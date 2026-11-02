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Αποθέωσε τον Αντίνο ο Παναθηναϊκός: Ο γρηγορότερος άνθρωπος στον κόσμο
SPORTS
Σαντίνο Αντίνο Παναθηναϊκός Super League 1 ΑΕΚ

Αποθέωσε τον Αντίνο ο Παναθηναϊκός: Ο γρηγορότερος άνθρωπος στον κόσμο

Ο Σαντίνο Αντίνο ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με την ΑΕΚ

Αποθέωσε τον Αντίνο ο Παναθηναϊκός: Ο γρηγορότερος άνθρωπος στον κόσμο
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Όλη η Ελλάδα από το βράδυ της Κυριακής μιλάει για τον Σαντίνο Αντίνο. 

Ο Αργεντινός άσος ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στο οποίο πέτυχε και το 2ο γκολ. 

Μια ημέρα μετά από το σπουδαίο παιχνίδι η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έφτιαξε ένα φοβερό εικαστικό για τον Αντίνο και το ανέβασε στα social media γράφοντας:

«Το όνομά μου είναι Σαντίνο Αντίνο. Και είμαι ο γρηγορότερος άνθρωπος στον κόσμο».
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