Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας μεταξύ των συλληφθέντων στην Πολεοδομία Κατερίνης, υπάλληλοι έπαιρναν χρήματα για να «σπρώξουν» φακέλους για άδειες
Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας μεταξύ των συλληφθέντων στην Πολεοδομία Κατερίνης, υπάλληλοι έπαιρναν χρήματα για να «σπρώξουν» φακέλους για άδειες
Τουλάχιστον 11 συλλήψεις μέχρι στιγμής - «Αδιαπραγμάτευτη η διαφάνεια» λέει ο Δήμος
Ο προϊστάμενος της Πολεοδομίας Κατερίνης βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των 11 προσώπων που συνελήφθησαν έπειτα από έφοδο των «Αδιάφθορων» της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο έρευνας για τη δράση φερόμενου κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στην υπηρεσία.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρονται να περιλαμβάνονται επίσης υπάλληλοι της Πολεοδομίας και ιδιώτες μηχανικοί, ενώ οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στελέχη της υπηρεσίας φέρονται να εισέπρατταν χρήματα για να «σπρώξουν» φακέλους για οικοδομικές άδειες.
Την υπόθεση χειρίζεται η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., η οποία εξετάζει τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί για τη διακρίβωση ενδεχόμενων παράνομων ενεργειών και τον ρόλο των εμπλεκομένων.
«Ο Δήμος Κατερίνης ενημερώθηκε για τη διενέργεια έρευνας από τις αρμόδιες αρχές σε υποθέσεις της Υπηρεσίας Δόμησης. Η Δημοτική Αρχή στο πλαίσιο διευκόλυνσης της έρευνας έχει δώσει εντολή να διατεθεί κάθε στοιχείο που θα ζητηθεί», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.
Παράλληλα, η δημοτική αρχή ξεκαθαρίζει ότι η διαφάνεια αποτελεί βασική προτεραιότητα, ενώ διαβεβαιώνει ότι η λειτουργία της υπηρεσίας δεν έχει διακοπεί.
«Η διαφάνεια στις πολεοδομικές διαδικασίες είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτη. Η Υπηρεσία Δόμησης συνεχίζει απρόσκοπτα την εξυπηρέτηση των πολιτών», καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρονται να περιλαμβάνονται επίσης υπάλληλοι της Πολεοδομίας και ιδιώτες μηχανικοί, ενώ οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στελέχη της υπηρεσίας φέρονται να εισέπρατταν χρήματα για να «σπρώξουν» φακέλους για οικοδομικές άδειες.
Την υπόθεση χειρίζεται η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., η οποία εξετάζει τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί για τη διακρίβωση ενδεχόμενων παράνομων ενεργειών και τον ρόλο των εμπλεκομένων.
Δήμος Κατερίνης: «Αδιαπραγμάτευτη η διαφάνεια στις πολεοδομικές διαδικασίες»Την ίδια ώρα, με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Κατερίνης γνωστοποίησε ότι έχει ενημερωθεί για την έρευνα και ότι έχει ήδη δοθεί εντολή να παρασχεθεί κάθε στοιχείο που θα ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές.
«Ο Δήμος Κατερίνης ενημερώθηκε για τη διενέργεια έρευνας από τις αρμόδιες αρχές σε υποθέσεις της Υπηρεσίας Δόμησης. Η Δημοτική Αρχή στο πλαίσιο διευκόλυνσης της έρευνας έχει δώσει εντολή να διατεθεί κάθε στοιχείο που θα ζητηθεί», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.
Παράλληλα, η δημοτική αρχή ξεκαθαρίζει ότι η διαφάνεια αποτελεί βασική προτεραιότητα, ενώ διαβεβαιώνει ότι η λειτουργία της υπηρεσίας δεν έχει διακοπεί.
«Η διαφάνεια στις πολεοδομικές διαδικασίες είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτη. Η Υπηρεσία Δόμησης συνεχίζει απρόσκοπτα την εξυπηρέτηση των πολιτών», καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα