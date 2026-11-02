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Πρώτη συνάντηση αύριο για το μπλοκ της αντιπολίτευσης στο Ισραήλ
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου Γκάντι Άιζενκοτ Ναφτάλι Μπένετ

Πρώτη συνάντηση αύριο για το μπλοκ της αντιπολίτευσης στο Ισραήλ

Ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ αναμένεται ευρέως να αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης σε όποιον λάβει τις περισσότερες προτάσεις

Πρώτη συνάντηση αύριο για το μπλοκ της αντιπολίτευσης στο Ισραήλ
Οι ηγέτες των κομμάτων που απαρτίζουν το κύριο μπλοκ της αντιπολίτευσης στο Ισραήλ θα συναντηθούν αύριο Τρίτη για να προσπαθήσουν να σχηματίσουν πλειοψηφία μετά τις βουλευτικές εκλογές της περασμένης εβδομάδας.

Η συνάντηση θα γίνει στις 11:30 σε ξενοδοχείο στη Χερτσλιγιά ώστε τα κόμματα «να συζητήσουν και να συντονίσουν τα επόμενα βήματα», ανακοίνωσε το Γιασάρ, το κόμμα του ηγέτη του μπλοκ, Γκάντι Άιζενκοτ.

Πρόκειται να λάβουν μέρος ο πρόεδρος του Γιασάρ, Γκάντι Άιζενκοτ, ο πρόεδρος του Yisrael Beytenu, Αβιγκντόρ Λίμπερμαν, ο πρόεδρος των Δημοκρατικών, Γιάιρ Γκολάν, ο πρόεδρος του B’Yachad, Ναφτάλι Μπένετ, όπως και ο δεύτερος στην ιεραρχία του κόμματος, Γιάιρ Λαπίντ. (Στη φωτογραφία σε συνάντησή τους πριν από τις εκλογές).

Ο Λίμπερμαν, ο Γκολάν και ο Μπένετ έχουν όλοι δηλώσει ότι τα κόμματά τους θα προτείνουν τον Άιζενκοτ ως τον επόμενο πρωθυπουργό.

Αυτή θα είναι η πρώτη τους συνάντηση μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, οι οποίες δεν έδωσαν πλειοψηφία ούτε στον συνασπισμό του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου ούτε στο στρατόπεδο της αντιπολίτευσης με επικεφαλής τον Άιζενκοτ.

Οι Times of Israel αναφέρουν ότι ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ αναμένεται ευρέως να αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης σε όποιον λάβει τις περισσότερες προτάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο να αξιοποιήσουν την κοινοβουλευτική τους πλειοψηφία για να αντικαταστήσουν τον βουλευτή του Λικούντ Αμίρ Οχάνα από τη θέση του προέδρου της Κνεσέτ με τον Λαπίντ, ακόμη και πριν ξεκινήσουν τις προσπάθειες για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Ο Λίμπερμαν δήλωσε ότι θα υποστηρίξει αυτή την κίνηση.

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