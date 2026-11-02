Oι οδηγίες της ΠΑΕ Ολυμπιακός προς τους φιλάθλους που θα βρεθούν στη Γαλλία για το ματς με την Ρεν

Ανακοίνωση εξέδωσε η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ με αφορμή την παρουσία των οπαδών της πειραϊκής ομάδας στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Ρεν για τη League Phase του Εuropa League