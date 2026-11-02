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Τρινκιέρι: «Κόντρα στην Ρόμα θα πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό στην άμυνα»
Τρινκιέρι: «Κόντρα στην Ρόμα θα πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό στην άμυνα»
Ο προπονητής του ΠΑΟΚ σχολίασε την ερχόμενη εντός έδρας αναμέτρηση με αντίπαλο την Ρόμα για το ΕuroCup - Ταϊρί: «Διαθέτουμε ποιότητα»
Για την έκτη αγωνιστική του ΕuroCup o ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την Ρόμα το βράδυ της Τρίτης (3/11, 20:00). Ενόψει του αγώνα ο προπονητής των «ασπρόμαυρων», Αντρέα Τρινκιέρι, αναφέρθηκε στην προσεχή αντίπαλο της ομάδας του.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
Για την αναμέτρηση με τη Ρόμα: «Είχαμε αρκετό χρόνο για να προετοιμάσουμε ακόμη ένα παιχνίδι στη σειρά. Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα γεμάτη ταλέντο. Μιλάμε για πραγματική ποιότητα, για ταλέντο επιπέδου NBA. Ο Μάνιον, ο Ολίνικ και πολλοί ακόμη παίκτες μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην άμυνά μας. Έχουν δημιουργήσει μια πάρα πολύ καλή επιθετική ομάδα.
Αυτό σημαίνει ότι η άμυνά μας θα πρέπει να δώσει τον καλύτερό της εαυτό για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι. Επιστρέφουμε στην έδρα μας μετά την ήττα από την Μπαχτσεσεχίρ και φυσικά θέλουμε να αγωνιστούμε ξανά μπροστά στους φιλάθλους μας και να πραγματοποιήσουμε την καλύτερη δυνατή εμφάνιση».
Για την αγωνιστική βελτίωση του ΠΑΟΚ: «Αυτό που θέλω είναι σε κάθε παιχνίδι να είμαστε λίγο καλύτεροι. Να βελτιώνουμε κάθε φορά ορισμένα στοιχεία του παιχνιδιού μας, τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο διαβάζουμε τις καταστάσεις.
Βλέπω αυτή τη βελτίωση. Σε ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, όπως αυτό του Σαββάτου, όπου ο αντίπαλος σε ανάγκασε να παίξεις ένα συγκεκριμένο είδος μπάσκετ, καταφέραμε να ανταποκριθούμε και να το κάνουμε καλά.
Σε κάθε παιχνίδι πρέπει να αποκτούμε περισσότερη αυτοπεποίθηση, να καταλαβαίνουμε καλύτερα τους παίκτες μας και εκείνοι να γνωρίζονται περισσότερο μεταξύ τους. Να ξέρουν πώς να συνεργάζονται, ποιος θέλει την μπάλα σε συγκεκριμένο σημείο του γηπέδου, ποιος χρειάζεται διαφορετικού είδους βοήθεια. Όλα αυτά είναι πράγματα πάνω στα οποία δουλεύουμε, αλλά απαιτούν χρόνο».
Για την αμυντική εικόνα της ομάδας: «Έχω πάρα πολλά πράγματα να διορθώσω. Κανένας από αυτούς τους παίκτες δεν είχε αγωνιστεί μαζί με τους υπόλοιπους, ούτε εγώ είχα προπονήσει κάποιον από αυτούς στο παρελθόν. Δεν γνωρίζονται μεταξύ τους.
Δοκιμάζεις κάτι, η ομάδα ανταποκρίνεται, αλλά στη συνέχεια διαπιστώνεις ότι έχεις παραμελήσει κάποια άλλα στοιχεία ή ότι δεν έχεις δώσει την απαραίτητη προσοχή σε ορισμένες λεπτομέρειες.
Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε για να αποκτήσουμε μια σταθερή και συνεπή αμυντική λειτουργία. Πιστεύω ότι πλησιάζουμε σε αυτό το επίπεδο, αλλά γνωρίζω επίσης ότι η αμυντική εμφάνιση που πραγματοποιήσαμε το Σάββατο δεν θα είναι αρκετή αύριο.
Η Ρόμα είναι γεμάτη ταλέντο. Μπορεί να σκοράρει 120 πόντους. Έχει πολλούς παίκτες, όπως ο Στίβενσον, ο Στράουτινς, ο Σιμόνοβιτς, ο Κόρεϊ Ντέιβις και ο Ουότσον. Πραγματικά, ο καθένας από αυτούς μπορεί να πετύχει 20 πόντους».
Ταϊρί: «Πρέπει να περιορίσουμε τα λάθη μας»
Από πλευράς παικτών παραχώρησε δηλώσεις ο Μπριν Ταϊρί, ο οποίος τόνισε πως οι «ασπρόμαυροι» θα πρέπει να περιορίσουν τα λάθη τους. Επίσης υποστήριξε πως ο ΠΑΟΚ έχει την ποιότητα να αντιδρά απέναντι σε κάθε πλάνο της αντίπαλης ομάδας.
