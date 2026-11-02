Υπάρχουν κι αλλού… Αντάρες και «Χωριάτικα»: Από την Parmalat και τη Follie Follie στις πιτσαρίες της Μαφίας

Τα τελευταία σκάνδαλα στις αλυσίδες «Pizza Fan» και «Χωριάτικο» κατακτούν ιδιαίτερα υψηλή θέση στη λίστα με παρόμοιες περιπτώσεις του εξωτερικού - Η μαφιόζικη περιπέτεια της αμερικανικής πίτσας και η κατάρρευση δημοφιλών brands λόγω αντίστοιχων καταστάσεων