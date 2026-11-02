Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν πέρασε ούτε ένα ευρώ στα funds από τις τράπεζες, να τελειώνει αυτή η πλάκα, λέει τώρα ο Τσίπρας

Η κυβέρνηση παίζει παιχνίδι με τον καταδικασμένο εγκληματία Κασιδιάρη

Στον απόηχο, επιπλέον, της αντικατάστασης του Άρθρου 23, επισήμανε ο κ. Τσίπρας ότι «ήρθε προχθές, το άρθρο 23 και να δείτε την κοροϊδία αυτής της κυβέρνησης, και να πούμε και το γεγονός ότι το πρόγραμμα Ηρακλής προέβλεπε ένα πολύ υψηλό ποσό εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, πάνω από 8 δισεκατομμύρια ευρώ γι αυτά τα κόκκινα δάνεια. Εγγυήσεις μόνο για τα funds και τους servicers ξέρει να κάνει αυτή η κυβέρνηση, όχι για τους ανθρώπους οι οποίοι χάνουν τα χωράφια τους, χάνουν το βιος τους, χάνουν το εισόδημά τους. Έρχεται λοιπόν χθες και κοροϊδεύει τον κόσμο ο κ. Πιερρακάκης και η κυβέρνηση, λέγοντας ότι θα διευκολύνει τους δανειολήπτες μέσα από το άρθρο 23, το άρθρο 23 που έδινε τη δυνατότητα να προχωράνε όχι μόνο σε πλειστηριασμούς, σε διαδικασίες πλειστηριασμού, χωρίς να υπάρχει πρωτίστως καμία δικαστική απόφαση, άρα ουσιαστικά λύνει τα χέρια».Ακόμη διερωτήθηκε: «Θυμάστε, ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η πλειοψηφία τους, θέματα πλειστηριασμών αναδείκνυαν μέχρι το 2019, από το 2019 και μετά ξεχάστηκε ότι υπάρχουν πλειστηριασμοί. Κι όμως, μόνο το 2025 και φέτος το 26 έχουν διπλασιαστεί. Μόνο το 2025 έγιναν πέντε φορές περισσότεροι πλειστηριασμοί ακινήτων στη χώρα μας απ ό, τι όλη την πενταετία 2015-2019. Ποιος μιλάει για αυτούς τους πλειστηριασμούς; Ποιος μιλάει για τους ανθρώπους που χάνουν τα σπίτια τους για να πάνε στα funds».«Άρα λοιπόν εδώ είναι φανερό για ποιον δουλεύει αυτή η κυβέρνηση, ο κύριος Πιερρακάκης και ο κύριος Μητσοτάκης. Απέσυραν το άρθρο 23. Μας είπαν ποιος τους υπαγόρευσε να το νομοθετήσουν να το φέρουν στη Βουλή; Για λογαριασμό ποιανού δουλεύουν; Ποια συμφέροντα εξυπηρετούν; Αυτές είναι απαντήσεις που ο ελληνικός λαός πρέπει να τις γνωρίζει. Και εν τοιαύτη περιπτώσει να γνωρίζει ότι αν προχθές πετύχαμε μια νίκη του κινήματος αλληλεγγύης, το οποίο έχει να κάνει πιστεύω και με την αντίδραση των Δικηγορικών Συλλόγων, κυρίως όμως με την αντίδραση των πολιτών, σε μία περίπτωση εντός εισαγωγικών «Ελληνίδας Μαρικάρμεν» θα πω, μιας ηλικιωμένης γυναίκας 92 ετών στη Θεσσαλονίκη, που πήγαν να της πάρουν το σπίτι. Αν λοιπόν ανέκρουσε πρύμναν η κυβέρνηση στο άρθρο 23, κυρίως επειδή έρχονται εκλογές και το πολιτικό κόστος είναι κάτι που τους τρομάζει, ποιος μας διαβεβαιώνει ότι το ίδιο θα συμβεί αν αυτή η κυβέρνηση πάρει το πράσινο φως για μια τρίτη τετραετία; Οφείλει λοιπόν ο μέσος πολίτης που μας παρακολουθεί, ανεξάρτητα επαναλαμβάνω, αν είναι δεξιός, αριστερός ή κεντρώος, να καταλάβει ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι η πηγή μιας πολιτικής, είναι μάλλον ο αρχιτέκτονας μιας πολιτικής που τα δίνει όλα σε λίγους και ισχυρούς και τα παίρνει όλα από τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία», κατέληξε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ.Ερωτηθείς ακόμη για την συγκέντρωση με ομιλητή τον Ηλία Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη, παρατήρησε: «Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, διότι πρώτα απ' όλα οι πολιτικές της κοινωνικής αναλγησίας είναι αυτές που επωάζουν το αυγό του φιδιού. Και μάλιστα κάποιοι επιχειρούν να μας παρουσιάσουν σήμερα τους εγκληματίες ως εναλλακτική λύση, ως mainstream πολιτική πρόταση και τους κανονικοποιούν και τους ξεπλένουν τους εγκληματίες».«Και αντιλαμβάνεστε ότι εδώ η ευθύνη όλων μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και όταν λέω όλων μας, εννοώ όλων μας, πρωτίστως της κυβέρνησης, η οποία θα το πω ευθέως, παίζει ένα παιχνίδι με τον καταδικασμένο εγκληματία Κασιδιάρη. Και παίζει ένα παιχνίδι, διότι κακά τα ψέματα, θέλω να μιλήσω έξω από τα δόντια, ο Κασιδιάρης ήταν αυτός ο οποίος υποστήριξε τους Σπαρτιάτες στην προηγούμενη Βουλή. Το λέω σωστά;» διερωτήθηκε ο κ. Τσίπρας. Όπως ο ίδιος τόνισε, «οι Σπαρτιάτες, η μισή κοινοβουλευτική του ομάδα ψήφισε όλα τα κορυφαία νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Στήριξε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή. Ψηφίσανε τον προϋπολογισμό, ψηφίσανε το 13ωρο στις εργασιακές σχέσεις, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, συνεταίροι τους ήτανε. Και τώρα, ενώ όλοι γνωρίζουν ότι ένα παρόμοιο κόμμα με τον Κασιδιάρη στην ηγετική του ομάδα δεν δικαιούται να κατέλθει στις εκλογές διότι αυτός είναι ο νόμος».«Παρόλα αυτά το παρουσιάζουν ως κόμμα το οποίο υφίσταται. Και εδώ υπάρχει ευθύνη και στα μέσα ενημέρωσης για την υπερβολική προβολή και στις δημοσκοπικές εταιρείες. Διότι αυτό παραπλανεί την κοινή γνώμη όταν καταγράφεται ένα κόμμα το οποίο δεν δικαιούται να υπάρχει και καταγράφεται με ένα ποσοστό έναντι όλων των υπολοίπων. Άρα λοιπόν, ουσιαστικά παραπλανείται η κοινή γνώμη και εργαλειοποιείται η παρουσία του. Και βεβαίως να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και όλες οι προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις και όλοι οι πολίτες. Δεν έχουμε το δικαίωμα να εφησυχάζουμε απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Διότι εδώ δεν πρόκειται για ένα πολιτικό κόμμα», συνέχισε ο Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας πως «εδώ πρόκειται για αυτούς οι οποίοι θέλουν να ξαναγράψουν την ιστορία που στον τόπο μας γράφτηκε με αίμα, διότι οι πατριώτες ήταν αυτοί οι οποίοι στέκονταν απέναντι στους ναζί στον τοίχο της Καισαριανής και έδιναν τη ζωή τους για την πατρίδα, όχι αυτοί που ήταν με τις κουκούλες και κατέδιδαν τους συμπατριώτες τους».«Η σημερινή λοιπόν απόπειρα, προσπάθεια να ξαναβγεί από το καβούκι της η ακροδεξιά και ο φασισμός, όχι απλά η ακροδεξιά ας μη μιλάμε για ακροδεξιά, εδώ, μιλάμε για φασίστες. Ο φασισμός λοιπόν πρέπει να ξαναμπεί βαθιά μέσα στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. Και είναι ευθύνη όλων μας και πρωτίστως της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης να αποτελέσει ένα δημοκρατικό ανάχωμα στην αναβίωση του ναζισμού και του φασισμού στον τόπο μας», όπως είπε.