Αναλυτικά όσα είπε:
Για την αναμέτρηση με τη Ρόμα: «Είναι ακόμη ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Πρέπει να ελέγξουμε το παιχνίδι τους στον αιφνιδιασμό, τόσο μετά από εύστοχα όσο και μετά από άστοχα σουτ, και να περιορίσουμε τα λάθη μας, ώστε να μην τους επιτρέψουμε να τρέξουν και να εκτελέσουν τρίποντα όπως θέλουν. Όπως είπα, διαθέτουν μεγάλη επιθετική ποιότητα, οπότε πρέπει να προσπαθήσουμε να τους περιορίσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Παράλληλα, όμως, πρέπει να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι, με ρυθμό και δημιουργία».
Για την αγωνιστική ταυτότητα του ΠΑΟΚ και την αποτελεσματικότητα στην άμυνα: «Νομίζω ότι είναι ακόμη νωρίς. Εξακολουθούμε να εξελισσόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι κάθε μέρα. Όπως είπατε, είναι πολύ θετικό να βλέπουμε ότι μπορούμε να κερδίζουμε παιχνίδια μέσα από την άμυνά μας και όχι μόνο επειδή είμαστε εξαιρετικοί επιθετικά, καθώς έχουμε το ταλέντο να είμαστε μια τέτοια ομάδα.
Όσο προχωρά η σεζόν, πιστεύω ότι θα βελτιωνόμαστε, όπως θα βελτιώνεται και η άμυνά μας, καθώς θα προσθέτουμε νέα συστήματα και θα αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις. Βρισκόμαστε μόλις στις αρχές Νοεμβρίου, οπότε έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης».
Για το αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να προσαρμόζεται σε διαφορετικά στυλ παιχνιδιού: «Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, πρώτα απ' όλα, στο πλάνο που μας παρουσιάζει ο προπονητής για κάθε παιχνίδι, αλλά και στους συμπαίκτες μου. Πιστεύω ότι διαθέτουμε την επιθετική ποιότητα και την ικανότητα να αντιδρούμε σε όσα διαφορετικά προσπαθούν να κάνουν οι αντίπαλοί μας και να βρίσκουμε τρόπους να τους σταματήσουμε. Κάθε παιχνίδι θα είναι διαφορετικό, αλλά ξέρω ότι θα είμαστε προετοιμασμένοι, θα δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό και θα προσπαθούμε να παίρνουμε τη νίκη».
Για το εντυπωσιακό κάρφωμά του απέναντι στον Ηρακλή: «Είδα έναν ανοιχτό διάδρομο προς το καλάθι και ήταν μια ευκαιρία να τελειώσω τη φάση. Όπως γνωρίζει αρκετός κόσμος, είμαι αρκετά αθλητικός παίκτης, οπότε ξέρω ότι ήταν έκπληξη για όλους! Αλλά αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού μου και κάτι που μπορώ να κάνω».
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
Για την αναμέτρηση με τη Ρόμα: «Είχαμε αρκετό χρόνο για να προετοιμάσουμε ακόμη ένα παιχνίδι στη σειρά. Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα γεμάτη ταλέντο. Μιλάμε για πραγματική ποιότητα, για ταλέντο επιπέδου NBA. Ο Μάνιον, ο Ολίνικ και πολλοί ακόμη παίκτες μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην άμυνά μας. Έχουν δημιουργήσει μια πάρα πολύ καλή επιθετική ομάδα.
Αυτό σημαίνει ότι η άμυνά μας θα πρέπει να δώσει τον καλύτερό της εαυτό για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι. Επιστρέφουμε στην έδρα μας μετά την ήττα από την Μπαχτσεσεχίρ και φυσικά θέλουμε να αγωνιστούμε ξανά μπροστά στους φιλάθλους μας και να πραγματοποιήσουμε την καλύτερη δυνατή εμφάνιση».
Για την αγωνιστική βελτίωση του ΠΑΟΚ: «Αυτό που θέλω είναι σε κάθε παιχνίδι να είμαστε λίγο καλύτεροι. Να βελτιώνουμε κάθε φορά ορισμένα στοιχεία του παιχνιδιού μας, τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο διαβάζουμε τις καταστάσεις.
Βλέπω αυτή τη βελτίωση. Σε ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, όπως αυτό του Σαββάτου, όπου ο αντίπαλος σε ανάγκασε να παίξεις ένα συγκεκριμένο είδος μπάσκετ, καταφέραμε να ανταποκριθούμε και να το κάνουμε καλά.
Σε κάθε παιχνίδι πρέπει να αποκτούμε περισσότερη αυτοπεποίθηση, να καταλαβαίνουμε καλύτερα τους παίκτες μας και εκείνοι να γνωρίζονται περισσότερο μεταξύ τους. Να ξέρουν πώς να συνεργάζονται, ποιος θέλει την μπάλα σε συγκεκριμένο σημείο του γηπέδου, ποιος χρειάζεται διαφορετικού είδους βοήθεια. Όλα αυτά είναι πράγματα πάνω στα οποία δουλεύουμε, αλλά απαιτούν χρόνο».
