Τζάκσον Μαρτίνες: Βγήκε από τη ναφθαλίνη μετά από έξι χρόνια και χάρισε τη νίκη στην αγαπημένη του Ιντεπεντιέντε Μεδεγίν

[🥹❤️💙] Jackson está en su casa. 🤩 https://t.co/ivE691BlEY — DIM (@DIM_Oficial) September 30, 2026

Jackson Martínez no jugaba un partido como jugador profesional desde el 26 de Julio de 2020… Apenas en 2026 jugó dos partidos de leyendas ya retiradas con el Porto Legends le hizo un doblete al SL Benfica Legends, y un empate ante el Casa Pía Legends donde no anotaría… 6 años y gracias al Deportivo Independiente Medellín vuelve al profesionalismo… https://t.co/DLc9qgpEXA — DlaRans (@DlaRans_) November 2, 2026

⚽🔴🔵 ¡APARECIÓ EL ‘CHA CHA CHA’! Jackson Martínez cazó el rebote y mandó el balón al fondo de la red para darle la ventaja al Medellín frente a Alianza Valledupar. ¡Regreso soñado! 🔥👏 #LALIGAxWIN https://t.co/qquUUhm4K5 — Win Sports (@WinSportsTV) November 2, 2026

Να πει το δικό του «ευχαριστώ» στην Ιντεπεντιέντε που τον εμπιστεύτηκε το μακρινό 2004 και του έδωσε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει το όνειρο του να γίνει ποδοσφαιριστής.Ο Μαρτίνες έβαλε ξανά τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και το βράδυ της Κυριακής το «Ατανάσιο Γιραρδότ» πήρε φωτιά.Στην αναμέτρηση με την Αλιάνζα για την 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος Κολομβίας, με το σκορ στο 1-1 ο Μαρτίνες ήρθε από τον πάγκο στο 56ο λεπτό του αγώνα και στο 87' διαμόρφωσε το τελικό 2-1 υπέρ της ομάδας του...Αυτό ήταν το πρώτο του γκολ μετά την επιστροφή και μετά από έξι χρόνια... συνταξιοδότησης και το πρώτο μετά από εκείνο που είχε σημειώσει το 2020 ως ποδοσφαιριστής της Πορτιμονένσε κόντρα στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας.Ένα γκολ χρυσάφι που επιτρέπει στην ομάδα να ελπίζει σε πρόκριση στα πλει οφ και έδωσε τέλος στο αρνητικό σερί των τεσσάρων ητών.