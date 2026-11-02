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Αποθέωσε τον Αντίνο ο Παναθηναϊκός: Ο γρηγορότερος άνθρωπος στον κόσμο
Αποθέωσε τον Αντίνο ο Παναθηναϊκός: Ο γρηγορότερος άνθρωπος στον κόσμο
Ο Σαντίνο Αντίνο ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με την ΑΕΚ
Όλη η Ελλάδα από το βράδυ της Κυριακής μιλάει για τον Σαντίνο Αντίνο.
Ο Αργεντινός άσος ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στο οποίο πέτυχε και το 2ο γκολ.
Μια ημέρα μετά από το σπουδαίο παιχνίδι η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έφτιαξε ένα φοβερό εικαστικό για τον Αντίνο και το ανέβασε στα social media γράφοντας:
«Το όνομά μου είναι Σαντίνο Αντίνο. Και είμαι ο γρηγορότερος άνθρωπος στον κόσμο».
Ο Αργεντινός άσος ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στο οποίο πέτυχε και το 2ο γκολ.
Μια ημέρα μετά από το σπουδαίο παιχνίδι η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έφτιαξε ένα φοβερό εικαστικό για τον Αντίνο και το ανέβασε στα social media γράφοντας:
«Το όνομά μου είναι Σαντίνο Αντίνο. Και είμαι ο γρηγορότερος άνθρωπος στον κόσμο».
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