Για την αμυντική εικόνα της ομάδας: «Έχω πάρα πολλά πράγματα να διορθώσω. Κανένας από αυτούς τους παίκτες δεν είχε αγωνιστεί μαζί με τους υπόλοιπους, ούτε εγώ είχα προπονήσει κάποιον από αυτούς στο παρελθόν. Δεν γνωρίζονται μεταξύ τους.
Δοκιμάζεις κάτι, η ομάδα ανταποκρίνεται, αλλά στη συνέχεια διαπιστώνεις ότι έχεις παραμελήσει κάποια άλλα στοιχεία ή ότι δεν έχεις δώσει την απαραίτητη προσοχή σε ορισμένες λεπτομέρειες.
Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε για να αποκτήσουμε μια σταθερή και συνεπή αμυντική λειτουργία. Πιστεύω ότι πλησιάζουμε σε αυτό το επίπεδο, αλλά γνωρίζω επίσης ότι η αμυντική εμφάνιση που πραγματοποιήσαμε το Σάββατο δεν θα είναι αρκετή αύριο.
Η Ρόμα είναι γεμάτη ταλέντο. Μπορεί να σκοράρει 120 πόντους. Έχει πολλούς παίκτες, όπως ο Στίβενσον, ο Στράουτινς, ο Σιμόνοβιτς, ο Κόρεϊ Ντέιβις και ο Ουότσον. Πραγματικά, ο καθένας από αυτούς μπορεί να πετύχει 20 πόντους».
Ταϊρί: «Πρέπει να περιορίσουμε τα λάθη μας»
Από πλευράς παικτών παραχώρησε δηλώσεις ο Μπριν Ταϊρί, ο οποίος τόνισε πως οι «ασπρόμαυροι» θα πρέπει να περιορίσουν τα λάθη τους. Επίσης υποστήριξε πως ο ΠΑΟΚ έχει την ποιότητα να αντιδρά απέναντι σε κάθε πλάνο της αντίπαλης ομάδας.
Αναλυτικά όσα είπε:
Για την αναμέτρηση με τη Ρόμα: «Είναι ακόμη ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Πρέπει να ελέγξουμε το παιχνίδι τους στον αιφνιδιασμό, τόσο μετά από εύστοχα όσο και μετά από άστοχα σουτ, και να περιορίσουμε τα λάθη μας, ώστε να μην τους επιτρέψουμε να τρέξουν και να εκτελέσουν τρίποντα όπως θέλουν. Όπως είπα, διαθέτουν μεγάλη επιθετική ποιότητα, οπότε πρέπει να προσπαθήσουμε να τους περιορίσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Παράλληλα, όμως, πρέπει να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι, με ρυθμό και δημιουργία».
Για την αγωνιστική ταυτότητα του ΠΑΟΚ και την αποτελεσματικότητα στην άμυνα: «Νομίζω ότι είναι ακόμη νωρίς. Εξακολουθούμε να εξελισσόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι κάθε μέρα. Όπως είπατε, είναι πολύ θετικό να βλέπουμε ότι μπορούμε να κερδίζουμε παιχνίδια μέσα από την άμυνά μας και όχι μόνο επειδή είμαστε εξαιρετικοί επιθετικά, καθώς έχουμε το ταλέντο να είμαστε μια τέτοια ομάδα.
Όσο προχωρά η σεζόν, πιστεύω ότι θα βελτιωνόμαστε, όπως θα βελτιώνεται και η άμυνά μας, καθώς θα προσθέτουμε νέα συστήματα και θα αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις. Βρισκόμαστε μόλις στις αρχές Νοεμβρίου, οπότε έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης».
Για το αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να προσαρμόζεται σε διαφορετικά στυλ παιχνιδιού: «Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, πρώτα απ' όλα, στο πλάνο που μας παρουσιάζει ο προπονητής για κάθε παιχνίδι, αλλά και στους συμπαίκτες μου. Πιστεύω ότι διαθέτουμε την επιθετική ποιότητα και την ικανότητα να αντιδρούμε σε όσα διαφορετικά προσπαθούν να κάνουν οι αντίπαλοί μας και να βρίσκουμε τρόπους να τους σταματήσουμε. Κάθε παιχνίδι θα είναι διαφορετικό, αλλά ξέρω ότι θα είμαστε προετοιμασμένοι, θα δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό και θα προσπαθούμε να παίρνουμε τη νίκη».
Για το εντυπωσιακό κάρφωμά του απέναντι στον Ηρακλή: «Είδα έναν ανοιχτό διάδρομο προς το καλάθι και ήταν μια ευκαιρία να τελειώσω τη φάση. Όπως γνωρίζει αρκετός κόσμος, είμαι αρκετά αθλητικός παίκτης, οπότε ξέρω ότι ήταν έκπληξη για όλους! Αλλά αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού μου και κάτι που μπορώ να κάνω».
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