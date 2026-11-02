Τα email που οδήγησαν στο κύκλωμα πίσω από τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» και το πάρτι εκατομμυρίων του Φιρινίδη και των συνεργών του
Τα email που οδήγησαν στο κύκλωμα πίσω από τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» και το πάρτι εκατομμυρίων του Φιρινίδη και των συνεργών του
Δύο πανομοιότυπες καταγγελίες το 2024 και το 2025 κινητοποίησαν το ελληνικό FBI – Από τα 4,5 εκατ. ευρώ που συγκεντρώθηκαν για άρρωστα παιδιά, περισσότερα από 3,5 εκατ. φέρονται να εκταμιεύθηκαν από τον Φιρινίδη και τη σύντροφό του
Δύο μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ήταν αυτά που αποτέλεσαν την αφορμή για την έρευνα γύρω από τα έργα και τις ημέρες του Κωνσταντίνου Φιρινίδη και της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» που χρησιμοποιούσε ως «όχημα» προκειμένου να υφαρπάζει χρήματα που συγκεντρώνονταν από δωρεές και εράνους για παιδιά με βαριές αρρώστιες.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση, στις Αρχές έφθασαν δύο πανομοιότυπα email – ένα στις 19 Ιουλίου 2024 και ένα στις 13 Ιανουαρίου 2025.
Τα μηνύματα είχαν τίτλο «Διαφάνεια και Νομιμότητα Μ.Κ.Ο.-Παιδική Χαρά» και σε αυτά εκφράζονταν, μεταξύ άλλων, αμφιβολίες σχετικά με τη διαφάνεια του τρόπου λειτουργίας της ΜΚΟ και συγκεκριμένα της ιστοσελίδας (Παιδική Χαρά), όπου, σύμφωνα με την καταγγελία, αποτυπωνόταν έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τον εν λόγω οργανισμό, τους διευθυντές-διοίκηση, καθώς επίσης και για ένα μέλος του που στην ιστοσελίδα φέρει το όνομα προφίλ «Jessica Brown», για το οποίο αναφερόταν ότι δεν είναι αυθεντικό.
Επίσης, στα email εκφράζονταν ανησυχίες περί του ενδεχομένου ο ανωτέρω οργανισμός ή οι συνδεδεμένοι με αυτόν να εμπλέκονται σε δόλιες δραστηριότητες.
Πιο συγκεκριμένα, περιγράφονταν προβληματισμοί ότι ο σκοπός για τον οποίο έχει ιδρυθεί ο οργανισμός, δηλαδή η συγκέντρωση χρημάτων για τη βοήθεια βαριά αρρώστων παιδιών, να διαφέρει από τον πραγματικό λόγο σύστασής του και τα συγκεντρωθέντα χρήματα να μην έχουν την απαιτούμενη αιτιολόγηση και διαφάνεια.
Στο επίκεντρο τέθηκαν τα οικονομικά στοιχεία του Σωματείου και οι διαχειριστές του (ο Φιρινίδης και η σύντροφος του). Τα ευρήματα ήταν συγκλονιστικά.
Όπως διαπιστώθηκε, το σύνολο των πιστώσεων μόνο στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένων και των καταθέσεων μέσω «Paypal» αντιστοιχεί σε 4.533.227 ευρώ, κατανεμημένο ανά έτος ως εξής: 2018 δεν παρατηρούνται πιστώσεις 2019 πιστώνονται 350 ευρώ, το 2020 πιστώνονται 78.961 ευρώ, το 2021 πιστώνονται 559.500 ευρώ, το 2022 πιστώνονται 593.660 ευρώ, το 2023 πιστώνονται 941.083 ευρώ, το 2024 πιστώνονται 751.637 ευρώ, το 2025 πιστώνονται 900.504 ευρώ και έως 26-08-2026 πιστώνονται 707.520.
Πρόκειται για χρήματα που δόθηκαν από δωρητές για τη βοήθεια παιδιών που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας. Αντί όμως τα χρήματα αυτά να καταλήξουν εκεί που έπρεπε, το μεγαλύτερο μέρος αυτών (3.579.183 ευρώ) εκταμιεύθηκαν από τον Φιρινίδη και τη σύντροφό του και έγινα σουίτες και τσάντες.
Επιπλέον τους αποδόθηκαν ακόμη 52.000 ευρώ μετρητά μετά το κλείσιμο ενός εκ των λογαριασμών της ΜΚΟ και, μέχρι και σήμερα, τα χρήματα αυτά αγνοούνται καθώς δεν παρατηρήθηκε η οποιαδήποτε κατάθεση του ανωτέρω ή κάποιου παρεμφερούς ποσού σε κάποιον εκ των λοιπών λογαριασμών του σωματείου ή των ατομικών τους, από όπου συνάγεται ότι τα συγκεκριμένα χρήματα διατηρήθηκαν σε μετρητά.
Επιπλέον, κατά τα έτη 2019-2020 πραγματοποιήθηκε ανάληψη ύψους 10.997 ευρώ από τους Φιρινίδη και τον πρώην Ταμία της ΜΚΟ, όπως επίσης και ανάληψη χρηματικού ποσού ύψους 45.990 ευρώ από Α.Τ.Μ.
Πρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι τόσο χρηματικό ποσό ύψους 89.461,84 ευρώ που πιστώθηκε στους λογαριασμούς του σωματείου-Μ.Κ.Ο. όσο και ποσό ύψους 97.572 ευρώ που πιστώθηκε σε αυτούς μέσω «Paypal» για τους σκοπούς του σωματείου, μεταφέρθηκε μεταγενέστερα διατραπεζικά σε προσωπικούς λογαριασμούς του Φιρινίδη.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση, στις Αρχές έφθασαν δύο πανομοιότυπα email – ένα στις 19 Ιουλίου 2024 και ένα στις 13 Ιανουαρίου 2025.
Τα μηνύματα είχαν τίτλο «Διαφάνεια και Νομιμότητα Μ.Κ.Ο.-Παιδική Χαρά» και σε αυτά εκφράζονταν, μεταξύ άλλων, αμφιβολίες σχετικά με τη διαφάνεια του τρόπου λειτουργίας της ΜΚΟ και συγκεκριμένα της ιστοσελίδας (Παιδική Χαρά), όπου, σύμφωνα με την καταγγελία, αποτυπωνόταν έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τον εν λόγω οργανισμό, τους διευθυντές-διοίκηση, καθώς επίσης και για ένα μέλος του που στην ιστοσελίδα φέρει το όνομα προφίλ «Jessica Brown», για το οποίο αναφερόταν ότι δεν είναι αυθεντικό.
Επίσης, στα email εκφράζονταν ανησυχίες περί του ενδεχομένου ο ανωτέρω οργανισμός ή οι συνδεδεμένοι με αυτόν να εμπλέκονται σε δόλιες δραστηριότητες.
Πιο συγκεκριμένα, περιγράφονταν προβληματισμοί ότι ο σκοπός για τον οποίο έχει ιδρυθεί ο οργανισμός, δηλαδή η συγκέντρωση χρημάτων για τη βοήθεια βαριά αρρώστων παιδιών, να διαφέρει από τον πραγματικό λόγο σύστασής του και τα συγκεντρωθέντα χρήματα να μην έχουν την απαιτούμενη αιτιολόγηση και διαφάνεια.
«Πάρτι» εκατομμυρίωνΚατόπιν των ανωτέρω μηνυμάτων ακολούθησε έρευνα από τα στελέχη του ελληνικού FBI και, κάπως έτσι, το κουβάρι της δυσώδους υπόθεσης άρχισε να ξεδιπλώνεται.
Στο επίκεντρο τέθηκαν τα οικονομικά στοιχεία του Σωματείου και οι διαχειριστές του (ο Φιρινίδης και η σύντροφος του). Τα ευρήματα ήταν συγκλονιστικά.
Όπως διαπιστώθηκε, το σύνολο των πιστώσεων μόνο στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένων και των καταθέσεων μέσω «Paypal» αντιστοιχεί σε 4.533.227 ευρώ, κατανεμημένο ανά έτος ως εξής: 2018 δεν παρατηρούνται πιστώσεις 2019 πιστώνονται 350 ευρώ, το 2020 πιστώνονται 78.961 ευρώ, το 2021 πιστώνονται 559.500 ευρώ, το 2022 πιστώνονται 593.660 ευρώ, το 2023 πιστώνονται 941.083 ευρώ, το 2024 πιστώνονται 751.637 ευρώ, το 2025 πιστώνονται 900.504 ευρώ και έως 26-08-2026 πιστώνονται 707.520.
Πρόκειται για χρήματα που δόθηκαν από δωρητές για τη βοήθεια παιδιών που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας. Αντί όμως τα χρήματα αυτά να καταλήξουν εκεί που έπρεπε, το μεγαλύτερο μέρος αυτών (3.579.183 ευρώ) εκταμιεύθηκαν από τον Φιρινίδη και τη σύντροφό του και έγινα σουίτες και τσάντες.
Επιπλέον τους αποδόθηκαν ακόμη 52.000 ευρώ μετρητά μετά το κλείσιμο ενός εκ των λογαριασμών της ΜΚΟ και, μέχρι και σήμερα, τα χρήματα αυτά αγνοούνται καθώς δεν παρατηρήθηκε η οποιαδήποτε κατάθεση του ανωτέρω ή κάποιου παρεμφερούς ποσού σε κάποιον εκ των λοιπών λογαριασμών του σωματείου ή των ατομικών τους, από όπου συνάγεται ότι τα συγκεκριμένα χρήματα διατηρήθηκαν σε μετρητά.
Επιπλέον, κατά τα έτη 2019-2020 πραγματοποιήθηκε ανάληψη ύψους 10.997 ευρώ από τους Φιρινίδη και τον πρώην Ταμία της ΜΚΟ, όπως επίσης και ανάληψη χρηματικού ποσού ύψους 45.990 ευρώ από Α.Τ.Μ.
Πρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι τόσο χρηματικό ποσό ύψους 89.461,84 ευρώ που πιστώθηκε στους λογαριασμούς του σωματείου-Μ.Κ.Ο. όσο και ποσό ύψους 97.572 ευρώ που πιστώθηκε σε αυτούς μέσω «Paypal» για τους σκοπούς του σωματείου, μεταφέρθηκε μεταγενέστερα διατραπεζικά σε προσωπικούς λογαριασμούς του Φιρινίδη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα