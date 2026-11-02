ΠΑΟΚ: Η πρώτη αντίδραση του Τάισον μετά την απόφαση να προπονείται με τη δεύτερη ομάδα
ΠΑΟΚ: Η πρώτη αντίδραση του Τάισον μετά την απόφαση να προπονείται με τη δεύτερη ομάδα
Το πρώτο του μήνυμα, μέσω των social media, έστειλε ο Βραζιλιάνος εξτρέμ έπειτα από την απόφαση του ΠΑΟΚ να τον υποβιβάσει στη δεύτερη ομάδα
Τη δική του θέση μετά την απόφαση να ενταχθεί στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ Β' έδωσε ο Τάισον, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ενότητας και συσπείρωσης ενόψει της δύσκολης συνέχειας για τον σύλλογο.
Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την απόφαση της διοίκησης του ΠΑΟΚ να ακολουθεί το πρόγραμμα της δεύτερης ομάδας, επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram.
Στο μήνυμά του, ο έμπειρος ποδοσφαιριστής ξεκαθάρισε πως θα συνεχίσει να δουλεύει με την ίδια αφοσίωση και νοοτροπία, ενώ χαρακτήρισε χαρά και πρόκληση την ευκαιρία να βρίσκεται δίπλα στους νεότερους ποδοσφαιριστές και να τους βοηθά.
Αναλυτικά όσα έγραψε ο Τάισον: «Καλησπέρα παιδιά. Γνωρίζετε ήδη τα νέα. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι θα συνεχίσω να προπονούμαι με την ίδια νοοτροπία και την ίδια αφοσίωση.
Είναι ταυτόχρονα χαρά και πρόκληση για μένα να βοηθώ και να στηρίζω τους νεότερους παίκτες. Άλλωστε, αυτή τη στιγμή το μόνο που έχει σημασία για τον ΠΑΟΚ είναι η ομάδα να επικεντρωθεί στο πολύ σημαντικό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι που μετράει τώρα».
Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την απόφαση της διοίκησης του ΠΑΟΚ να ακολουθεί το πρόγραμμα της δεύτερης ομάδας, επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram.
Στο μήνυμά του, ο έμπειρος ποδοσφαιριστής ξεκαθάρισε πως θα συνεχίσει να δουλεύει με την ίδια αφοσίωση και νοοτροπία, ενώ χαρακτήρισε χαρά και πρόκληση την ευκαιρία να βρίσκεται δίπλα στους νεότερους ποδοσφαιριστές και να τους βοηθά.
Αναλυτικά όσα έγραψε ο Τάισον: «Καλησπέρα παιδιά. Γνωρίζετε ήδη τα νέα. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι θα συνεχίσω να προπονούμαι με την ίδια νοοτροπία και την ίδια αφοσίωση.
Είναι ταυτόχρονα χαρά και πρόκληση για μένα να βοηθώ και να στηρίζω τους νεότερους παίκτες. Άλλωστε, αυτή τη στιγμή το μόνο που έχει σημασία για τον ΠΑΟΚ είναι η ομάδα να επικεντρωθεί στο πολύ σημαντικό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι που μετράει τώρα».
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