό και έζησε μια ιστορία αγάπης που ο ίδιος χαρακτήριζε «παραμύθι»

