ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μήνυμα 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Θεσπρωτία, Κέρκυρα και Παξούς: «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Oι οδηγίες της ΠΑΕ Ολυμπιακός προς τους φιλάθλους που θα βρεθούν στη Γαλλία για το ματς με την Ρεν
SPORTS
Ολυμπιακός Ρεν Europa League Οδηγίες

Oι οδηγίες της ΠΑΕ Ολυμπιακός προς τους φιλάθλους που θα βρεθούν στη Γαλλία για το ματς με την Ρεν

Ανακοίνωση εξέδωσε η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ με αφορμή την παρουσία των οπαδών της πειραϊκής ομάδας στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Ρεν για τη League Phase του Εuropa League

Oι οδηγίες της ΠΑΕ Ολυμπιακός προς τους φιλάθλους που θα βρεθούν στη Γαλλία για το ματς με την Ρεν
Το απόγευμα της Τετάρτης (3/11, 17:30) ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ρεν στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν και τη στήριξη των φιλάθλων τους, αφού οι φίλοι του Ολυμπιακού θα βρεθούν στη Γαλλία. Ενόψει της παρουσίας τους στην γαλλική πόλη, η πειραϊκή ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση με τις σχετικές οδηγίες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:  «Κατόπιν οδηγιών από την Γαλλική αστυνομία, ενόψει του αγώνα με την Stade Rennais, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους μας για τα εξής:

Όσοι φίλαθλοί μας έχουν αγοράσει εισιτήριο των 22€ και έχουν παραλάβει voucher, θα πρέπει να το ανταλλάξουν με εισιτήριο του αγώνα στο παρακάτω σημείο στις 4/11 από τις 13:00 έως τις 15:30, (τοπική ώρα):

Βar La Piste on Mail François Mitterand

Από τις 15:00 (τοπική ώρα) οι φίλαθλοί μας θα μπορούν να ξεκινήσουν από το σημείο συνάντησης και με συνοδεία της Γαλλικής Αστυνομίας να οδηγηθούν πεζή προς το γήπεδο (περίπου 25 λεπτά απόσταση).

Όσοι φίλαθλοι προμηθεύτηκαν εισιτήρια των 75€, θα μπορούν να πάνε απευθείας στο γήπεδο, αλλά δεν θα πρέπει να φέρουν διακριτικά την ομάδας μας για την ασφάλειά τους.

Απαγορεύονται τα βεγγαλικά και η χρήση τους θα οδηγήσει σε σύλληψη.

Οι πληρωμές στο γήπεδο γίνονται μόνο με τη χρήση κάρτας.

Κλείσιμο
Οι τσάντες που επιτρέπονται είναι μεγέθους Α4».

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης