Τα email που οδήγησαν στο κύκλωμα πίσω από τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» και το πάρτι εκατομμυρίων του Φιρινίδη και των συνεργών του

Δύο πανομοιότυπες καταγγελίες το 2024 και το 2025 κινητοποίησαν το ελληνικό FBI – Από τα 4,5 εκατ. ευρώ που συγκεντρώθηκαν για άρρωστα παιδιά, περισσότερα από 3,5 εκατ. φέρονται να εκταμιεύθηκαν από τον Φιρινίδη και τη σύντροφό του