Η σειρά Nature’s Promise, αποκλειστικά στα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνδυάζει ποιότητα, φυσικά συστατικά και πλούσια γεύση, με περισσότερες από 140 επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας.
Τζάκσον Μαρτίνες: Βγήκε από τη ναφθαλίνη μετά από έξι χρόνια και χάρισε τη νίκη στην αγαπημένη του Ιντεπεντιέντε Μεδεγίν
Σε ηλικία 40 ετών, ο άλλοτε επιθετικός των Ατλέτικο Μαδρίτης, Πόρτο αποφάσισε να επιστρέψει στην ενεργό δράση για λογαριασμό της ομάδας που του έδωσε την ευκαιρία να παίξει επαγγελματικό ποδόσφαιρο
Ξεπερνώντας τον πατέρα του
Το όνειρο του ήταν να ακολουθήσει τα χνάρια του πατέρα του... Ο Ορλάντο Μαρτίνες ήταν επιθετικός, αλλά κατάφερε να φτάσει μέχρι τη Β' Εθνική της Κολομβίας, μένοντας γνωστός κυρίως για τον πανηγυρισμό του στα γκολ που έκανε χορευτικές φιγούρες τσα τσα τσα.
Όλοι τον ήξερα ως «Cha Cha Cha» και το συγκεκριμένο παρατσούκλι χάθηκε με την απόσυρση του από την ενεργό δράση για να ακουστεί ξανά στα τέλη της πρώτης δεκαετίας του νέου αιώνα, όταν ένα ψηλόλιγνο παλικαράκι άρχισε να κάνει θραύση με τη φανέλα της Ιντεπεντιέντε Μεντεγίν.
Ο Ορλάντο, βλέποντας ότι ο γιος του Τζάκσον έχει το ταλέντο, μετακόμισε οικογενειακώς στο Μεντεγίν για να βοηθήσει τον κανακάρη του με την Ιντεπεντιέντε να τον παίρνεις στις ακαδημίες της και να του δίνει την ευκαιρία για να ξεδιπλώσει τις ποδοσφαιρικές αρετές του...
Για να ευχαριστήσει τον πατέρα του, ο Τζάκσον Μαρτίνες μετά από κάθε γκολ χόρευε τσα τσα τσα και όλοι τον αποκαλούσαν «Cha Cha Cha», ενώ δεν άλλαξε συνήθειες ούτε στο Μεξικό (Τσιάπας), ούτε στην Ευρώπη (Πόρτο, Ατλέτικο Μαδρίτης) ούτε φυσικά και στην Κίνα (Γκουανγκζου).
Ο Τζάκσον στα 34 του χρόνια ανακοίνωσε την απόσυρση του από το ποδόσφαιρο καθώς ο πόνος από τον λαβωμένο αστράγαλο του δεν του επέτρεπε ούτε καν να περπατήσει...
Στις 26 Οκτωβρίου 2016 τραυματίστηκε σοβαρά στον αστράγαλο, υποβλήθηκε σε επέμβαση και επί της ουσίας δεν μπόρεσε ποτέ να επανέλθει στο επίπεδο που ήταν...
Κι όσο κι αν προσπάθησε η καριέρα του είχε πάρει καθοδική πορεία με τον ίδιο να ανακοινώνει το τέλος με βαριά καρδιά.
Στα χρόνια που μεσολάβησαν ακολούθησε την άλλη του μεγάλη αγάπη, τη μουσική. Από μικρή ηλικία έγραφε και τραγουδούσε χριστιανικά τραγούδια, ενώ το 2018 κυκλοφόρησε το πρώτο του μουσικό άλμπουμ, με τίτλο No Temere.
Ωστόσο η φλόγα για το ποδόσφαιρο δεν είχε σβήσει μέσα του και αφού οι θεραπείες που έκανε στον αστράγαλο του τον βοήθησαν κυριολεκτικά και μεταφορικά να σταθεί στα πόδια του, έκρινε ότι είχε έρθει η στιγμή να εκπληρώσει την τελευταία του ποδοσφαιρική αποστολή.
Κι αφού συμμετείχε το καλοκαίρι σε δύο αγώνες με τους Legends της Πόρτο, σκοράροντας μάλιστα κι ένα εκπληκτικό γκολ κόντρα στη Μπενφίκα, πήρε τη μεγάλη απόφαση...
No es un video retro, realmente Jackson Martínez acaba de marcar este golazo en un partido de leyendas del Porto 😳🔥 https://t.co/5EvAbWqJCD— Tito Puccetti (@titopuccettic) July 26, 2026
Να πει το δικό του «ευχαριστώ» στην Ιντεπεντιέντε που τον εμπιστεύτηκε το μακρινό 2004 και του έδωσε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει το όνειρο του να γίνει ποδοσφαιριστής.
[🥹❤️💙] Jackson está en su casa. 🤩 https://t.co/ivE691BlEY— DIM (@DIM_Oficial) September 30, 2026
Ο Μαρτίνες έβαλε ξανά τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και το βράδυ της Κυριακής το «Ατανάσιο Γιραρδότ» πήρε φωτιά.
Jackson Martínez no jugaba un partido como jugador profesional desde el 26 de Julio de 2020… Apenas en 2026 jugó dos partidos de leyendas ya retiradas con el Porto Legends le hizo un doblete al SL Benfica Legends, y un empate ante el Casa Pía Legends donde no anotaría… 6 años y gracias al Deportivo Independiente Medellín vuelve al profesionalismo… https://t.co/DLc9qgpEXA— DlaRans (@DlaRans_) November 2, 2026
Στην αναμέτρηση με την Αλιάνζα για την 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος Κολομβίας, με το σκορ στο 1-1 ο Μαρτίνες ήρθε από τον πάγκο στο 56ο λεπτό του αγώνα και στο 87' διαμόρφωσε το τελικό 2-1 υπέρ της ομάδας του...
⚽🔴🔵 ¡APARECIÓ EL ‘CHA CHA CHA’! Jackson Martínez cazó el rebote y mandó el balón al fondo de la red para darle la ventaja al Medellín frente a Alianza Valledupar. ¡Regreso soñado! 🔥👏 #LALIGAxWIN https://t.co/qquUUhm4K5— Win Sports (@WinSportsTV) November 2, 2026
Αυτό ήταν το πρώτο του γκολ μετά την επιστροφή και μετά από έξι χρόνια... συνταξιοδότησης και το πρώτο μετά από εκείνο που είχε σημειώσει το 2020 ως ποδοσφαιριστής της Πορτιμονένσε κόντρα στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας.
Ένα γκολ χρυσάφι που επιτρέπει στην ομάδα να ελπίζει σε πρόκριση στα πλει οφ και έδωσε τέλος στο αρνητικό σερί των τεσσάρων ητών.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr