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Oι οδηγίες της ΠΑΕ Ολυμπιακός προς τους φιλάθλους που θα βρεθούν στη Γαλλία για το ματς με την Ρεν
Oι οδηγίες της ΠΑΕ Ολυμπιακός προς τους φιλάθλους που θα βρεθούν στη Γαλλία για το ματς με την Ρεν
Ανακοίνωση εξέδωσε η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ με αφορμή την παρουσία των οπαδών της πειραϊκής ομάδας στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Ρεν για τη League Phase του Εuropa League
Το απόγευμα της Τετάρτης (3/11, 17:30) ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ρεν στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.
Οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν και τη στήριξη των φιλάθλων τους, αφού οι φίλοι του Ολυμπιακού θα βρεθούν στη Γαλλία. Ενόψει της παρουσίας τους στην γαλλική πόλη, η πειραϊκή ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση με τις σχετικές οδηγίες.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Κατόπιν οδηγιών από την Γαλλική αστυνομία, ενόψει του αγώνα με την Stade Rennais, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους μας για τα εξής:
Όσοι φίλαθλοί μας έχουν αγοράσει εισιτήριο των 22€ και έχουν παραλάβει voucher, θα πρέπει να το ανταλλάξουν με εισιτήριο του αγώνα στο παρακάτω σημείο στις 4/11 από τις 13:00 έως τις 15:30, (τοπική ώρα):
Βar La Piste on Mail François Mitterand
Από τις 15:00 (τοπική ώρα) οι φίλαθλοί μας θα μπορούν να ξεκινήσουν από το σημείο συνάντησης και με συνοδεία της Γαλλικής Αστυνομίας να οδηγηθούν πεζή προς το γήπεδο (περίπου 25 λεπτά απόσταση).
Όσοι φίλαθλοι προμηθεύτηκαν εισιτήρια των 75€, θα μπορούν να πάνε απευθείας στο γήπεδο, αλλά δεν θα πρέπει να φέρουν διακριτικά την ομάδας μας για την ασφάλειά τους.
Απαγορεύονται τα βεγγαλικά και η χρήση τους θα οδηγήσει σε σύλληψη.
Οι πληρωμές στο γήπεδο γίνονται μόνο με τη χρήση κάρτας.
Οι τσάντες που επιτρέπονται είναι μεγέθους Α4».
Οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν και τη στήριξη των φιλάθλων τους, αφού οι φίλοι του Ολυμπιακού θα βρεθούν στη Γαλλία. Ενόψει της παρουσίας τους στην γαλλική πόλη, η πειραϊκή ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση με τις σχετικές οδηγίες.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Κατόπιν οδηγιών από την Γαλλική αστυνομία, ενόψει του αγώνα με την Stade Rennais, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους μας για τα εξής:
Όσοι φίλαθλοί μας έχουν αγοράσει εισιτήριο των 22€ και έχουν παραλάβει voucher, θα πρέπει να το ανταλλάξουν με εισιτήριο του αγώνα στο παρακάτω σημείο στις 4/11 από τις 13:00 έως τις 15:30, (τοπική ώρα):
Βar La Piste on Mail François Mitterand
Από τις 15:00 (τοπική ώρα) οι φίλαθλοί μας θα μπορούν να ξεκινήσουν από το σημείο συνάντησης και με συνοδεία της Γαλλικής Αστυνομίας να οδηγηθούν πεζή προς το γήπεδο (περίπου 25 λεπτά απόσταση).
Όσοι φίλαθλοι προμηθεύτηκαν εισιτήρια των 75€, θα μπορούν να πάνε απευθείας στο γήπεδο, αλλά δεν θα πρέπει να φέρουν διακριτικά την ομάδας μας για την ασφάλειά τους.
Απαγορεύονται τα βεγγαλικά και η χρήση τους θα οδηγήσει σε σύλληψη.
Οι πληρωμές στο γήπεδο γίνονται μόνο με τη χρήση κάρτας.
Οι τσάντες που επιτρέπονται είναι μεγέθους Α4».
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