Ολυμπιακός: Το νέο μήνυμα του Ντόρσεϊ
SPORTS
Τάιλερ Ντόρσεϊ Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Το νέο μήνυμα του Ντόρσεϊ

Ο γκαρντ της ομάδας του Πειραιά έστειλε νέο μήνυμα, μέσω των social media, στη σκιά της τιμωρίας του, η οποία εκπνέει στις 15 Νοεμβρίου

Ολυμπιακός: Το νέο μήνυμα του Ντόρσεϊ
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Με ένα ακόμη αινιγματικό μήνυμα στα social media επανήλθε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, σε μια περίοδο κατά την οποία το μέλλον του στον Ολυμπιακό παραμένει αβέβαιο.

Ο 30χρονος γκαρντ, ο οποίος βρίσκεται εκτός αγωνιστικής δράσης με απόφαση των «ερυθρόλευκων» μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση γύρω από την παρουσία του στην ομάδα, προχώρησε σε νέα ανάρτηση.

«Γίνε αυτό που θέλει ο Θεός να είσαι, όχι αυτό που νομίζεις ότι οι άλλοι θέλουν να δουν», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του γκαρντ των Πειραιωτών.

Υπενθυμίζεται πως η αγωνιστική τιμωρία διάρκειας ενός μήνα που του έχει επιβληθεί από τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου.

Μέχρι τότε, το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του Ντόρσεϊ και στο αν θα υπάρξει σημείο επαφής ανάμεσα στις δύο πλευρές.
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